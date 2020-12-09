Київрада не політичний орган, а господарський. Тому мають об'єднатися всі фракції, - Кличко
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що докладає зусиль, щоб консолідувати всі фракції новообраної Київради. Його партія "УДАР" поступилася своїми амбіціями заради компромісу та об’єднання всіх політичних сил.
Про це Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Я намагаюся зробити все, щоб консолідувати всі фракції новообраної міської ради. Щоб ми працювали злагоджено й ефективно - заради подальшого розвитку столиці та комфорту киян", - сказав Кличко.
Мер Кличко наголосив, що, особливо в нинішній ситуації, всі повинні зрозуміти, що Київрада - не політичний орган, а, перш за все, - господарський.
"І кожна політична сила, очолюючи комісії чи представлена у виконавчому органі, бере на себе відповідальність за реалізацію профільних питань. Керівництво кожним напрямком роботи – це не статус чи привілей. Це – щоденна професійна робота", - наголосив мер Києва.
За словами мера Кличка, всім політичним силам у Київраді потрібно втілювати конкретні зміни, а не "чубитися" в сесійній залі.
"Заради компромісу і об'єднання всіх політичних сил "УДАР" поступився своїми амбіціями. Бо ми виходимо з головного - йдеться, перш за все, про розвиток Києва, комфорт його мешканців, а не про керівництво тими чи іншими комісіями. Я закликаю всіх депутатів керуватися саме таким принципом – відповідальністю перед киянами, які нас обрали. Відповідальністю за реалізовані справи, за втілені проекти, за те, що відбувається в місті", - підкреслив мер Віталій Кличко.
Сьогодні Київрада призначила чотирьох нових заступників міського голови з питань здійснення самоврядних повноважень. На пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва ("Європейська солідарність"), Олексія Кулебу, Олену Говорову ("Слуга народу") і Костянтина Усова ("Європейська солідарність").
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А разве сами депутаты - политики?!!!
Они бизнесмены, шестерки застройщиков и олигархов, проходимцы, тамады, рестораторы и клоуны!
Они пришли в политику не проводить "политику партии", а ВОРОВАТЬ и БРАТЬ ВЗЯТКИ!
Таки зелёные.
Они спецом выдвинули отмороженную идиотку, чтобы не отбирать голоса у продажного педалика.
В лучшем случае получите бардак и саботаж.
В целых регионах страны на место "слуг" Зеленского приходят слуги Кремля.
Там, где руководят "слуги", остается выжженная некомпетентностью и хаосом земля. И туда быстро приходят те, кто становится "альтернативой" бесхребетной власти Киева.
Конечно, так бывает не везде, а только там, где Россия традиционно имеет больше сетей влияния.
Выборы в Кривом Роге - это знак того, что угроза извне инспирированного сепаратизма будет только усиливаться.
"Монобольшинство" имени 73%, которое в теории должно было сцементировать вертикаль власти, на практике превращается в несмешного Колосса на глиняных ногах, который стремительно летит в московскую пропасть, утягивая за собой всю страну.
Sergiy Taran