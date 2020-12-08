Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України зайняти посаду у відомстві і чекає на запрошення до міністра оборони або президента.
Про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Погоджуюся на пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій. Я розумію, що якщо керівництво Міноборони під час війни визнає свою нездатність впоратися з проблемами управління без мене, журналіста, і пропонує високу посаду, то як відповідальний громадянин, я зобов'язаний прийняти цю пропозицію. По суті, цією пропозицією вони визнали справедливість моєї критики на адресу Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського та міністра оборони Андрія Тарана про критичну ситуацію в сфері оборони і безпеки, і хочуть виправити ситуацію", - зазначив журналіст.
Першим пунктом у програмі Бутусова значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності в оборонному секторі України шпигунів.
Йдеться зокрема про спецоперацію з найманцями ПВК "Вагнера", яка була зірвана в липні цього року.
За словами Бутусова, "оскільки всі посади директорів департаментів за законом можуть бути зайняті виключно на конкурсних засадах, Міноборони не може гарантувати йому яку-небудь з цих посад, інакше це буде в чистому вигляді корупція".
"Отже, для заняття посад цивільними особами, які впливають на ухвалення рішень, на цей момент відкриті тільки посади міністра та заступників міністра", - додав Бутусов.
Подробиці опубліковані в статті на сайті Цензор.НЕТ.
Раніше Міністерство оборони запропонувало головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій".
Будь ласка, зачекайте...
Будет жаль, если так случится.
СБУ за все эти годы свою эффективность уже показало. Хватит.
Юрий, Вы готовы подвизгивать ЗЕльоному альфа-самцу ?
Ну или позовут своих кремлядских кураторов, чтобы те "нейтрализовали" Юрка.
быть нормальным журналистом есть хорошо и полезно для народа
вымажут и размажут
Зедебилы скажут: нас не так поняли, мы не это имели ввиду. Мы хотели просто единоразово проконсультироваться.
На фиг им там такая головная боль?
Если среди коМанды ЯнеЛоха, есть соображающие люди и за базар "ответят", получим мы в итоге на выходе, вместо Бутусова, что то вроде Яроша.
Так "разруха ж нє в туалєтах, а в головах". А яким чином ту систему зламаєш, коли кожний другий в Україні за своїм світоглядом якщо не "бойко", так або "медвєдчук", або "зєлупа". І шо з ними робити - скасувати вибори, щоб вони не мали змоги "волевиявлятися", та втілювати свої порочні мрії в життя на голосуванні? А шо ще з ними можна зробити? От вони і "будуватимуть" весь час реальність на свій пролетарський (а ****) смак для всіх решта.
Если минобороны восстало ( свидетельства о вагнер операции) - то наверняка требуют Вовку взять таки руль в руки а Ермака за борт ( кто-то в это верит? )
В третий вариант что Бутусов повторит ошибку, когда топил за Зеленского а теперь поддержит в нем возможную консервы -исключаю.
Шановний Юрію! Держпосада Вам - це не щось схоже на корупцію, це і є корупція! Кожен має займатися своєю справою. Такі журналісти, як ви, не повинні бути в середині системи. Такі, як ви покликані змушувати систему працювати чесно і ефективно. А це краще робити з відстані, бо на відстані недоліки видніше... Хіба що, Ви погоджуєтесь на третій спосіб для того, щоб уникнути першого. Певно, краще виявитись слабким і купленим, ніж втратити найдорожче...
Юра, расследованиями и шпионами занимаются в других ведомствах.
Также, в мире клоуном расследованиями может заниматься кто угодно и на каком угодно месте , главное чтобы снять видосики
Треба нарешті ставити крапку у цій ... справі.
Наконец-то узнаем правду.
На троллинг со стороны минобороны надо отвечать только троллингом!
Пульти тримають долоні, ми у блакитному телеполоні
Ллються рожеві сиропи, ніби-то наближають нас до Європи
Зараз новини, а згодом ми вас побавим солодким болотом.
©Бумбокс "Рожеві сиропи"
Это как идти в руководство вермахтом, чтобы что-то исправить.