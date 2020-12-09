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Новини Політика України
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Настав час змінювати цю владу: вони довели свою зацікавленість у збереженні корумпованої й олігархічної України, - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Настав час змінювати цю владу: вони довели свою зацікавленість у збереженні корумпованої й олігархічної України, - агент НАБУ Шевченко

Чим скорше ми змусимо цю владу піти, тим краще для країни. Однак поки реальних передумов для цього немає - люди втомилися і хочуть хоч якоїсь стабільності.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо казати відверто, то прийшов час міняти цю владу: і президента, і парламент, і кабмін. Всі вони довели свою зацікавленність у збереженні корумпованої, клептократичної та олігархічної України. Особливо яскравим прикладом є два останні, вельми показові рішення парламенту:

1) Депутати абсолютно всіх (!) фракцій об’єдналися і проголосували за закон про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування своїх статків, проте у цій "відповідальності" зник (!) пункт про тюремне ув’язення - тепер кожна корумпована потвора може відбуватися звичайним штрафом.

2) Минув місяць після відвертого саботажу суддів КСУ, але депутати зрештою вирішили усунутися від перезавантаження цього жалюгідного суду, а значить їх все влаштовує.

Читайте також: Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за "погрози державним діячам", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський несе особисту політичну відповідальність за те, що покриває своїх друзів-корупціонерів зокрема і за весь цей безлад в країні загалом - він виявися неспроможним до керування державою, а саме до формування дієвої, принципової та чесної команди фахівців, набравши замість того усіляких пройдисвітів та хабарників.

Ну, а склад Кабміну просто-напросто перетворився на менеджерів, які обслуговують олігархат і захищають виключно їх інтереси - інтереси громадян на сьогоднішній день взагалі нікого не цікавлять.

Можливо комусь не до вподоби моя думка, можливо хтось із нею не погодиться, але моє бачення нашого сьогодення є саме таким. І чим скорше ми змусимо цю владу піти, тим краще для країни. Проте поки що реальних передумов до того немає - люди втомилися і хочуть хоч якоїсь стабільності. І вона таки настає - ганебна стабільність і поступова стагнація, яка ніколи не дозволить нам розпочати давно омріяний шлях із третього світу в перший..." - заявив Шевченко.

Настав час змінювати цю владу: вони довели свою зацікавленість у збереженні корумпованої й олігархічної України, - агент НАБУ Шевченко 01
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Топ коментарі
+29
Sergey Naumovich

4 декабря, 11:31 ·

Если Рада успешно проголосует предложенный комитетом вариант законопроекта по ответственности за «неточности» в е-декларациях чиновников (и депутатов), то картина будет следующей:

• обычный гражданин украл более чем на 800 грн - тюрьма (согласно действующего УК).
• чиновник украл на сумму до 9 000 000 грн - для него не наступает криминальная ответсвенность. (Ранее было 500 000 грн)

Ещё раз посмотрите на эти цифры:

800 грн
9 000 000 грн
¯\_(ツ)_/¯
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08.12.2020 16:21
+24
Пришло время менять эту власть: они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной и олигархической Украины, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6718
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08.12.2020 16:40
+20
Главное, на шария не поменять, а то уже его секта в Украине расширяется.
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08.12.2020 16:19
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Вибирати по правді кажучи немає з кого - одне лайно і путінські агенти
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08.12.2020 21:10 Відповісти
Експерт правий, фарисейська влада здає Україну.
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08.12.2020 21:12 Відповісти
против здравого смысла не попрешь! поддерживаю!
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08.12.2020 21:59 Відповісти
"он оказался несостоятельным к управлению государством "---а что кто-то в здавом уме в этом полтора года назад сомневался, это не было ОЧЕВИДНЫМ? Тогда нахрена за это чмо голосовали? Мазохисты или просто тупой, ушатанный бенино-кацапской пропагандой нарiд???
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08.12.2020 22:30 Відповісти
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