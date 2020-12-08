Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера

НКРЕКП повинна не допустити підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу, оскільки це обернеться для нього банкрутством.

Про це написав народний депутат Сергій Магера на своїй сторінці в Facebook.

"Я сподіваюся, що у НКРЕКП вистачить політичної волі і сил, щоб прийняти завтра правильне рішення. Залишитися в складній ситуації по одну сторону з підприємствами, які забезпечують надходження в бюджет і робочі місця для наших громадян. І не підвищувати тариф, який обернеться для бізнесу мільярдними втратами і новими банкрутствами ", - написав Магера.

За його словами, запасу міцності у бізнесу та українців вже не залишилося. І в разі, якщо тариф підвищать, бізнес не виживе. "Щоб вижити, влада і бізнес повинні бути по один бік барикад. Не ховатися від проблем, а пропонувати підприємствам і ФОПам реальну руку допомоги. Не підвищувати тарифи на передачу електроенергії, а стримувати непомірні апетити окремих органів, щоб захистити промисловість від остаточного краху", - підкреслив Магера.

Нагадаємо, НКРЕКП погодила для компанії "Укренерго" підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 грудня на 30%, до 312,76 грн/МВт-год. Тепер же тариф пропонують у 2021 році підвищити ще більше, до 324,81 грн/МВт*год. Своє бажання ще більше підвищити тариф в "Укренерго" не пояснюють. Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні - призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію. У свою чергу колишній перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко висловив упевненість, що оскільки у промисловості резервів немає, то збільшення тарифів призведе до спаду виробництва, аж до закриття цехів і агрегатів і масового звільнення персоналу.