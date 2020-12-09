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Новий закон України про відповідальність за недостовірне декларування не створює механізму для стримування корупції, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий закон України про відповідальність за недостовірне декларування не створює механізму для стримування корупції, - Боррель

В Європейському Союзі заявили про недоліки у законі про повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Як повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї обговорили з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем реалізацію порядку денного реформ в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Боррель і Варгеї наполегливо закликають Україну продовжувати зусилля зі зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією, хоча визнають прогрес України на шляху реформ, здобутий незважаючи на дестабілізаційні дії Росії і війну на Донбасі, а також незважаючи на виклики, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Вони підкреслили, що стійка реформа судової системи залишається життєво важливим компонентом цих зусиль.

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При цьому, Боррель підкреслив важливість відновлення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях, нагадуючи про потребу вирішення питань, пов'язаних з нещодавнім рішенням Конституційного суду України.

"Він зазначив, що нещодавно проголосований закон щодо декларування активів (навіть якщо є кроком у правильному напрямку у відповідь на рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року), має декілька недоліків і не створює необхідного засобу для стримування і попередження корупції", - наголошується у заяві.

При цьому зазначається, що Євросоюз готовий допомогти Україні у цьому процесі.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Топ коментарі
+20
Імітацію рішучих рехворм видко неозброєним оком !!Вся ця муйня розрахована хіба що на 73%-овий лохторат !!)))
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08.12.2020 19:55
+15
Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель - Цензор.НЕТ 4201
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08.12.2020 20:03
+12
Даремно зелені намагались намахлювати.
Ніхто їм не повірив.
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08.12.2020 19:58
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Імітацію рішучих рехворм видко неозброєним оком !!Вся ця муйня розрахована хіба що на 73%-овий лохторат !!)))
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08.12.2020 19:55 Відповісти
Вони що, ідіоти щоб пилять сук на якому сидять, там все з самого початку закладалось так, щоб в зручний момент можна було з"їхать. Що вони і зробили. "обнуливши" попередні порушення1 Зараз по казяться, по казяться під тиском Європи а через який час знову все обнулять!
Якщо суддів Конституційного Суду, реально, не візьмуть з жабри, до дупи всі ті новоприйняті "закони" про "боротьбу" з корупцією.
І дурна Європа, на жаль, цього ніяк не може зрозуміти!
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08.12.2020 20:17 Відповісти
Європа добре все розуміє,але ця довбана толерантність іноді занадто толерантна !!)))
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08.12.2020 20:20 Відповісти
судді КС тут ні до чого.В попередньому законі була фраза ---за завідомо неправдиві-------і ніякий суд не зумів довести, що хтось ЗАВІДОМО не вносив своє майно в декларацію. І бубочка,коли його спіймали на брехні сказав,що 5000000 не вписав в декларацію не ЗАВІДОМО,а просто забув.В цьому законі вони замінили слово ЗАВІДОМО-----це калька з російської---на українське слово УМИСНО. І бубочка знову зможе сказати,що він набрехав в декларації не УМИСНО,а просто забув.
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09.12.2020 08:40 Відповісти
Дійсно, судді КС тут ні до чого, бо саме їх існування є неконституційним! Пояснення просте, згідно з Конституцією у нас проголошено демократичний лад, який передбачає рівність перед законом всіх. І раптом у нас виявляються посадові особи (судді КС) які за своїм статусом святіші від Папи Римського, і яких жодним чином не можна притягти до відповідальності за вчинені злочини!...
Тому спершу треба розставити крапки над і, і відповісти на питання; яким боком демократичний лад в"яжется з існуванням посадового падла яке має ліцензію на вбивство!
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09.12.2020 09:40 Відповісти
Кало🤢💩🤡Зелёные угадились в очередной раз ! Не вышло ЕС развести МЕГАВОРЮГАМ
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08.12.2020 22:07 Відповісти
Много он понимает тот Боррель. Он даже писюном на рояле не сьіграет.
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08.12.2020 19:55 Відповісти
И так не сможет...

