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Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС

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Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території і передали на знищення 136 вибухонебезпечних предметів.

Об’єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки.
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"В Багдаде всё спокойно" !!!)))
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08.12.2020 17:37 Відповісти
Які хороші окупанти !
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08.12.2020 17:38 Відповісти
Хоть к ранам прикладывай...
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08.12.2020 18:49 Відповісти
Всем шампанского!)
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08.12.2020 17:47 Відповісти
///
В младонедорецпублике "лнр" выпустили пропагандонистский сюжет о том, что украинские информационные листовки, косящие под сторублевую купюру )))), якобы могут распространять туберкулез и не только.

Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5503
Оккупанты утверждают, что проверили "банкноты" в лаборатории и нашли на бумаге микобактерии-возбудители болезни, передает "Радио Свобода".
Уточняется, что инцидент произошел в городе Славяносербск, где фейковые "деньги" ВСУ разбросали с помощью беспилотника. На канале оккупационной администрации Луганска утверждали, что Украина якобы специально сбросила "зараженную" бумагу над территорией школы.

Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7558
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08.12.2020 18:58 Відповісти
Готують чергову подлянку.
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08.12.2020 19:04 Відповісти
 
 