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Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу

Журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України зайняти посаду у відомстві і чекає на запрошення до міністра оборони або президента.

Про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджуюся на пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій. Я розумію, що якщо керівництво Міноборони під час війни визнає свою нездатність впоратися з проблемами управління без мене, журналіста, і пропонує високу посаду, то як відповідальний громадянин, я зобов'язаний прийняти цю пропозицію. По суті, цією пропозицією вони визнали справедливість моєї критики на адресу Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського та міністра оборони Андрія Тарана про критичну ситуацію в сфері оборони і безпеки, і хочуть виправити ситуацію", - зазначив журналіст.

Також читайте: Дії команди Зеленського допомогли НАБУ змусити Микитася здати корупціонерів Татарова, Мойсака і Дубоноса, - Бутусов

Першим пунктом у програмі Бутусова значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності в оборонному секторі України шпигунів.

Йдеться зокрема про спецоперацію з найманцями ПВК "Вагнера", яка була зірвана в липні цього року.

За словами Бутусова, "оскільки всі посади директорів департаментів за законом можуть бути зайняті виключно на конкурсних засадах, Міноборони не може гарантувати йому яку-небудь з цих посад, інакше це буде в чистому вигляді корупція".

"Отже, для заняття посад цивільними особами, які впливають на ухвалення рішень, на цей момент відкриті тільки посади міністра та заступників міністра", - додав Бутусов.

Подробиці опубліковані в статті на сайті Цензор.НЕТ.

Раніше Міністерство оборони запропонувало головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Интересно Бутусов повернул ситуацию.
Теперь, как говорят, мяч на стороне зеленых реформаторов...
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08.12.2020 17:23
+38
Бутусов: "Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру, либо к президенту" - Цензор.НЕТ 8137
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08.12.2020 17:23
+35
-----Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра-----
Красавец Юра) Не ниже Министра)
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08.12.2020 17:23
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Если это не игра, то получится как всегда, когда все "правдорубы", потом быстро замолкают в своей новой, теплой ванночке, или начинают играть на стороне нового работодателя.)
Будет жаль, если так случится.
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08.12.2020 21:32 Відповісти
А вот сейчас- МОЛОДЕЦ!!!!!! Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7345
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08.12.2020 20:42 Відповісти
Пане Бутусов, якщо Воронцову подобається, нізащо не робіть цього.
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08.12.2020 22:26 Відповісти
Капец, народ, вы чаще чувство юмора растеряли?! Это же троллинг от Бутусова высшего уровня!)))
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08.12.2020 20:49 Відповісти
А при чем здесь Минобороны, если операция СБУ?
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08.12.2020 20:56 Відповісти
Это БЫЛА операция СБУ. А теперь не уже не СБУ.
СБУ за все эти годы свою эффективность уже показало. Хватит.
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08.12.2020 21:04 Відповісти
Операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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09.12.2020 09:35 Відповісти
Странно очень странно, ведь не лох в 42 знает что Цензор пишет правду о нём, а царёк этого ой как не любит и тут раз " а давай ка к нам на работу", где подвох? А он 100% есть.
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08.12.2020 21:26 Відповісти
"С волками жить - по-волчьи выть"



