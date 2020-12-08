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У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини

Декілька медиків у Волгоградській області РФ захворіли на коронавірус після отримання першої дози вітчизняної вакцини проти COVID-19 "Супутник V".

Про це пише "Эхо Москвы", передає Цензор.НЕТ.

У Волгоградському обласному міністерстві кажуть, що перед щепленням все медики пройшли тест на коронавірус і результати були негативними. Але керівництво області вважає, що "так буває в перші дні, коли люди вже заражені, але у них не встиг виробитися імунітет".

Заступник глави Обласного МОЗ Олена Краснова наполягає, що медики підхопили коронавірус ще до того, як отримали першу дозу вакцини, а імунітет нібито виробляється через три тижні після отримання другої дози.

Читайте також: Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V"

В обласному керівництві також зазначають, що всі "благополучно" пройшли вакцинацію, а у самих медиків - "дуже позитивне ставлення" до неї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії. ВІДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+42
Надеюсь выполнят обещание, и провакцинириуют свою армию
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08.12.2020 17:29
+40
До второй дозы вакцины доживут не все....полезная вакцина.... У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1780
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08.12.2020 17:28
+37
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9188
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08.12.2020 17:34
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До второй дозы вакцины доживут не все....полезная вакцина.... У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1780
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08.12.2020 17:28 Відповісти
Надеюсь выполнят обещание, и провакцинириуют свою армию
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08.12.2020 17:29 Відповісти
Просто читатель


Подруге звонила родственница из Казани, говорит: "Не делайте вакцину ни в коем случае!" - у них курсантов (или военных) вакцинировали. После повторной вакцинации через 21 день все лежат повально.
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08.12.2020 17:30 Відповісти
Яка сумна новина.....🤣
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08.12.2020 18:07 Відповісти
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1558
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08.12.2020 20:11 Відповісти
так після першого укола Спутніка 42 дні бухати не можна - хто ж там таке витримає
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08.12.2020 19:08 Відповісти
... точнее, не только лишь все... мало кто сможет дожить...
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08.12.2020 18:52 Відповісти
Цю херню вже збираються в Харкові виробляти.
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08.12.2020 19:29 Відповісти
Опровергли.
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08.12.2020 21:46 Відповісти
не, ето-фейк
"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину
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08.12.2020 21:52 Відповісти
ПЛР тести можуть позитивно реагувати на вакцину як на коронавірус.
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08.12.2020 17:28 Відповісти
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 979
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08.12.2020 17:36 Відповісти
Почекайте поки вам повідомить Степанов про те що російська вакцина дає позитивний ПЛР тест.
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08.12.2020 17:40 Відповісти
Розумієш Ігоре, мені на кацапів пофіг .
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08.12.2020 17:44 Відповісти
В Україні буде багато тих хто будуть вакцинуватись російською вакциною і вже вакцинуються, тому потрібно детально вивчати її дію і результати.
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08.12.2020 17:48 Відповісти
Слухай, ну по перше в кацапні відсутня вакцина від коронавірусу, а по друге, я ще і грошей дам хто зважиться на це. У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9897
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08.12.2020 17:50 Відповісти
Та нехай вакцинуються, може поменше алєнєй ватних стане в Україні....
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08.12.2020 18:10 Відповісти
Знаешь, Игорек!.. мне думается, вы с Надийкой Сявченко прямые родственники, потому что ипанутость у вас в роду!
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08.12.2020 17:51 Відповісти
Мы с вами не коллеги? Вы, не работали на ниве изучения психически не здоровых людей и их лечения? У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3273
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08.12.2020 20:45 Відповісти
Я юрист с 25 летним стажем работы, поэтому научиться "читать людей" жизнь заставила.. (:
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09.12.2020 08:58 Відповісти
А я военный врач психиатр стаж 32 года.
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09.12.2020 10:23 Відповісти
А может она не просто дает позитивный тест, но и заражает самого вакцинирующегося? Так с плохой вакциной бывает. От гриппа например: не болел, но сделал прививку - и заболел гриппом, потому что это и есть ослабленный вирус. Значит не такой уж и ослабленный.
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08.12.2020 18:41 Відповісти
Не должна. Убитый вирус используют китайцы. У кацапов вакцина векторная. Хотя лучше она от этого не стала. Побочки будут и никаким 95% эффективности там точно не пахнет - не может вакцина на человеческом аденовирусе работать с такой эффективностью.
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08.12.2020 21:51 Відповісти
На нього вже картинки роблять 😂😂😂👍
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08.12.2020 17:53 Відповісти
Ну хоть рога не выросли, - и то хлеб)
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08.12.2020 17:28 Відповісти
Роги? Це що в додаток до тих що є ??)))
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08.12.2020 17:36 Відповісти
а мо у нащадків виростуть.
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08.12.2020 19:14 Відповісти
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7779
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08.12.2020 17:29 Відповісти
Задача этой псевдовакцины - поднять падающий рейтинг рашки в мировом сообществе.
Втюхивают фуфло, а потом надеятся, что иммунитет и так справится.
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08.12.2020 17:30 Відповісти
На популяции своего, так сказать, населения они провели эксперимент и убедились - память у большинства представителей прямоходящих на уровне аквариумной рыбки. Ври что хочешь - завтра никто не вспомнит.
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08.12.2020 17:34 Відповісти
ну так для себе кацапська иліта вже забронювала 2,5 млн. доз Пфайзера
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08.12.2020 19:12 Відповісти
Если это правда, то это все, что нужно знать о кацапской вакцине.
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08.12.2020 21:52 Відповісти
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 5610 У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7088
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08.12.2020 17:31 Відповісти
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2736 Даже комментировать сложно.
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08.12.2020 17:32 Відповісти
саме тому вони так хочуть щепити тою бовтанкою всіх українців.
Тролю сміцькому можна вколоти. Тим більше, він сам просив.
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08.12.2020 17:33 Відповісти
Що навіть олені не сприймают вакцину для ВРХ !!)))
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08.12.2020 17:33 Відповісти
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9188
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08.12.2020 17:34 Відповісти
Все ОК вакцинація аленей розпочалась !!!)))
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08.12.2020 17:35 Відповісти
"Супутник V"...На "Супутник І " був Собака Лайка...гавкав, но не довго. Почекаємо поки ці .... загавкають....
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08.12.2020 17:36 Відповісти
Там были еще две - Белка и Стрелка, стали героями...
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08.12.2020 18:14 Відповісти
Посмертно! 😔
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08.12.2020 20:44 Відповісти
Тим часом "Чорна п'ятниця" в Швеції.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA

