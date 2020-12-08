НСЗУ виплатила лікарням 1,4 млрд грн за лікування українців з інфарктом та інсультом

Національна служба здоров'я виплатила медичним установам понад 1,4 млрд гривень за лікування українців з інфарктом та інсультом. За Програмою медичних гарантій з квітня по жовтень безкоштовно медичну допомогу отримали понад 58 тисяч таких хворих.

Про це повідомляє урядовий портал, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що оплата за лікування інфаркту та інсульту у пацієнтів відбувається за підвищеним тарифом. НСЗУ платить установі 30 тисяч гривень за надану допомогу одному пацієнту з інфарктом. Майже 27 тисяч гривень - за надану медичну допомогу одному пацієнту з мозковим інсультом.

"НСЗУ уклала договори зі 192 медзакладами на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті та з 65 закладами – на надання допомоги при гострому інфаркті міокарда. Цим закладам НСЗУ виплатила 1 мільярд 411 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати допомогу, пацієнту з симптомами інфаркту або інсульту потрібно лише викликати екстрену допомогу по телефону 103. Бригада "швидкої" має доставити пацієнта в ту медустанову, яка уклала договір з НСЗУ на надання послуг з лікування цих хвороб.

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