Росія причетна до хакерської атаки на парламент Норвегії, - глава МЗС Серейде

Поліцейська служба безпеки Норвегії заявила про можливу причетність хакерів з Росії до кібератаки на систему електронної пошти норвезького парламенту в серпні цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Як пише Aftenposten, розслідування показало, що "ймовірно" операцію проводило угруповання хакерів APT28, також відоме як Fancy Bear, яку спецслужби пов'язують з російською розвідувальною службою ГРУ.

У відомстві зазначають, що інформація, яка є в поштовій системі, "становить великий інтерес для розвідувальних служб декількох іноземних держав". На їхню думку, кібератака від 24 серпня є частиною "більшої кампанії національного і міжнародного масштабу" і триває як мінімум з 2019 року, передає Associated Press.

Представник спецслужб повідомив, що слідчі вирішили припинити кримінальну справу, оскільки для пред'явлення звинувачення мають бути докази, які не викликають жодних сумнівів. Крім того, ймовірно, що злочинці, які вчинили атаку, перебувають за кордоном, підкреслили у відомстві.

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Серейде заявила, що це серйозна подія, яка торкнулся найважливішого інституту демократії. За її словами, згідно з наявною інформацією, вони вважають, що "за цією діяльністю стоїть Росія".

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Нагадаємо, в 2015 році хакерської атаки зазнав парламент Німеччини, після цього багато документів парламентської комісії з'явилися на сайті WikiLeaks. Німецькі спецслужби пов'язували атаку з угрупованням російських хакерів APT28. Їх же вважають відповідальними і за атаку на сервери Демократичної партії США в 2016 році.

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт росіянина Дмитра Бадіна. За даними слідчих, Бадін, працюючи в російській розвідувальній службі ГРУ, був членом хакерської групи Fancy Bear і керував зламом комп'ютерів бундестагу Німеччини 30 квітня 2015 року. Слідчі також вважають, що він же був людиною з ніком Scaramouche або був із ним пов'язаний.

З ніком Scaramouche пов'язують отримання в травні 2015 року хакерами з Росії доступу до офіційного комп'ютера канцлера Німеччини Ангели Меркель і скачування тисяч її офіційних листів за період 2012-2015 років. Хакерам вдалося завантажити на свій комп'ютер близько 16 гігабайт інформації.