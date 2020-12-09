Киянин, який жорстоко побив лікаря через лікарняні стіни, постане перед судом

Київська місцева прокуратура № 6 направила до суду обвинувальний акт щодо молодика, який 20 жовтня 2020 року побив лікаря (ч. 1 ст. 122 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 26-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння потрапив у Київську міську клінічну лікарню №17, де його відразу оглянув лікар і, виявивши перелом кінцівки, наклав гіпсову пов'язку.

Після надання медичної допомоги пацієнт заснув. Однак прокинувшись посеред ночі, чоловік узявся трощити все навколо, на що отримав зауваження від чергового лікаря. Однак не бажаючи припиняти своїх дій, чоловік схопив металевий стілець і кілька разів ударив ним лікаря по голові. Цими діями зловмисник завдав потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді переломів кісток лицьового скелета.

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Побиття медпрацівника зупинив охоронець муніципальної варти, який наглядав за порядком у лікарні і відразу викликав співробітників поліції.

Зараз обвинувальний акт проти 26-річного обвинуваченого направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на Муніципальну Варту, нападнику "не сподобалися стіни в лікарні".