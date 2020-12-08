За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Росії Володимир Путін підписав пакет законів про посилення покарання за відчуження російських територій і заклики до нього.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
Кримінальний кодекс РФ тепер доповнюється новою статтею ("Порушення територіальної цілісності"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років за відчуження частини території чи інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності, за винятком делімітації, демаркації, редемаркації кордону Росії з суміжними державами.
За заклики до порушення територіальної цілісності, вчинені вперше, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а за повторні подібні заклики впродовж року - вже кримінальна з можливістю позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Російське законодавство визнає частиною території Росії окупований з 2014 року український Крим.
У липні 2014 року, через кілька місяців після окупації Росією українського Криму, в російське кримінальне законодавство були внесені зміни, що посилюють відповідальність за публічні заклики до сепаратизму. Зокрема, за заклики до сепаратизму з використанням засобів масової інформації, в тому числі інтернету, було встановлено покарання до п'яти років позбавлення волі. Згодом ця стаття послужила приводом для переслідування чималої кількості кримських журналістів і активістів, які відмовляються називати окупований півострів російським.
Частина кордонів Росії не визнані або не повністю визнані світовою спільнотою. Москва вважає частиною своєї території окупований український Крим і південні Курильські острови, на які претендує Японія. Російський парламент не ратифікував радянську угоду зі США про кордон у Беринговій протоці. Не до кінця демарковано кордон з Естонією і з Україною в Керченській протоці. Крім того, великий регіон Російської Федерації - Туву - вважає частиною своєї території частково визнана держава Тайвань.
Будь ласка, зачекайте...
- И шо, вы зотите сказать шо от сразу всех тех 15 человек и таки таки посадят?
Но помнить будут о другом:
Ты оказался для истории
Всего лишь маленьким ху…м.
А пітар, то справа скрепна, державно-примусова.
https://youtu.be/EVvTGTmzQgI
просто.
Дописати в Декларацію пункт-"Ви згодні з тим,що Крим-це Україна"?
тих,хо напише Так-можна відразу арештовувати як агентів ФСБ і готувати для обміну
- В менталитете… Украинцы живут по принципу : «Живи сам, і дай жить іншому…», а «рассеяне» - «Сами не живём, и вам не дадим…».
и 5-я графа ни при чем
врать зачем?
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КРЫМ - ЭТО УКРАИНА!