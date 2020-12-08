Україна за рік виконала всі умови, передбачені зустріччю в "нормандському форматі", - Мендель

Через рік після проведення Паризького саміту лідерів "нормандського формату" Україна виконала всі передбачені зустріччю умови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

За словами Мендель, зробити більше і швидше для реалізації домовленостей можна було б, якби все залежало тільки від української сторони.

"Загалом, за рік Україна виконала всі умови, що були передбачені зустріччю у нормандському форматі від 9 грудня 2019 року… Попри чутки, які були в ЗМІ щодо того, що Росія відмовляється від участі в нормандському форматі, 7 грудня під час телефонної розмови Президента Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ангели Меркель, Росія підтвердила готовність продовжувати роботу в нормандському форматі", - зазначила вона.

Водночас Мендель підкреслила, що з часу минулої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі було повернуло близько 200 полонених, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії та Криму.

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Прессекретарка Зеленського наголосила, що за цей час вдалося досягти домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня і дозволив зберегти вже сотні життів наших військових та цивільних.

"Так, його (режим "тиші" - ред.) не можна назвати абсолютним. Так, є порушення. Є кілька бойових втрат. Але за час існування цієї домовленості збережені реальні життя людей. В цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. Зараз же є тижні, місяці без загиблих і поранених. Таким чином, період від 27 липня 2020 року по сьогодні не можна порівняти з жодним іншим періодом війни на Донбасі за сім років. Ніколи не було такого зменшення інтенсивності вогню і такої тиші на такій протяжності фронту, яка є зараз", - зазначила Мендель.

Крім того, вона нагадала, що після Паризької зустрічі був відновлений міст біля Станиці Луганської, який дозволив місцевим після років приниження перетинати лінію розмежування в людських умовах; створюються нові пункти розведення сил та засобів, означено локації для можливого гуманітарного розмінування; проведена реконструкція існуючих КПВВ та створені нові в Луганській області, які задумані як справжні сервісні центри.

"Україна зберігає і забезпечує увесь соціальний пакет для своїх громадян з окупованих територій, які можуть отримати усі необхідні соціальні послуги та виконання державою зобов’язань на підконтрольній території (зокрема, це пенсії, інші виплати, питання з документами та інше)", - запевнила Мендель.