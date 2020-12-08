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Новини Політика України Нормандські переговори
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нормандська четвірка (1512) Мендель (227)

Україна за рік виконала всі умови, передбачені зустріччю в "нормандському форматі", - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна за рік виконала всі умови, передбачені зустріччю в

Через рік після проведення Паризького саміту лідерів "нормандського формату" Україна виконала всі передбачені зустріччю умови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

За словами Мендель, зробити більше і швидше для реалізації домовленостей можна було б, якби все залежало тільки від української сторони.

"Загалом, за рік Україна виконала всі умови, що були передбачені зустріччю у нормандському форматі від 9 грудня 2019 року… Попри чутки, які були в ЗМІ щодо того, що Росія відмовляється від участі в нормандському форматі, 7 грудня під час телефонної розмови Президента Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ангели Меркель, Росія підтвердила готовність продовжувати роботу в нормандському форматі", - зазначила вона.

Водночас Мендель підкреслила, що з часу минулої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі було повернуло близько 200 полонених, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії та Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про переговори в "нормандському форматі" і ТКГ: "Результати залежать і від готовності російської сторони"

Прессекретарка Зеленського наголосила, що за цей час вдалося досягти домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня і дозволив зберегти вже сотні життів наших військових та цивільних.

"Так, його (режим "тиші" - ред.) не можна назвати абсолютним. Так, є порушення. Є кілька бойових втрат. Але за час існування цієї домовленості збережені реальні життя людей. В цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. Зараз же є тижні, місяці без загиблих і поранених. Таким чином, період від 27 липня 2020 року по сьогодні не можна порівняти з жодним іншим періодом війни на Донбасі за сім років. Ніколи не було такого зменшення інтенсивності вогню і такої тиші на такій протяжності фронту, яка є зараз", - зазначила Мендель.

Крім того, вона нагадала, що після Паризької зустрічі був відновлений міст біля Станиці Луганської, який дозволив місцевим після років приниження перетинати лінію розмежування в людських умовах; створюються нові пункти розведення сил та засобів, означено локації для можливого гуманітарного розмінування; проведена реконструкція існуючих КПВВ та створені нові в Луганській області, які задумані як справжні сервісні центри.

"Україна зберігає і забезпечує увесь соціальний пакет для своїх громадян з окупованих територій, які можуть отримати усі необхідні соціальні послуги та виконання державою зобов’язань на підконтрольній території (зокрема, це пенсії, інші виплати, питання з документами та інше)", - запевнила Мендель.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
мендель, коли ж ти вже отримаєш пендель? ну кому то цікаві твої безглузді мляві вислови
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08.12.2020 16:43
+3
"Все условия" от зе-сыкла "выполнены": "посмотреть в зенки ху*лу", "отвести войска", "перестать стрелять", "забыть про войну", "не называть агрессором и оккупантом", "всестороннее перемирие", "открыть настежь КППВ"... А в ответ "с той стороны"?.... : "пи*арас ты, зеля!"
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08.12.2020 17:10
+2
Я впевнений, що РФ так не вважає. Зе не виконав головного, не почав прямі переговори з маріонетками кремля в ОРДЛО, хоча і обіцяв. Цікаво, що йому там на вуха вішає Єрмак? Мабуть розпатякує про мудрість найвеличнішого з лідерів **********.
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08.12.2020 16:52
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мендель, коли ж ти вже отримаєш пендель? ну кому то цікаві твої безглузді мляві вислови
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08.12.2020 16:43 Відповісти
Так долго ***** жопу подставляли?
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08.12.2020 16:49 Відповісти
Я впевнений, що РФ так не вважає. Зе не виконав головного, не почав прямі переговори з маріонетками кремля в ОРДЛО, хоча і обіцяв. Цікаво, що йому там на вуха вішає Єрмак? Мабуть розпатякує про мудрість найвеличнішого з лідерів **********.
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08.12.2020 16:52 Відповісти
Иван Петрович Сидоров верит: На встрече в "нормандском формате" увидит Путин Зеленского и застынет в изумлении. Затем упадет на колени, вознесет руки к небу и возопит: вяжите меня , православные! Каюсь я в…….., и в …….., и в…… каюсь тоже! Вывожу свои войска я ! Закрывайте границу с РФ немедленно! И Крым назад принимайте!
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08.12.2020 16:57 Відповісти
"Все условия" от зе-сыкла "выполнены": "посмотреть в зенки ху*лу", "отвести войска", "перестать стрелять", "забыть про войну", "не называть агрессором и оккупантом", "всестороннее перемирие", "открыть настежь КППВ"... А в ответ "с той стороны"?.... : "пи*арас ты, зеля!"
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08.12.2020 17:10 Відповісти
Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате", - Мендель нарисовалась. Она беременна от Зеленского, или не беременна?
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08.12.2020 17:38 Відповісти
Колись була така важко-металева група "Бони НеМ" (не знаю, чи зараз вона є). У них була коротенька пісенька з одного єдиного рядка: "Ты беременна, и это навсегда!".
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09.12.2020 15:41 Відповісти
Так шут не просто клоун, а еще и фокусник, который без конца достает из своего рукава, то украинофоба, то агента кремля, то ископаемого комуняку, то какое то недоразумение, нечего сказать, пропадает талант, но не на своим месте, здесь он пропадет.
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08.12.2020 17:42 Відповісти
Блин, а остался кто-нибудь, кто еще не комментировал нормандскую встречу?
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08.12.2020 18:22 Відповісти
Ну якщо "мандєль" сказала............... то так воно і є.......... Україна за рік виконала всі умови, передбачені зустріччю в "нормандському форматі", - Мендель - Цензор.НЕТ 7655
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08.12.2020 18:24 Відповісти
Мандель брехати не буде! ... Багато...
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08.12.2020 19:05 Відповісти
Хто-небудь! Зробіть що-небудь! (с)
Конкретніше: сховайте кудись далеко пані Мендель.
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09.12.2020 15:37 Відповісти
 
 