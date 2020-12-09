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Киянин, який жорстоко побив лікаря через лікарняні стіни, постане перед судом

Новини Цензор.НЕТ Події

Киянин, який жорстоко побив лікаря через лікарняні стіни, постане перед судом

Київська місцева прокуратура № 6 направила до суду обвинувальний акт щодо молодика, який 20 жовтня 2020 року побив лікаря (ч. 1 ст. 122 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 26-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння потрапив у Київську міську клінічну лікарню №17, де його відразу оглянув лікар і, виявивши перелом кінцівки, наклав гіпсову пов'язку.

Після надання медичної допомоги пацієнт заснув. Однак прокинувшись посеред ночі, чоловік узявся трощити все навколо, на що отримав зауваження від чергового лікаря. Однак не бажаючи припиняти своїх дій, чоловік схопив металевий стілець і кілька разів ударив ним лікаря по голові. Цими діями зловмисник завдав потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді переломів кісток лицьового скелета.

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Побиття медпрацівника зупинив охоронець муніципальної варти, який наглядав за порядком у лікарні і відразу викликав співробітників поліції.

Зараз обвинувальний акт проти 26-річного обвинуваченого направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на Муніципальну Варту, нападнику "не сподобалися стіни в лікарні".
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Урод,зачем такого лечить? Врачам в больницах и на скорых положено электрошокеры выдавать от таких вот неадекватных.
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08.12.2020 16:27 Відповісти
от г**дон ! ему оказали бесплатно помощь, наложили гипс а оно... от быдло !
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08.12.2020 16:28 Відповісти
Безкоштовну не важко перетворити в дуже коштовну !!Позив до суду !!))
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08.12.2020 16:54 Відповісти
*****, ідіот! Нах таким допомогу надавати взагалі? Хай би валялось собі десь під забором.
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08.12.2020 16:33 Відповісти
На лобі тату треба ,щоб наступного разу швидка бачила що це фрукт під забором !!))
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08.12.2020 16:56 Відповісти
шкода що не друкують фото таких кретинів, щоб на вулиці можна було у пику плюнути !
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08.12.2020 16:34 Відповісти
его в дурку для буйных надо отправлять а не срок давать )
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08.12.2020 16:37 Відповісти
Краще хай років декілька за хворими лайно вбирає !!)))
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08.12.2020 16:53 Відповісти
На зону ублюдка!
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08.12.2020 17:11 Відповісти
Доктор пожадничал.
Нужно было не пожалеть гипс, загипсовать ноги пациента в тазике и вывезти на Днепр.
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09.12.2020 02:04 Відповісти
 
 