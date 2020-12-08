Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера
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НКРЕКП повинна не допустити підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу, оскільки це обернеться для нього банкрутством.
Про це написав народний депутат Сергій Магера на своїй сторінці в Facebook.
"Я сподіваюся, що у НКРЕКП вистачить політичної волі і сил, щоб прийняти завтра правильне рішення. Залишитися в складній ситуації по одну сторону з підприємствами, які забезпечують надходження в бюджет і робочі місця для наших громадян. І не підвищувати тариф, який обернеться для бізнесу мільярдними втратами і новими банкрутствами ", - написав Магера.
За його словами, запасу міцності у бізнесу та українців вже не залишилося. І в разі, якщо тариф підвищать, бізнес не виживе. "Щоб вижити, влада і бізнес повинні бути по один бік барикад. Не ховатися від проблем, а пропонувати підприємствам і ФОПам реальну руку допомоги. Не підвищувати тарифи на передачу електроенергії, а стримувати непомірні апетити окремих органів, щоб захистити промисловість від остаточного краху", - підкреслив Магера.
Нагадаємо, НКРЕКП погодила для компанії "Укренерго" підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 грудня на 30%, до 312,76 грн/МВт-год. Тепер же тариф пропонують у 2021 році підвищити ще більше, до 324,81 грн/МВт*год. Своє бажання ще більше підвищити тариф в "Укренерго" не пояснюють. Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні - призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію. У свою чергу колишній перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко висловив упевненість, що оскільки у промисловості резервів немає, то збільшення тарифів призведе до спаду виробництва, аж до закриття цехів і агрегатів і масового звільнення персоналу.
Будь ласка, зачекайте...
У нас же ріст в +40%.
нелох для таких же нелохів.
Favorites · 21 год ·
Сьогодні маю трошки часу і натхнення, щоб «пофілософствувати»...
Таке враження, що Зеленський вже не турбується за свої рейтинги...
«Зелені» та їх неукраїнські олігархічні господарі викачують з України, під час Війни за Незалежність, всі «соки»...
«Епоха бідності», для Зеленського, завершується у дуже цікавий спосіб:
1. Спочатку, Зеленський «поклав» макроекономіку.
2. Потім, Зеленський віддав на поталу пандемії коронавірусу наш народ. Хай «хохли» далі вимирають...
3. Після того, Зеленський «бортонув» наших міжнародних партнерів (я від них не в захваті, але...).
4. Далі, Зеленський добиває малих і середніх українських підприємців.
5. Окрім того, Зеленський «благословляє» підняття всіх тарифів: на газ, електроенергію, опалення, воду тощо...
Хай «хохли» відчують всі родзинки «зеленого» життя...
Вже не говорю за Українську безпеку і оборону...
Зеленський же: «нікому нічого не винний», «я не лох», «зробимо їх разом» і, врешті, «какая разніца»...
Зробив.
Гидко.
Чому Зеленський-Зеленський-Зеленський?
Тому, що ця людина несе персональну відповідальність за все, що робиться в нашій, не його, Державі.
Отже, кожен день при владі цих «зелених» неукраїнських хлопчиків відбирає майбутнє в українців.
Це, доконаний факт.
Як на мене, дуже бажано, тим політичним силам, які претендують на рятівну роль для народу, прокинутись від своєї політичної сплячки і , все ж, негайно, змінювати ситуацію у Державі...
Бо може бути пізно.