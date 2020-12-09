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Рух громадського транспорту й авіасполучення під час жорсткого карантину не припинятимуть, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рух громадського транспорту й авіасполучення під час жорсткого карантину не припинятимуть, - Степанов

Рішення щодо січневого локдауну буде прийнято 9 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми завтра фіналізуємо документ. Зараз відбуваються останні консультації з колегами. Спочатку за порядком МОЗ розробляє, відправляє рішення іншим колегам, і вони вже візують або вносять відповідні зміни в цей документ. Я б хотів побачити фіналізований документ, і потім ми відразу всім розповімо що і як", — зазначив очільник МОЗ.

Степанов розповів, що відомо про локдаун на цей момент.

"Зараз можу точно сказати, що працюватиме транспорт. Ми не будемо закривати ні міський транспорт, ні авіасполучення. Все, що стосується транспорту, не буде зачинено при жорсткому карантині. Я думаю, що це (початок локдауну — ред.) буде не 2 січня. Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, які діятимуть, вони всі будуть дієвими. Я хочу підкреслити як міністр охорони здоров'я, що важливо мати реальний локдаун, а не бутафорський. Тому дуже важливо пояснити людям, чому ми хочемо ввести жорсткий карантин. Тому що наприкінці січня — на початку лютого у нас починається сезонне зростання захворюваності на грип, і нам потрібно підійти до нього з найменшою кількістю хворих на коронавірус", — пояснив Степанов.

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Міжнародне залізничне, авто та авіасполучення потрібно припинити і чартери заборонити! Не потрібно ввозити заразу під час карантину! Взагалі потрібно закрити кордони на час жорсткого карантину і всіх прибувших відправляти на обсервацію - 14 діб, прямо на кордоні, в тимчасових таборах, щоб зараза не доходила до населених пунктів.
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08.12.2020 17:57 Відповісти
Сподіваємось, що вони не будуть саботувати графік руху.
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08.12.2020 18:02 Відповісти
так называемый министр, с каких это пор сезонный рост гриппа начинается в феврале?
это новая зе-арифметика с зе-статистикой??
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08.12.2020 18:04 Відповісти
Карантин должен был бы быть жестким, но получается мягким и совсем не стоячим. Одним словом не стоит ничего у импотентной власти...
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08.12.2020 18:06 Відповісти
Тогда это не локдаун,а лохдаун какой-то
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08.12.2020 18:18 Відповісти
Не вистачало ще.......
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08.12.2020 18:21 Відповісти
короч закриють тільки ФОПів. Епіцентри-********* будуть працювати під видом продажі масок, а остальним і так можна, а ФОПам *** без солі
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08.12.2020 19:11 Відповісти
 
 