Юрий, Вы готовы подвизгивать ЗЕльоному альфа-самцу ?
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08.12.2020 21:43 Відповісти
Издание Мостового Зеркало Недели с 1994 года ковало из совка украинца - гражданина Украины. Моя история такого перевоплощения началась с Горбачевской оттепели и Огонька Коротича, потом гонялась за печатным изданием в Днепре владельцем которого был Мостовой , отец Юлии Мостовой . В 2003 там появился Бутусов. В 2014 ему вручили премию ЧЕЛОВЕК ГОДА как редактору интернет -издания. Я ему верю , вернее в него .
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09.12.2020 02:04 Відповісти
Поддерживаю!
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08.12.2020 21:46 Відповісти
Ой, пане Бутусов, не світить Вам посада в Міноборони. Це вони Вас запросили щоб перевірити чи купитесь.
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08.12.2020 22:05 Відповісти
стандартный тест на вшивость Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1033
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08.12.2020 22:22 Відповісти
Они забздят и съедут с темы.
Ну или позовут своих кремлядских кураторов, чтобы те "нейтрализовали" Юрка.
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08.12.2020 22:16 Відповісти
съедят, Юра
быть нормальным журналистом есть хорошо и полезно для народа
вымажут и размажут
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08.12.2020 22:22 Відповісти
Я думаю если бы они хотели найти правду по вагнеровцам и по другим громким делам, это можно было сделать раньше и без Бутусова. Вспомните как они упирались против создания следственного комитета в ВР, а тут вдруг ни с того, ни с сего вдруг типа одумались, тем более в офисе президента на одого любителя руцького мира стало больше в лице Татарова, короче говоря это явно какая-то подстава по дискредитации одного из немногих журналистов, которые им мешают шагать широким шагом прямо в Мокшандию
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08.12.2020 22:25 Відповісти
По-моему, в администрации псевдопрезидента уже все пошло вразнос. Ермак, по-видимому, уже не в состоянии натягивать вожжи, может в связи с болезнью. И теперь все полезли в щели, кто от ближайшей расплаты, кто новое теплое место искать.
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08.12.2020 23:05 Відповісти
Почему ни с того ни с его - вчера Зеленский анонсировал прорывные расследования от инфы агента кремля Деркача, а сегодня он скупил все памперсы в Киеве, ожидая инагурации Байдена.
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09.12.2020 01:34 Відповісти
А Зеленского - главным редактором Цензора! Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8595
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08.12.2020 23:16 Відповісти
тогда в комментах будут одни крестики.
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09.12.2020 07:40 Відповісти
И нолики
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09.12.2020 09:00 Відповісти
Честно хочется сказать...Юра не лезь в говно...ты на своем месте....должность значит подчиняться....Ищи другие пути...
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08.12.2020 23:20 Відповісти
Думаю в МО срут кирпичами сейчас!
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08.12.2020 23:58 Відповісти
скорее в МО бунт оставшихся последних проукраинских
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09.12.2020 00:28 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения, что после этих заявлений ему подтвердят приглашение.
Зедебилы скажут: нас не так поняли, мы не это имели ввиду. Мы хотели просто единоразово проконсультироваться.
На фиг им там такая головная боль?
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09.12.2020 00:01 Відповісти
А если таки возьмут и назначат заместителем министра (министром маловероятно), пропадет ведь Бутусов. Это со стороны только кажется что поломать систему просто, а на деле, ее даже два Майдана-революции не поломали...
Если среди коМанды ЯнеЛоха, есть соображающие люди и за базар "ответят", получим мы в итоге на выходе, вместо Бутусова, что то вроде Яроша.
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09.12.2020 08:54 Відповісти
"ее даже два Майдана-революции не поломали..."
Так "разруха ж нє в туалєтах, а в головах". А яким чином ту систему зламаєш, коли кожний другий в Україні за своїм світоглядом якщо не "бойко", так або "медвєдчук", або "зєлупа". І шо з ними робити - скасувати вибори, щоб вони не мали змоги "волевиявлятися", та втілювати свої порочні мрії в життя на голосуванні? А шо ще з ними можна зробити? От вони і "будуватимуть" весь час реальність на свій пролетарський (а ****) смак для всіх решта.
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09.12.2020 10:06 Відповісти
жизнь налаживается
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09.12.2020 00:06 Відповісти
Поддерживаю! Пусть выгребают теперь из цугцванга).
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09.12.2020 00:15 Відповісти
Если рулит Ермак - не удивлюсь если это афиристический совет Арестовича.
Если минобороны восстало ( свидетельства о вагнер операции) - то наверняка требуют Вовку взять таки руль в руки а Ермака за борт ( кто-то в это верит? )
В третий вариант что Бутусов повторит ошибку, когда топил за Зеленского а теперь поддержит в нем возможную консервы -исключаю.
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09.12.2020 00:17 Відповісти
Не забываем, как наш Наполеончик совсем недавно в день полыхания истории с Татаровым, сравнил Бутусова с бабушкой со скорлупой семечек на губах, обсуждающей сплетни на лавочке... История с Татаровым или решится плюс... или Бутусов идет в лагерь отпетых крем@лядей
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09.12.2020 00:26 Відповісти
быты это кто? научи меня старую ?
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09.12.2020 00:29 Відповісти
...боты
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09.12.2020 00:30 Відповісти
Не думала, що Бутусов такий наївний. Приклад Уманського перед очима.
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09.12.2020 02:58 Відповісти
В нашій країні, як завжди, працювати нема кому, хоча пустих посад мало, а красти на держпосадах - завжди є кому. Тому влада, що має великий "дифіцит" кадрів, почала шукати кадри серед самих активних, таких, що здатні виявити спосіб мислення високопосадовців і викрити їх схеми. І правда, як можна усунути активіста, який не тільки бачить все, а й галасує на всю країну так, що у владних сідницях "підгорає"? Прикладів - немало: Лещенко, Наєм... Схем усунення таких активістів існує не так вже й багато: усунути фізично, шантажувати, купити. Агресивна схема, як показав досвід з Г. Гонгадзе - занадто клопітка... Шантажувати також треба чимось суттєвим. Тому краще зробити все по-тихому, тобто купити людину, як то кажуть "в кращих традиціях..." Таким активістам, яких треба відволікти від їх активної роботи, пропонується посада для того, щоб міцно зв'язати їх з корупційним кублом і тим самим - нейтралізувати. А якщо не вдається "зв'язати", бо є "рідини, що не змішуються", то хоча б переключити увагу... Адже держпосада - це кращий спосіб заволодіти часом і активністю людини і тим самим спрямувати її діяльність у потрібному руслі.
Шановний Юрію! Держпосада Вам - це не щось схоже на корупцію, це і є корупція! Кожен має займатися своєю справою. Такі журналісти, як ви, не повинні бути в середині системи. Такі, як ви покликані змушувати систему працювати чесно і ефективно. А це краще робити з відстані, бо на відстані недоліки видніше... Хіба що, Ви погоджуєтесь на третій спосіб для того, щоб уникнути першого. Певно, краще виявитись слабким і купленим, ніж втратити найдорожче...
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09.12.2020 04:06 Відповісти
Чудова ідея з призначенням Бутусова. У нас в країні впізнаваємих кадрів які мали б якусь довіру суспільства, перерахувати на пальцях однієї руки. Але без цих кадрів країна зовсім загнеться. Це по перше. А по друге у пана Юрія є певний імунітет від політичних переслідувань, він останній, кого будь-яка влада захоче репресувати, тобто зможе казати правду.
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09.12.2020 04:40 Відповісти
Сентенция о политике как о грязном занятии приводит к тому, что политика со временем превращается в авгиевы конюшни. Потом, мы все такие чистенькие, наблюдающие со стороны и боящиеся испачкаться, ждем нашего родного Геракла, который в одиночку их расчистит. Хорошо, что теперь эта привычка начинает изживаться. Если смотреть на политику просто как на административную деятельность, а не как на борьбу амбиций.
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09.12.2020 06:12 Відповісти
Первым пунктом в программе Бутусова значится расследование провала спецопераций Минобороны и возможного наличия в оборонном секторе Украины шпионов.

