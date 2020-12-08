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Росія причетна до хакерської атаки на парламент Норвегії, - глава МЗС Серейде

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія причетна до хакерської атаки на парламент Норвегії, - глава МЗС Серейде
Фото: axios.com

Поліцейська служба безпеки Норвегії заявила про можливу причетність хакерів з Росії до кібератаки на систему електронної пошти норвезького парламенту в серпні цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Як пише Aftenposten, розслідування показало, що "ймовірно" операцію проводило угруповання хакерів APT28, також відоме як Fancy Bear, яку спецслужби пов'язують з російською розвідувальною службою ГРУ.

У відомстві зазначають, що інформація, яка є в поштовій системі, "становить великий інтерес для розвідувальних служб декількох іноземних держав". На їхню думку, кібератака від 24 серпня є частиною "більшої кампанії національного і міжнародного масштабу" і триває як мінімум з 2019 року, передає Associated Press.

Представник спецслужб повідомив, що слідчі вирішили припинити кримінальну справу, оскільки для пред'явлення звинувачення мають бути докази, які не викликають жодних сумнівів. Крім того, ймовірно, що злочинці, які вчинили атаку, перебувають за кордоном, підкреслили у відомстві.

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Серейде заявила, що це серйозна подія, яка торкнулся найважливішого інституту демократії. За її словами, згідно з наявною інформацією, вони вважають, що "за цією діяльністю стоїть Росія".

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Нагадаємо, в 2015 році хакерської атаки зазнав парламент Німеччини, після цього багато документів парламентської комісії з'явилися на сайті WikiLeaks. Німецькі спецслужби пов'язували атаку з угрупованням російських хакерів APT28. Їх же вважають відповідальними і за атаку на сервери Демократичної партії США в 2016 році.

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт росіянина Дмитра Бадіна. За даними слідчих, Бадін, працюючи в російській розвідувальній службі ГРУ, був членом хакерської групи Fancy Bear і керував зламом комп'ютерів бундестагу Німеччини 30 квітня 2015 року. Слідчі також вважають, що він же був людиною з ніком Scaramouche або був із ним пов'язаний.

З ніком Scaramouche пов'язують отримання в травні 2015 року хакерами з Росії доступу до офіційного комп'ютера канцлера Німеччини Ангели Меркель і скачування тисяч її офіційних листів за період 2012-2015 років. Хакерам вдалося завантажити на свій комп'ютер близько 16 гігабайт інформації.
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Топ коментарі
+6
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 2448
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08.12.2020 19:23
+5
срати - ось, що найліпше виходить в скрєпоносної
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08.12.2020 19:26
+4
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 8742
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08.12.2020 19:50
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Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 2448
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08.12.2020 19:23 Відповісти
"но ви дєржитєсь" забув
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08.12.2020 19:28 Відповісти
срати - ось, що найліпше виходить в скрєпоносної
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08.12.2020 19:26 Відповісти
Ну так если ни как не наказывают,то они будут повторять.
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08.12.2020 19:32 Відповісти
Иностранные подводные лодки в территориальных водах Швеции
Список основных инцидентов
Версия западной прессы однозначно говорит об агрессии Советского Союза в отношении нейтрального соседа. В результате нет полной уверенности не только в нарушении советскими подводными лодками границ Швеции, но даже в том, что какие-либо подводные лодки вообще её нарушали. Скептики утверждают, что шумы не имеют ничего общего с подводными лодками. Что они имеют либо природное происхождение (звуки прибоя, звуки морских животных, китов), либо гражданских судов.

Пердё.....ж селёдки принимали за звуки подводных лодок.
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08.12.2020 20:04 Відповісти
Наказать русских селёдок так,чтоб к воде боялись подойти. И при чем не персональными санкциями,а глобальными,начать с отключения от Свифт.
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08.12.2020 20:10 Відповісти
А этих россиян та селедка и высрала...

Инцидент с подводной лодкой С-363 - международный инцидент с участием советской дизель-электрической подводной лодки С-363 проекта 613 (бортовой номер 137), которая 27 октября 1981 года вследствие навигационной ошибки вошла в территориальные воды Швеции и села на скалистую мель недалеко от острова Турумшер и шведской военно-морской базы в Карлскруна. Данный инцидент серьёзно осложнил и ухудшил советско-шведские отношения.
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08.12.2020 23:16 Відповісти
Ага, ага. Или мы верим всему - или мы не верим ничему. Как то так.
Корейский боинг на дальнем востоке вследствие навигационной ошибки вторгся на территорию СССР - это правда.
С-363 проекта 613 (бортовой номер 137), которая 27 октября 1981 года вследствие навигационной ошибки вошла в территориальные воды Швеции - это не правда.
Это совсем другое?
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08.12.2020 23:25 Відповісти
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 8742
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08.12.2020 19:50 Відповісти
та то не казаки ,то кИзяки.
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08.12.2020 20:10 Відповісти
Зато качество возросло. Росія причетна до хакерської атаки на парламент Норвегії, - глава МЗС Серейде - Цензор.НЕТ 462 Закон диалектики Гегеля...
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08.12.2020 21:34 Відповісти
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 2646

Унитазы уже не те Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 4742
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08.12.2020 20:08 Відповісти
ну причастны...
ну и шо?
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08.12.2020 22:14 Відповісти
 
 