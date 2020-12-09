Настав час змінювати цю владу: вони довели свою зацікавленість у збереженні корумпованої й олігархічної України, - агент НАБУ Шевченко

Чим скорше ми змусимо цю владу піти, тим краще для країни. Однак поки реальних передумов для цього немає - люди втомилися і хочуть хоч якоїсь стабільності.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо казати відверто, то прийшов час міняти цю владу: і президента, і парламент, і кабмін. Всі вони довели свою зацікавленність у збереженні корумпованої, клептократичної та олігархічної України. Особливо яскравим прикладом є два останні, вельми показові рішення парламенту:

1) Депутати абсолютно всіх (!) фракцій об’єдналися і проголосували за закон про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування своїх статків, проте у цій "відповідальності" зник (!) пункт про тюремне ув’язення - тепер кожна корумпована потвора може відбуватися звичайним штрафом.

2) Минув місяць після відвертого саботажу суддів КСУ, але депутати зрештою вирішили усунутися від перезавантаження цього жалюгідного суду, а значить їх все влаштовує.

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Президент Володимир Зеленський несе особисту політичну відповідальність за те, що покриває своїх друзів-корупціонерів зокрема і за весь цей безлад в країні загалом - він виявися неспроможним до керування державою, а саме до формування дієвої, принципової та чесної команди фахівців, набравши замість того усіляких пройдисвітів та хабарників.

Ну, а склад Кабміну просто-напросто перетворився на менеджерів, які обслуговують олігархат і захищають виключно їх інтереси - інтереси громадян на сьогоднішній день взагалі нікого не цікавлять.

Можливо комусь не до вподоби моя думка, можливо хтось із нею не погодиться, але моє бачення нашого сьогодення є саме таким. І чим скорше ми змусимо цю владу піти, тим краще для країни. Проте поки що реальних передумов до того немає - люди втомилися і хочуть хоч якоїсь стабільності. І вона таки настає - ганебна стабільність і поступова стагнація, яка ніколи не дозволить нам розпочати давно омріяний шлях із третього світу в перший..." - заявив Шевченко.