https://twitter.com/i/status/1336281405697961986
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08.12.2020 19:57 Відповісти
Дійсно ,членограй з Борреля ніякий !!)))
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08.12.2020 20:08 Відповісти
А якщо віагру застосувати? Не допоможе?.. Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель - Цензор.НЕТ 8046
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08.12.2020 20:18 Відповісти
Хз,я не дохтур!!))
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08.12.2020 20:21 Відповісти
ЗЕбилам похер, им Говнорашка роднее
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08.12.2020 19:55 Відповісти
Втілення в життя імперських амбіцій кремлівського недопалка ,це завдання для зеленої плісняви !!))
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08.12.2020 20:00 Відповісти
Ну, так ОПа старалась, как могла... Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель - Цензор.НЕТ 2372
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08.12.2020 19:56 Відповісти
Та да! Такий закон може народити лише жОПа! 😁
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08.12.2020 20:39 Відповісти
на антиукраинские действия прорашистским КС и прорашистскими де3,14сдатами в Украине ,против государства и его народа ,указывают "служивым" из ЕС
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08.12.2020 19:57 Відповісти
Цей Боррель просто не розуміє глибину наших "реформ"...
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08.12.2020 19:58 Відповісти
Настількі глибокі що їх навіть не видко !!))
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08.12.2020 20:02 Відповісти
Даремно зелені намагались намахлювати.
Ніхто їм не повірив.
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08.12.2020 19:58 Відповісти
Чому вірити ,голімому чёсу ,гнілому базару зелених недоумків ??)))
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08.12.2020 20:01 Відповісти
Боррель однозначно не належить до 73%-ового лохтората !!))
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08.12.2020 20:04 Відповісти
Розумна людина
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08.12.2020 20:10 Відповісти
Сподіваюсь що це ти про мене???)) Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель - Цензор.НЕТ 7633
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08.12.2020 20:11 Відповісти
И денег не дадут , мразюкам 🤢🤡💩🎪
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08.12.2020 22:17 Відповісти
ха.. да это понятно было с того момента когда Зебилы этот закон стали "корректировать" под себя... или для себя... Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель - Цензор.НЕТ 4941
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08.12.2020 20:03 Відповісти
Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель - Цензор.НЕТ 4201
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08.12.2020 20:03 Відповісти
Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель - Цензор.НЕТ 7083
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08.12.2020 20:16 Відповісти
"Лохи" не хотят работать, хотят дешёвую колбасу и никакой ответственности, им "русский мир" не менее привычен.
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08.12.2020 21:08 Відповісти
Для Владимира Александровича Каддафи час " Ч" все ближе и ближе...
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08.12.2020 22:47 Відповісти
Не желает бубачка бороться с коррупцией, "а как дысал, как дысал" на стадионе перед Порохом, как из штанов выпрыгивал, обвиняя в коррупции.
Кучка зеленого говна занюханная.
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08.12.2020 20:04 Відповісти
Звіздіти ,не мішки тягати!!Язик без кісток і на ньому мозолей не буває !!)))
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08.12.2020 20:07 Відповісти
5 канал

Суд зобов'язав Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо нардепів Дубінського і Деркача - ЦПК



Maria Varfolomeieva

- На Порошенка? - перепитує генпрокурорка.
- Ні, на дубінеску і дуркача.
- Ой, не чує баба.
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08.12.2020 20:07 Відповісти
Геть оглухла стара хвойда !!))
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08.12.2020 20:10 Відповісти
дорогой наш Боррель. в краматорске ...изденыш, 19 лет отроду, уже депутат горсовета и в декларации уже 24 ляма баксов в криптовалюте. сын самой честной ОПЗЖухи Королевской. очем Вы говорите? о какой коррупции? нет ее у нас. и сук сепарских которые выбирают таких ублюдков, в краматорске тоже нет. все это ПРОДЕЛКИ злых Бандеровцев, а коррупцию придумал правый сектор и азов с нациками.. дайте чесным зелям денег. в правительстве все ребята честные
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08.12.2020 20:19 Відповісти
А коли вже буде кримінальна відповідальність за недостовірний діагноз "ковід-19"? Ні, ну хтось ним таки хворіє (мабуть). Але ж не треба усі пневмонії та застуди списувати.
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08.12.2020 20:25 Відповісти
Іншими словами, конкретно, з перекладом з дипломатичної мови: "зебіли!,траншу не буде, перестаньте красти!"
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08.12.2020 20:25 Відповісти
Ясен буй. для этого ж эта вся заваруха и была Новий закон України про відповідальність за недостовірне декларування не створює механізму для стримування корупції, - Боррель - Цензор.НЕТ 1539
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08.12.2020 20:27 Відповісти
Не было никаких сомнений, что этот закон не удовлетворить ЕС. Это из нас воры верёвки вьют, а там такая лажа не проходит.
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08.12.2020 20:29 Відповісти
Закон розрахован на 73%-овий лохторат,саме від лохторату залежить майбутьнє зеленої плісняви !!)))
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08.12.2020 20:33 Відповісти
Зелень не здатна продукувати нічого крім лайна та шкоди Україні.
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08.12.2020 20:34 Відповісти
вже зелена моча і в очі Бореля пішла... недолугі гадать, що усі без винятку крім них болвани))
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08.12.2020 20:35 Відповісти
ага, а рядом новость - за фразу Крым- это Украина могут посадить на 4 года, как говорится, почувствуйте разницу, я понимаю, что мордор - это мордор, но демократия - это не вседозволенность...
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08.12.2020 21:13 Відповісти
Цей закон нiякого вiдношення до СН не мае! Депутати не дали голосiв за редакцiю з нормою карноi вiдповiдальностi! Вона буде введена за допомогою ЕС. Це слова Петра Порошенко.
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08.12.2020 22:17 Відповісти
Виходить що безкарно красти не припиняючи будуть і далі. Але сидіти за це вже гарантовано не будуть .... Слава перевертням в мантіях з КС і слугам у корупціонерів при владі ..
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09.12.2020 02:50 Відповісти
Изворотливость, конечно может быть, но - в меру. А, тут - просто уже космического уровня! Так появляются перевертнi.
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09.12.2020 06:31 Відповісти
Боррель пацан или дурак ?закон же написан евреями...
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09.12.2020 09:51 Відповісти
Ирония судьбы. Буквально месяц назад, Зе опрашивал народ нужно-ли давать пожизненное за коррупцию... Пацан сказал - пацан сделал. Ну а если не сделал, то просто сказал...
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09.12.2020 10:12 Відповісти
Бубочка дуже хотів посадити на довічне увязнення корупціонерів, але люди ті хто приймав участь в тому опитуванні вирішили що це дуже жорстоко і не підтримали дану ініціативу. Тому результатів і не викладають бо організатори учасники опитування такого наголосували Новий закон України про відповідальність за недостовірне декларування не створює механізму для стримування корупції, - Боррель - Цензор.НЕТ 8278 а Зе тепер втілювати це в життя.
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09.12.2020 10:49 Відповісти
 
 