Щось якось ніяк не виздихають від "страшенного вірусу" ці шведські "ковідіоти" без масок.
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08.12.2020 17:38 Відповісти
я рад за них. лежал в больнице и толь и думал о ковидиотах без масок от которых я подхватил и своих родственников заразил.
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08.12.2020 17:42 Відповісти
А є докази, що ти щось (бо не факт, що ковід) від конкретної людини підхопив? Чи в нас тепер можна судити без суда і слідства?

Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?

Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
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08.12.2020 17:49 Відповісти
Танюша - вы дура. Ознакомтесь для начала с моими документами, потом продолжим диалог :
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 8415
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5854
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08.12.2020 17:57 Відповісти
Фальшивий діагноз за фальшивим тестом? Ну перехворів ти пневмонією. Як хворіє кілька сотень мільйонів людей на планеті щороку.

Ну нехай навіть ковідом хворів. Вижив від "ковіду" з летальністю 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років). Мо-ло-дець!

Залишилось три питання:
1) Є докази, що ти свій ковід (чи свинячий грип, чи ще щось) від конкретної людини підхопив? Чи в нас тепер можна судити без суда і слідства?
2) Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?
3) Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
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08.12.2020 18:07 Відповісти
я с дебилами не желаю общаться, щоб ты твою мать с таким фальшивым дигнозом задохнулать .лядина безмозглая. у меня то деньги есть. тебя с ИВЛ на порл вытрусят, а у тебя ?
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08.12.2020 18:11 Відповісти
Скільки там інфікованих ковідом потребують кисню? Десь не більше 0,2%? Дуже страшно. Тим більше, я вже влітку перехворіла (судячи з тесту на антитіла). Вистачило таблетки парацетамолу. А у 90% "інфікованих" і симптомів ніяких немає. Дуже страшно. А ти герой.