Юра, расследованиями и шпионами занимаются в других ведомствах.
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09.12.2020 07:22 Відповісти
Не тупи. Внутренними расследованиями занимаются и в ведомствах где допущены нарушения.
Также, в мире клоуном расследованиями может заниматься кто угодно и на каком угодно месте , главное чтобы снять видосики
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09.12.2020 07:55 Відповісти
Це очевидна пастка для Бутусова. Він нищівно критикував янелоха та армійське керівництво, а перебуваючи на посаді цього вже не зможе робити, принаймі - публічно! Таке враження, що запросити Бутусова - це порада продажного та цинічного арестовича. Вірю в порядність Юрія, тому не думаю, що він довго там протримається в оточенні зеленої підлоти. А втім - побачимо...
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09.12.2020 08:03 Відповісти
А все как-то совпало с публичным заявлением Кривоноса о недоступности к телу Нелоха? Или мне показалось?
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09.12.2020 12:40 Відповісти
Чтоб расследовать это дело, наверное, не в Минобороны нужно идти а в прокуратуру.
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09.12.2020 08:06 Відповісти
Лично я бы не рискнула принять предложение этих наперсточников у власти. Могут так закрутить, что Юрий еще и в государственной измене будет виноват. Хоть Бутусов и умный человек, но власть играет краплеными картами...
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09.12.2020 09:06 Відповісти
Розумні не клюють на наживку.
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09.12.2020 09:12 Відповісти
Добре! Дуже добре!
Треба нарешті ставити крапку у цій ... справі.
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09.12.2020 09:11 Відповісти
Слава Богу.
Наконец-то узнаем правду. Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9156
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09.12.2020 09:16 Відповісти
Каково же будет его удивление, когда окажется, что никакого дела-то и не было...
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09.12.2020 09:25 Відповісти
Правильно! Отличный ход!

