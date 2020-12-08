У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V"
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Декілька медиків у Волгоградській області РФ захворіли на коронавірус після отримання першої дози вітчизняної вакцини проти COVID-19 "Супутник V".
Про це пише "Эхо Москвы", передає Цензор.НЕТ.
У Волгоградському обласному міністерстві кажуть, що перед щепленням все медики пройшли тест на коронавірус і результати були негативними. Але керівництво області вважає, що "так буває в перші дні, коли люди вже заражені, але у них не встиг виробитися імунітет".
Заступник глави Обласного МОЗ Олена Краснова наполягає, що медики підхопили коронавірус ще до того, як отримали першу дозу вакцини, а імунітет нібито виробляється через три тижні після отримання другої дози.
В обласному керівництві також зазначають, що всі "благополучно" пройшли вакцинацію, а у самих медиків - "дуже позитивне ставлення" до неї.
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Подруге звонила родственница из Казани, говорит: "Не делайте вакцину ни в коем случае!" - у них курсантов (или военных) вакцинировали. После повторной вакцинации через 21 день все лежат повально.
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Втюхивают фуфло, а потом надеятся, что иммунитет и так справится.
Тролю сміцькому можна вколоти. Тим більше, він сам просив.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA
Щось якось ніяк не виздихають від "страшенного вірусу" ці шведські "ковідіоти" без масок.
Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?
Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
Ну нехай навіть ковідом хворів. Вижив від "ковіду" з летальністю 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років). Мо-ло-дець!
Залишилось три питання:
1) Є докази, що ти свій ковід (чи свинячий грип, чи ще щось) від конкретної людини підхопив? Чи в нас тепер можна судити без суда і слідства?
2) Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?
3) Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
До речі. ШВЛ при ковідній пневмонії не допомагає,а вбиває, дегенерат. Але що я розповідаю телепню, який не здатний таблицю множення вивчити?
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