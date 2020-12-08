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НСЗУ виплатила лікарням 1,4 млрд грн за лікування українців з інфарктом та інсультом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НСЗУ виплатила лікарням 1,4 млрд грн за лікування українців з інфарктом та інсультом

Національна служба здоров'я виплатила медичним установам понад 1,4 млрд гривень за лікування українців з інфарктом та інсультом. За Програмою медичних гарантій з квітня по жовтень безкоштовно медичну допомогу отримали понад 58 тисяч таких хворих.

Про це повідомляє урядовий портал, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що оплата за лікування інфаркту та інсульту у пацієнтів відбувається за підвищеним тарифом. НСЗУ платить установі 30 тисяч гривень за надану допомогу одному пацієнту з інфарктом. Майже 27 тисяч гривень - за надану медичну допомогу одному пацієнту з мозковим інсультом.

"НСЗУ уклала договори зі 192 медзакладами на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті та з 65 закладами – на надання допомоги при гострому інфаркті міокарда. Цим закладам НСЗУ виплатила 1 мільярд 411 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати допомогу, пацієнту з симптомами інфаркту або інсульту потрібно лише викликати екстрену допомогу по телефону 103. Бригада "швидкої" має доставити пацієнта в ту медустанову, яка уклала договір з НСЗУ на надання послуг з лікування цих хвороб.

Також читайте: На пацієнта з коронавірусом виділяють у середньому 45 тис. грн, - НСЗУ

Автор: Анастасія Потіха
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Неё, Супрун молодчинка!, украинцы умирают, а деньги за это перечисляются!, вечный двигатель!!!)
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08.12.2020 17:07 Відповісти
Це суцільна брехня про якесь безкоштовне лікування. Швидкій заплати, ліки купляй, кров купляй, КТ сплати, за аналізи крову сплати в комерційну лабораторію, бо своєй такой нема, тільки що самі дешеві стенти, та й не більше одного чи двох, а за встановлення стентів сплати лікарю окремо, анестизіологу окремо, заввіддділенням окремо, нянькам окремо, щоб судно підносити не забували та й далі. То не киздить будь ласка, хворіли, бачили самі.
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08.12.2020 17:15 Відповісти
Да, только тромболитиков в больницах нет и лечат непротокольными фуфломицинами.И это оплачивает государство!
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08.12.2020 17:35 Відповісти
 
 