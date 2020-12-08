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Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції

Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч з членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції у складі Комісії з питань правової реформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, під час наради було обговорено підготовлений проект закону про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України, яким пропонується удосконалити механізм здійснення спеціального досудового розслідування, порядок провадження окремих процесуальних дій, гарантії дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження тощо.

На зустрічі також обговорили зарубіжний досвід діяльності органів кримінальної юстиції та практику міжнародних інституцій, які мають бути враховані при доопрацюванні відповідного проекту.

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За результатами засідання його учасники домовилися максимально оперативно доопрацювати проект закону про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України з подальшим представленням його Главі держави до кінця грудня 2020 року.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".
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Топ коментарі
+22
Козла пустили в капусту.
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08.12.2020 19:14
+14
там ціле поголів'я кАзлів.
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08.12.2020 19:17
+12
Вор кричит - лови ВОРА ))) Смешно если бы не было грустно Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 5003
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08.12.2020 19:20
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Козла пустили в капусту.
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08.12.2020 19:14 Відповісти
там ціле поголів'я кАзлів.
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08.12.2020 19:17 Відповісти
Вор кричит - лови ВОРА ))) Смешно если бы не было грустно Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 5003
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08.12.2020 19:20 Відповісти
страна не пуганных идиотов
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08.12.2020 19:26 Відповісти
Зараз всю корупцію одним махом поборить і підкорити.
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08.12.2020 19:16 Відповісти
пчелы против меда)))
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08.12.2020 19:17 Відповісти
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 1468
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08.12.2020 19:21 Відповісти
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 1953
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08.12.2020 19:23 Відповісти
А где-то в тиши коридоров маленький неприметный человечек уже составляет подробнейший список всех родственников Бени и других со списками недвихимости и ценностей... История повторяется...
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08.12.2020 19:23 Відповісти
Скільки б не ловили пліснявих на злочинах, а їм похрін. Вони цинічно, тупо, будуть продовжувати "керувати", дерибанити державу, плюючи на Закони. В 2019-му їм надали ВСЮ повноту влади. ВСІ гілки контролюються тими, хто стоїть за ВАЗеленьким, "слугами" та їх партнерами, ригами.
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08.12.2020 19:24 Відповісти
Зебилы обещали смести в любой момент клоуна....но кажется,что раньше крошки со стола сметать будут....зеля старается каждый день..
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08.12.2020 19:38 Відповісти
За Татаровим чиновники, прокурори, суддіи, президент Зе члени родин та взагалі всі "свої" довічно звільняються від карної відповідальностіи, а всіляким там органамслідств забороняєтьсянавіть думати про якиійсь розслідування "еліти"?
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08.12.2020 19:27 Відповісти
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 31
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08.12.2020 19:28 Відповісти
"А Васька слушает,да ест"... (с)
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08.12.2020 19:29 Відповісти
https://fb.watch/2*********/
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08.12.2020 19:31 Відповісти
Лисичка порядкує в курятнику.
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08.12.2020 19:35 Відповісти
именно он и должен проводить, чтобы знали куда заносить и сколько....
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08.12.2020 19:37 Відповісти
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 2708
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08.12.2020 19:49 Відповісти
😁👍
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08.12.2020 20:03 Відповісти
Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 4115
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08.12.2020 20:04 Відповісти
"Я не понимаю, почему лохи сражаются на их стороне".

Потому что они лохи. 73% лохов - это не шутки, это сила.
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08.12.2020 20:07 Відповісти
пздц.. куда дальше пробивать дно !? но Зебилы пытаются пробить..... Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 3134
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08.12.2020 20:05 Відповісти
Зе-дно бездонно.
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08.12.2020 20:06 Відповісти
Эти коррумпированные с ного до головы зе-вонючки нареформируют...
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08.12.2020 20:05 Відповісти
русский мир правит Украиной.
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08.12.2020 20:48 Відповісти
Предположим в любой цивилизованной стране, человек прочитавший вот такое (Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции) скажет, что это не правильный перевод наверное... Как подозреваемый может проводить совещание по реформе того в чем его подозревают? Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 5265
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08.12.2020 20:54 Відповісти
Йому сци в очі,а він каже дощ іде. Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 311
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08.12.2020 21:24 Відповісти
з початку зе просто відмовчувався. було незрозуміло. а це вже танці на кістках. це вже дно. вже пробите дно
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08.12.2020 21:36 Відповісти
Как это по-деловому - делиться опытом
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08.12.2020 22:02 Відповісти
 
 