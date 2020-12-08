Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки
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Цього року Україна отримала від Сполучених Штатів військове обладнання на 510 мільйонів доларів. Це найвищий показник за всю історію.
Про це повідомляється в доповіді Агентства з оборонного співробітництва і безпеки США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Згідно з документом, у 2019 році Україна отримала американське військове обладнання на суму 272,4 мільйона доларів. Роком раніше - на 250,7 мільйона доларів, а в 2017 році - на 207,7 мільйона доларів.
Сума поставок Литві становила більше 136,5 мільйонів доларів, Латвії - близько 38,2 мільйона доларів, а Естонії тільки 610,3 тисячі доларів.
Топ коментарі
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+5 Дмитро Черних 794bd8a2
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