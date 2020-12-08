Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - сказано в повідомленні.
Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території і передали на знищення 136 вибухонебезпечних предметів.
Об’єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки.
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