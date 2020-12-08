Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський фонд прямих інвестицій стверджує, що українське підприємство "Біолік" налагодило виробництво на своїх потужностях російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V". На підприємстві відмовилися коментувати цю інформацію.
Про готовність українського підприємства випускати російську вакцину директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив на зустрічі з главою політради ОПЗЖ, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на російський "Интерфакс".
За словами Дмитрієва, випуск вакцини "Спутник V" вже налагоджено українським АТ "Біолік", і виробництво буде запущено в разі отримання відповідного дозволу.
"РФПІ і НІЦЕМ ім. Н.Ф. Гамалії готові виробляти вакцину в Україні і подати документи для її реєстрації державними регулюючими органами. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній – АТ "Біолік". Виробничі потужності "Біолік", на яких буде здійснюватися випуск вакцини, відповідають усім вимогам стандарту GMP", - йдеться в повідомленні пресслужби фонду.
Цензор.НЕТ звернувся по коментар в АТ "Біолік". Жінка по імені Лідія, яка представилася секретарем директора, рекомендувала відправити запит на корпоративну електронну пошту. Цензор.НЕТ відправив запит і готовий надати компанії можливість прокоментувати заяви російського державного фонду.
АТ "Біолік" виробляє вакцини для профілактики дифтерії та правця.
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"Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії категорично відкидає звинувачення в недостовірності статистичних даних, опублікованих в журналі "The Lancet". Ми надали саме ті дані, які отримали, а не ті, які повинні подобатися італійським експертам".
Жодного слова стосовно питань закордонних лікарів розробники вакцини не вимовили. Спроба італійських лікарів вести з російськими колегами розмову професійною мовою успіхом не завершилася. - https://gazeta.ua/blog/54297/rosijska-vakcina-zipsuvala-slovo-suputnik
Кому это говновакцина нужна? Серьезно её кто-то будет колоть после всей информации о ней?
Вони ще нас підставлять.
Нехай кацапів лікують.
Такі настирливі...капець.
@Vola08444204
Синок тварюки Богатирьової на це здатний.
Біолек колись був у обоймі підприємств, які вагонами виробляли трамадол. ((
Производство российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ( торговая марка «Спутник V») - двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России, оказалось под угрозой срыва. Дело в том что в РФ не производится один из компонентов препарата второй фазы вакцины, а его закупка за рубежом сопряжена с большими трудностями. В результате этого первая партия вакцины состояла всего из 80 тысяч доз вакцинации. Вторая партия будет около 150 тысяч. Объемы дальнейшего производства не определены.
Структурное подразделения компания Pfizer, Inc. " Pfizer Innovative Health" поучило заказ-заявку от Российского фонда прямых инвестиций на закупку 30 тысяч доз вакцины производимой фирмой, с оплатой на условиях 50% наценки от объявленной коммерческой цены. В заявке сказано, что вакцина приобретается с гуманитарной целью.
Представители медицинской службы Вооружённых сил Великобритании (The Defence Medical Services of the Armed Forces of the United Kingdom of Great Britain) в докладе правительству по вопросу сертификации российской вакцины Sputnik-V заявили, что протоколы испытаний вакцины на добровольцах фальсифицированы.
Просто читатель
Подруге звонила родственница из Казани, говорит: "Не делайте вакцину ни в коем случае!" - у них курсантов (или военных) вакцинировали. После повторной вакцинации через 21 день все лежат повально...
В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
То що, пані та панове, нас таки ширятимуть кацапським "кракоділом" під патріотичним гаслом про підтримку вітчизняного виробника?!
Нагадується семафорний чечетов (земля йому скловатою): развєлі как катят!
Ждет лицензии от немцев? Англичан? Аммериканцев? Китайцев?
Щодо цього повідомляємо, що АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавируса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії.
АТ "Біолік" проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.