Рух громадського транспорту й авіасполучення під час жорсткого карантину не припинятимуть, - Степанов

Рішення щодо січневого локдауну буде прийнято 9 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми завтра фіналізуємо документ. Зараз відбуваються останні консультації з колегами. Спочатку за порядком МОЗ розробляє, відправляє рішення іншим колегам, і вони вже візують або вносять відповідні зміни в цей документ. Я б хотів побачити фіналізований документ, і потім ми відразу всім розповімо що і як", — зазначив очільник МОЗ.

Степанов розповів, що відомо про локдаун на цей момент.

"Зараз можу точно сказати, що працюватиме транспорт. Ми не будемо закривати ні міський транспорт, ні авіасполучення. Все, що стосується транспорту, не буде зачинено при жорсткому карантині. Я думаю, що це (початок локдауну — ред.) буде не 2 січня. Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, які діятимуть, вони всі будуть дієвими. Я хочу підкреслити як міністр охорони здоров'я, що важливо мати реальний локдаун, а не бутафорський. Тому дуже важливо пояснити людям, чому ми хочемо ввести жорсткий карантин. Тому що наприкінці січня — на початку лютого у нас починається сезонне зростання захворюваності на грип, і нам потрібно підійти до нього з найменшою кількістю хворих на коронавірус", — пояснив Степанов.

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