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Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера

НКРЕКП повинна не допустити підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу, оскільки це обернеться для нього банкрутством.

Про це написав народний депутат Сергій Магера на своїй сторінці в Facebook.

"Я сподіваюся, що у НКРЕКП вистачить політичної волі і сил, щоб прийняти завтра правильне рішення. Залишитися в складній ситуації по одну сторону з підприємствами, які забезпечують надходження в бюджет і робочі місця для наших громадян. І не підвищувати тариф, який обернеться для бізнесу мільярдними втратами і новими банкрутствами ", - написав Магера.

За його словами, запасу міцності у бізнесу та українців вже не залишилося. І в разі, якщо тариф підвищать, бізнес не виживе. "Щоб вижити, влада і бізнес повинні бути по один бік барикад. Не ховатися від проблем, а пропонувати підприємствам і ФОПам реальну руку допомоги. Не підвищувати тарифи на передачу електроенергії, а стримувати непомірні апетити окремих органів, щоб захистити промисловість від остаточного краху", - підкреслив Магера.

Нагадаємо, НКРЕКП погодила для компанії "Укренерго" підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 грудня на 30%, до 312,76 грн/МВт-год. Тепер же тариф пропонують у 2021 році підвищити ще більше, до 324,81 грн/МВт*год. Своє бажання ще більше підвищити тариф в "Укренерго" не пояснюють. Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні - призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію. У свою чергу колишній перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко висловив упевненість, що оскільки у промисловості резервів немає, то збільшення тарифів призведе до спаду виробництва, аж до закриття цехів і агрегатів і масового звільнення персоналу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
чому я повинен спасати олігархічну промисловість ? може ще Бені грошей дати бо в нього дефолт ?
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08.12.2020 16:49
+4
А эта депутана не хочет спасти население?
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08.12.2020 16:48
+3
Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 6456
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08.12.2020 17:58
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а если полный развал промышленности и есть главной задачей нынешней власти?
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08.12.2020 16:47 Відповісти
А эта депутана не хочет спасти население?
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08.12.2020 16:48 Відповісти
Для украинских чиновников что главное? Подхрюкивать! Подхрюкивать! Они-то живут в другом измерении и совсем на другие деньги, чем 90 проц. украинцев.
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08.12.2020 16:49 Відповісти
А нашо її рятувати?
У нас же ріст в +40%.
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08.12.2020 16:49 Відповісти
Магера, кинь туди в ту банду гранату, може вона і не підвищіть ті тарифи. А так твої балачки є тільки балачками
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08.12.2020 16:49 Відповісти
чому я повинен спасати олігархічну промисловість ? може ще Бені грошей дати бо в нього дефолт ?
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08.12.2020 16:49 Відповісти
А у них нет такой задачи. У них задача спасти олигархов и видели они ту промышленность. Быстрей на металл порежут.
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08.12.2020 16:50 Відповісти
Що це за розмови, радуйся народ у нас одні покращення, газ безплатний, електрика за копійки, зарплати європейські і ріст ввп 40%, це не хтось сказав, а наш 42 річний нелох для таких же нелохів.
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08.12.2020 16:51 Відповісти
В стране к власти пришли сантехники. Разбираться с их мотивами - пустое занятие, если отбросить водку и баб.
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08.12.2020 16:52 Відповісти
О чем вы говорите НКРЕКУ на зарплате Ахметова и коломойского им насрать на страну а роялист просто живет в свое удовольствие за государственный счет на содерждании
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08.12.2020 17:03 Відповісти
Саме цікаве, що піарщик Магера теж на з/п у Ахмєтова. До депутатства він був одним з топ-менеджерів на комбінаті олігарха в Маріуполі.
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08.12.2020 21:57 Відповісти
да, промышленость -частные компании, надо всё на население, пусть дохнет и залазит в петлю, китайцы, африканцы будут арбайтен
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08.12.2020 17:07 Відповісти
НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов/ Раз не должна,значит, допустит обязательно. Не должен быть уклонист-пианист быть главнокомандующим во время войны а он есть.
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08.12.2020 17:09 Відповісти
Дмитро Ярош

Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп Магера - Цензор.НЕТ 9046Favorites · 21 год ·

Сьогодні маю трошки часу і натхнення, щоб «пофілософствувати»...

Таке враження, що Зеленський вже не турбується за свої рейтинги...

«Зелені» та їх неукраїнські олігархічні господарі викачують з України, під час Війни за Незалежність, всі «соки»...

«Епоха бідності», для Зеленського, завершується у дуже цікавий спосіб:

1. Спочатку, Зеленський «поклав» макроекономіку.

2. Потім, Зеленський віддав на поталу пандемії коронавірусу наш народ. Хай «хохли» далі вимирають...

3. Після того, Зеленський «бортонув» наших міжнародних партнерів (я від них не в захваті, але...).

4. Далі, Зеленський добиває малих і середніх українських підприємців.

5. Окрім того, Зеленський «благословляє» підняття всіх тарифів: на газ, електроенергію, опалення, воду тощо...

Хай «хохли» відчують всі родзинки «зеленого» життя...

Вже не говорю за Українську безпеку і оборону...

Зеленський же: «нікому нічого не винний», «я не лох», «зробимо їх разом» і, врешті, «какая разніца»...

Зробив.

Гидко.

Чому Зеленський-Зеленський-Зеленський?

Тому, що ця людина несе персональну відповідальність за все, що робиться в нашій, не його, Державі.

Отже, кожен день при владі цих «зелених» неукраїнських хлопчиків відбирає майбутнє в українців.

Це, доконаний факт.

Як на мене, дуже бажано, тим політичним силам, які претендують на рятівну роль для народу, прокинутись від своєї політичної сплячки і , все ж, негайно, змінювати ситуацію у Державі...

Бо може бути пізно.
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08.12.2020 17:29 Відповісти
Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 6456
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08.12.2020 17:58 Відповісти
Якщо ми судимо людей за зраду України, то як можна кваліфікувати дії НКРЕКП? Хіба це не диверсія проти народу та економіки України?
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08.12.2020 19:33 Відповісти
Якщо ми судимо людей за зраду України, то як можна кваліфікувати дії НКРЕКП? Хіба це не диверсія проти народу та економіки України?
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08.12.2020 19:34 Відповісти
 
 