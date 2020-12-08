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Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки

Цього року Україна отримала від Сполучених Штатів військове обладнання на 510 мільйонів доларів. Це найвищий показник за всю історію.

Про це повідомляється в доповіді Агентства з оборонного співробітництва і безпеки США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з документом, у 2019 році Україна отримала американське військове обладнання на суму 272,4 мільйона доларів. Роком раніше - на 250,7 мільйона доларів, а в 2017 році - на 207,7 мільйона доларів.

Сума поставок Литві становила більше 136,5 мільйонів доларів, Латвії - близько 38,2 мільйона доларів, а Естонії тільки 610,3 тисячі доларів.

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Топ коментарі
+6
...вот это, например Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 6963
Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 1311
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08.12.2020 19:12
+5
Допомога США та світу, це добра справа !! А що Україна зробила для збільшення боєздатності ЗСУ ???)))
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08.12.2020 18:58
+5
Не лише це ,зелена пліснева повертає люстровану гидоту назад на держслужбу !! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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08.12.2020 19:00
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побачимо, чого дочекаємось при Байдені. крім занепокоєностей та стурбованостей
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08.12.2020 18:53 Відповісти
А толку? Зелох воевать не собирается,будет отводить войска и амнистировать террористов.
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08.12.2020 18:56 Відповісти
Не лише це ,зелена пліснева повертає люстровану гидоту назад на держслужбу !! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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08.12.2020 19:00 Відповісти
Да ти шо? Кацапсинка, а чому ж за пять років, починаючи з 2014-ого, ми "нєаткатілісь да Кієва"?
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08.12.2020 22:12 Відповісти
SuperVsirf .При демократичному президенті вся сволота розпоясалася.Байден тоді був віцепрезидентом.
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08.12.2020 19:15 Відповісти
Окремі сектанти трохи збавили оберти останнім часом, вже не захлинаються в екстазі.
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08.12.2020 20:04 Відповісти
Не забувайте ще про глибокі занепокоєності й стурбованості.
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08.12.2020 22:19 Відповісти
Допомога США та світу, це добра справа !! А що Україна зробила для збільшення боєздатності ЗСУ ???)))
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08.12.2020 18:58 Відповісти
...вот это, например Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 6963
Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 1311
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08.12.2020 19:12 Відповісти
Саботажники во власти.
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08.12.2020 19:04 Відповісти
Значить США довіряють діючому президенту більше ніж колишньому?
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08.12.2020 19:09 Відповісти
Якшо дивитись на цифри , то виходить шо так )) . Але ж Байден ще не став офіційно президентом . Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 8112 )
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08.12.2020 19:17 Відповісти
Сейчас скажут, шо не давали бо боялись шо сывочолый прменит, а зелох не прменит поэтому можно давать)
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08.12.2020 19:25 Відповісти
Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 3286
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08.12.2020 20:35 Відповісти
И что интересно Зеленский не может повлиять на решения США! И это радует.
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08.12.2020 19:11 Відповісти
получила или купила? скорей всего, ещё и за кредитные деньги тех же США, по которым платит проценты.
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08.12.2020 19:27 Відповісти
Спасибо нашим американским союзникам, но хотелось бы услышать от нашей власти куда отправилась эта помощь, на склады или на передовую ?
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08.12.2020 20:12 Відповісти
российскому руководству "зеленых человечков" отправилась эта помощь.
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08.12.2020 20:39 Відповісти
Это огромные деньги! Пол-миллиарда! Это пять новейших F-35 ! Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 4520
Где весь этот объем помощи? Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 8442
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08.12.2020 20:51 Відповісти
В Рассее наверное и на счетах Бени и частично Янелоха.
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08.12.2020 20:54 Відповісти
Вова, США поміч грошима не видає, і жорстко контролює місцезнаходження переданої техніки та обладнання. Непарься.
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08.12.2020 22:14 Відповісти
хот1лось би,але зелайно все хоче щось викрутити
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08.12.2020 23:01 Відповісти
Макс Полиграф.а ты с какой целью интересуешься? може ты шпион?
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08.12.2020 21:49 Відповісти
Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 1551LItva tak takyje kupili s nix za eti dengi i vertalioti takze .Ukraina kazetsia katera s nix kupila i Javelini
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08.12.2020 22:20 Відповісти
Takijje vertalioti s ameriki kupila Litva.Black HawkУкраїна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 8502
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08.12.2020 22:25 Відповісти
 
 