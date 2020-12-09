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Київрада не політичний орган, а господарський. Тому мають об'єднатися всі фракції, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Київрада не політичний орган, а господарський. Тому мають об'єднатися всі фракції, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що докладає зусиль, щоб консолідувати всі фракції новообраної Київради. Його партія "УДАР" поступилася своїми амбіціями заради компромісу та об’єднання всіх політичних сил.

Про це Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Я намагаюся зробити все, щоб консолідувати всі фракції новообраної міської ради. Щоб ми працювали злагоджено й ефективно - заради подальшого розвитку столиці та комфорту киян", - сказав Кличко.

Мер Кличко наголосив, що, особливо в нинішній ситуації, всі повинні зрозуміти, що Київрада - не політичний орган, а, перш за все, - господарський. 

"І кожна політична сила, очолюючи комісії чи представлена у виконавчому органі, бере на себе відповідальність за реалізацію профільних питань. Керівництво кожним напрямком роботи – це не статус чи привілей. Це – щоденна професійна робота", - наголосив мер Києва.

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За словами мера Кличка, всім політичним силам у Київраді потрібно втілювати конкретні зміни, а не "чубитися" в сесійній залі.

"Заради компромісу і об'єднання всіх політичних сил "УДАР" поступився своїми амбіціями. Бо ми виходимо з головного - йдеться, перш за все, про розвиток Києва, комфорт його мешканців, а не про керівництво тими чи іншими комісіями. Я закликаю всіх депутатів керуватися саме таким принципом – відповідальністю перед киянами, які нас обрали. Відповідальністю за реалізовані справи, за втілені проекти, за те, що відбувається в місті", - підкреслив мер Віталій Кличко.

Сьогодні Київрада призначила чотирьох нових заступників міського голови з питань здійснення самоврядних повноважень. На пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва ("Європейська солідарність"), Олексія Кулебу, Олену Говорову ("Слуга народу") і Костянтина Усова ("Європейська солідарність").
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Топ коментарі
+6
Виталя, ты или прикидываешься или такой наивный?
А разве сами депутаты - политики?!!!
Они бизнесмены, шестерки застройщиков и олигархов, проходимцы, тамады, рестораторы и клоуны!
Они пришли в политику не проводить "политику партии", а ВОРОВАТЬ и БРАТЬ ВЗЯТКИ!
Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко - Цензор.НЕТ 2485
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08.12.2020 16:51
+1
Віталику, працюй. Аби б була киянам користь
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08.12.2020 16:45
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Віталику, працюй. Аби б була киянам користь
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08.12.2020 16:45 Відповісти
Життя покаже хто є ху !!! Побачимо чи Віталику геть мізки відбили , чи ще щось залишилось !!)))
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08.12.2020 16:50 Відповісти
Виталя, ты или прикидываешься или такой наивный?
А разве сами депутаты - политики?!!!
Они бизнесмены, шестерки застройщиков и олигархов, проходимцы, тамады, рестораторы и клоуны!
Они пришли в политику не проводить "политику партии", а ВОРОВАТЬ и БРАТЬ ВЗЯТКИ!
Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко - Цензор.НЕТ 2485
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08.12.2020 16:51 Відповісти
ну-ну... хозяйственники-деребанщики Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко - Цензор.НЕТ 8702
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08.12.2020 16:58 Відповісти
Покажіть Кличку Вікіпедію! - Полі́тика (від грец. πολιτική - діяльність самоуправління у полісі (місті-державі), а надалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини.
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08.12.2020 17:08 Відповісти
Не сомневайся.
Таки зелёные.
Они спецом выдвинули отмороженную идиотку, чтобы не отбирать голоса у продажного педалика.
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08.12.2020 17:12 Відповісти
А ти з якого саме Мухосранську приперся киян чомусь вчити?
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08.12.2020 19:50 Відповісти
Чего тогда столицей Украины управляет профессиональный боксёр?
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08.12.2020 17:10 Відповісти
потому что так работает система социальных лифтов, если попытается кто то выдвинуться хотябы на мера, его тут же битами застройщики уговорят не выдвигаться. А создать партию, то в законах прописали, что без денег это невозможно. Так, что ждем колапса и дальше как в учебниках истории
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08.12.2020 17:49 Відповісти
Но приглашая врагов Украины из ОПЗЖ и СН в хозяйственный орган столицы Украины будет странно ожидать позитивных сдвигов.

В лучшем случае получите бардак и саботаж.
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08.12.2020 17:30 Відповісти
То, что до сих пор упорно показывала социология, подтвердили выборы в вотчине власти - Кривом Роге.

В целых регионах страны на место "слуг" Зеленского приходят слуги Кремля.

Там, где руководят "слуги", остается выжженная некомпетентностью и хаосом земля. И туда быстро приходят те, кто становится "альтернативой" бесхребетной власти Киева.

Конечно, так бывает не везде, а только там, где Россия традиционно имеет больше сетей влияния.

Выборы в Кривом Роге - это знак того, что угроза извне инспирированного сепаратизма будет только усиливаться.

"Монобольшинство" имени 73%, которое в теории должно было сцементировать вертикаль власти, на практике превращается в несмешного Колосса на глиняных ногах, который стремительно летит в московскую пропасть, утягивая за собой всю страну.

Sergiy Taran
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08.12.2020 17:54 Відповісти
 
 