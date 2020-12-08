Інформація про те, що "Біолік" готовий випускати "Супутник V" - фейк, - ЗМІ

Інформація про те, що харківське підприємство "Біолік" налагодило виробництво російської вакцини "Супутник V", не відповідає дійсності.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця інформація була перевірена і не підтвердилася", - цитує агентство слова джерела.

Раніше директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виготовляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

"РФПІ і НІЦЕМ ім. Н.Ф. Гамалії готові виробляти вакцину в Україні та подати документи для її реєстрації державними регулюючими органами. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній – АТ "Біолік", - сказано в повідомленні РФПІ у вівторок.

В компанії "Біолік" коментувати це повідомлення відмовилися, порекомендувавши відправити запит на корпоративний мейл.

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