До речі. ШВЛ при ковідній пневмонії не допомагає,а вбиває, дегенерат. Але що я розповідаю телепню, який не здатний таблицю множення вивчити?
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08.12.2020 18:15 Відповісти
искрене желаю тебе, что бы ты попала в больницу, хотя бы со "средней тяжестью" как я. ходи без маски, сдохни нахер, и всех своих родственников убей. такие как ты ушлепки не должны насесять эту планету.
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08.12.2020 18:19 Відповісти
І не лусни там від напруження, алєнь. ой алєх У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5926
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08.12.2020 18:24 Відповісти
да... я тебе .*****, забыл сказать... что место в больнице тоже денег стоит, когда тебе поплохеет серьезно. нет денег - нет места. тебе сразу скажут что ты "безнадежный пациент"
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08.12.2020 18:20 Відповісти
Реанімація на 1 ліжко забита на 100%? Це все підступний вірус лікарні закриває і лікарям зарплатню мізерну платить.
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08.12.2020 18:21 Відповісти
А з якого дива мені повинно "поплохеть"? Жалюгідна ти істота, якщо все твоє існування крутиться навколо болячок, і ти не знаєш. що таке бути здоровим. Та яке там здоров'я з твоїм способом життя?
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08.12.2020 18:22 Відповісти
дебилка "здорова", курва ти...
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08.12.2020 18:26 Відповісти
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5343 Як там на зоні, дегрод?
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08.12.2020 18:27 Відповісти
кукушка слетела, зебилко?
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08.12.2020 20:01 Відповісти
Спільнота цензороботів бажає тобі найважчу форму ковіда. І щоб лікували тебе ліками-плацебо. У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 4273
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08.12.2020 20:06 Відповісти
Як мило! Я Вам бажаю вмерти від падіння астероїду на Землю. Вірогідність приблизно така ж У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9256
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08.12.2020 20:23 Відповісти
точно дура
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08.12.2020 20:29 Відповісти
Щасливої вакцинації, любчику!
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08.12.2020 20:31 Відповісти
Щоб догнати Швецію по смертності від ковіду на 1 млн населення, Україні треба ще одну епідемію ковіда пережити.
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08.12.2020 18:27 Відповісти
Спочатку дожени середню тривалість життя українців до середньому віку померлих з коронавірусом шведів. Усього-то 20 років різниці.
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08.12.2020 18:28 Відповісти
Тваринок шкода.
Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19
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08.12.2020 17:38 Відповісти
о дурни, спутник надо пить, а не колоть
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08.12.2020 17:38 Відповісти
Вопрос, и что? Не извесно скольлько в Украине ляжет после американской впкцины. Можете визжать.
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08.12.2020 17:39 Відповісти
мне вобще насрать. я и мои родственники переболели уже. когда уйдут антитела - уже на двуногих животных все оттестируют и можно будет выбрать
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08.12.2020 17:41 Відповісти
чим лікувались і як довго ?
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08.12.2020 17:47 Відповісти
попал в больницу №9 в Киеве, на 6ые сутки болезни, с удушьем по скорой. меня лечили как астматика, потому что у меня был отек верхних быхательных путей, а не воспаление легких, в больнице пробыл 6 с половиной суток, лечили чем - хз... 8 уколов в день и три пригоршни таблеток три раза в день - бесплатно. за свой счет покупал долларов на 150 лекарства по списку который мне дали и настоятельно порекомендовали купить, сам не вникал, жена купила и привезла.
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08.12.2020 17:52 Відповісти
добре що обійшлось. тут знайома з ковідом і запаленням теж задихається , тільки вдома . це страшно
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08.12.2020 18:40 Відповісти
сальбутамол - ингалятор для астматиков, снимает отек и становится легче дышать.
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08.12.2020 19:01 Відповісти
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 140
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08.12.2020 17:43 Відповісти
так бывает в первые дни, когда люди уже заражены- Угу, так бывает. Вкололи тебе дрянь а у тебя иммунитета от нее нет. И все. Клей ласты ****... Касапы в своем репертуаре!!)) Даже попиарится нормально не могут, ну все через сраку.
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08.12.2020 18:16 Відповісти
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 580
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08.12.2020 18:26 Відповісти
Та і йух з ними! У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9907
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08.12.2020 18:26 Відповісти
Внезапно
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08.12.2020 18:36 Відповісти
Обійдуть без вашої вакцини навіть,якщо вона буде безкоштовна.Адью.
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08.12.2020 18:43 Відповісти
..А пад...кум ***** ..повсюдно рекламує ту касабську підробку ! У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5609
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08.12.2020 18:49 Відповісти
****....этой вакциной нужно вакцинировать медведчука и всех любителей русского мира ..орали что вакцина качественная кацапская
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08.12.2020 18:52 Відповісти
ЗАЖОПинцам только кацапскую вакцину и в оба полушария.
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08.12.2020 19:10 Відповісти
А потім карантин 10 років на зоні.
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08.12.2020 19:41 Відповісти
как? на донбассе вроде ж проверяли
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08.12.2020 22:18 Відповісти
если брали тест на антитела то естественно после вакцины онаружили положительный результат на вирус . зачем пудрить мозги и без того тупому населению ?
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09.12.2020 02:29 Відповісти
 
 