На троллинг со стороны минобороны надо отвечать только троллингом!
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09.12.2020 10:03 Відповісти
Шкода буде втрачати такого видатного журналіста. Колись ми втратили цілого очильника партії(соціалістичної). Разом з партією - Мороза. Безворотньо втратили.
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09.12.2020 10:12 Відповісти
Он журналист и 14 лет тому действительно возглавлял медиахолдинг соцпартии , будучи уже журналистом ЗН, а Вы вспомните всех в укр политике какими путями они пришли в политику и об их вкладе в пути Украины сегодня.
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09.12.2020 12:48 Відповісти
Браво,Юрий!
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09.12.2020 11:48 Відповісти
Одно точно - сьедут эти болотные черти с темы о его назначении -потом мало им тоже не покажется. А вот поводов четко определить хто и где и с кем, будет побольше .Давать Вовке тупые аллегории в тексты о бабушках на лавочках со плетнями уже не выйдет .Ответки Бутусова будут пожестче, понятно у него информаторы из ЗЕгинили найдутся еще и еще.
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09.12.2020 12:54 Відповісти
Скорее его и звали засветить этих верных Украине людей.
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09.12.2020 12:55 Відповісти
Вдало керують думками з телеекранів ті, що над нами
Пульти тримають долоні, ми у блакитному телеполоні
Ллються рожеві сиропи, ніби-то наближають нас до Європи

Зараз новини, а згодом ми вас побавим солодким болотом.
©Бумбокс "Рожеві сиропи"
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09.12.2020 14:06 Відповісти
Любое предложение от этой власти - это как обляпаться багнюкой.

Это как идти в руководство вермахтом, чтобы что-то исправить.
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09.12.2020 14:29 Відповісти
Удачі!
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09.12.2020 17:28 Відповісти
Уйдет последний информатор народа,тогда мы ничего не будем знать вообще.Необразованная,зеленая смесь,живет по фильмецам"тот кто нам мешает,тот нам и поможет".Он так поступил с Лещенко,тот его не вспоминает.А Наем вообще пропал,что-то наша оборона только ухудшилась.Осталось Шабунина секретаршей сделать, вместо мендель,она свое отработала.А для Маселко дбр.И тогда он закончит войну,(с украинским народом).
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09.12.2020 18:06 Відповісти
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