УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15830 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
12 240 174
Крим (12747) росія (47327)

За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За фразу

Президент Росії Володимир Путін підписав пакет законів про посилення покарання за відчуження російських територій і заклики до нього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Кримінальний кодекс РФ тепер доповнюється новою статтею ("Порушення територіальної цілісності"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років за відчуження частини території чи інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності, за винятком делімітації, демаркації, редемаркації кордону Росії з суміжними державами.

За заклики до порушення територіальної цілісності, вчинені вперше, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а за повторні подібні заклики впродовж року - вже кримінальна з можливістю позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Читайте також: Захарова назвала умови участі РФ у Кримській платформі: Якщо буде обговорюватися відновлення водопостачання, подача електроенергії та зняття торгової блокади

Російське законодавство визнає частиною території Росії окупований з 2014 року український Крим.

У липні 2014 року, через кілька місяців після окупації Росією українського Криму, в російське кримінальне законодавство були внесені зміни, що посилюють відповідальність за публічні заклики до сепаратизму. Зокрема, за заклики до сепаратизму з використанням засобів масової інформації, в тому числі інтернету, було встановлено покарання до п'яти років позбавлення волі. Згодом ця стаття послужила приводом для переслідування чималої кількості кримських журналістів і активістів, які відмовляються називати окупований півострів російським.

Також читайте: Проєкт "Без цензури": "Води нєт, но ви дєржитєсь". Як Росія перетворює Крим на мертву пустелю. ВIДЕО

Частина кордонів Росії не визнані або не повністю визнані світовою спільнотою. Москва вважає частиною своєї території окупований український Крим і південні Курильські острови, на які претендує Японія. Російський парламент не ратифікував радянську угоду зі США про кордон у Беринговій протоці. Не до кінця демарковано кордон з Естонією і з Україною в Керченській протоці. Крім того, великий регіон Російської Федерації - Туву - вважає частиною своєї території частково визнана держава Тайвань.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+51
"Крым - это Украина" За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 726
показати весь коментар
08.12.2020 20:11
+42
а за фразу "Путин-*уйло" нет ? Тоже ведь правда
показати весь коментар
08.12.2020 20:08
+34
На Українській таможні кацапам задавати це питання і фільмувати За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 9873
показати весь коментар
08.12.2020 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та думай, що хочеш... Мені з тобою сперечаться не хочеться... Все одно, що першокласнику пояснювать тригонометрію...
показати весь коментар
08.12.2020 21:44 Відповісти
Древнерусским государством тоже при Святославе Русь никто не называл))) Но я не об этом. Я о том, что в российской историографии было принято называть Русь Киевской, а сейчас это понятие изменили на Древнерусское государство. А то, что понятие Киевская Русь, Золотая Орда, Византия и т.д. появились позже, это само собой. Мой коммент не об этом.
показати весь коментар
08.12.2020 21:07 Відповісти
А у нас за то, что ты называешь Крым божим, тебя хвалит сам президент.
показати весь коментар
08.12.2020 20:13 Відповісти
А Шойгу-то выходит тайванец.
показати весь коментар
08.12.2020 20:13 Відповісти
Хотелось бы от ВР аналогичных законов с аналогичными сроками наказаний против антиукраинской деятельности и откровенной пророссийской пропаганды на ТВ каналах и в СМИ, За каждый факт пророссийской антиукраинской пропаганды в украинских СМИ должно бы серьезное наказание в виде лишения свободы без всяких залогов и домашних арестов.
показати весь коментар
08.12.2020 20:13 Відповісти
Россія - держава ворюга.
показати весь коментар
08.12.2020 20:13 Відповісти
Зато в Хабаровске путин ***** уже 3 месяц. За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 5517
показати весь коментар
08.12.2020 20:13 Відповісти
А толку?
показати весь коментар
08.12.2020 20:14 Відповісти
От искры возгорится пламя.
показати весь коментар
08.12.2020 20:15 Відповісти
И вот выбивают выбивают они кресалом по кремню или кремнем по кресалу, эти искры, а на мокшанских болотах мох сырой да ещё и плесенью покрыт.
показати весь коментар
08.12.2020 20:25 Відповісти
- Вы таки слышали, в России таки за фразу шо Крым это Украина и на 4 года!
- И шо, вы зотите сказать шо от сразу всех тех 15 человек и таки таки посадят?
показати весь коментар
08.12.2020 20:13 Відповісти
Предлагаю сайт правительства РФ, или какой-нить аналогичный, заддосить этой фразой. Пущай ловят и сажают.))
показати весь коментар
08.12.2020 20:14 Відповісти
Ну вот как думаем--хорош закон? А то что в других *сладких* странах могут и десятку дать запросто за подобное---тоже путинизм? Вот и маемо---шо маемо!
показати весь коментар
08.12.2020 20:14 Відповісти
Хотел ты ******** территории
Но помнить будут о другом:
Ты оказался для истории
Всего лишь маленьким ху…м.
показати весь коментар
08.12.2020 20:14 Відповісти
******? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 5486
показати весь коментар
08.12.2020 20:15 Відповісти
Та що ж ви кацапи так сцитеся...? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 5717
показати весь коментар
08.12.2020 20:14 Відповісти
знает кошка, чье сало съела ))
показати весь коментар
09.12.2020 01:22 Відповісти
Крым - это Украина!
показати весь коментар
08.12.2020 20:16 Відповісти
На Українській таможні кацапам задавати це питання і фільмувати За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 9873
показати весь коментар
08.12.2020 20:16 Відповісти
Браво!!! Згоден бути волонтером у вільний час! За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 7708
показати весь коментар
08.12.2020 20:19 Відповісти
Можете тільки уявити трагізм українських/російських "звьозд/пьо..д" якщо при перетину українського кордону ставити їм це питання 😁
показати весь коментар
08.12.2020 22:13 Відповісти
И конешно же, если какойто распятый мальчик, обоссавшысь после пьянки, вдруг решит что , к примеру Одесса- это рузкий город и будет за это жестоко пижжен бендеровцами - это будет вопиющим фактом русофобии и фошызма!
показати весь коментар
08.12.2020 20:16 Відповісти
Зато у нас Одесса это новроссиия ничего....ведь у нас же дерьмократия и шлях ************** За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 4089
показати весь коментар
08.12.2020 20:17 Відповісти
Гей - то справа добровільна.
А пітар, то справа скрепна, державно-примусова.
показати весь коментар
08.12.2020 20:37 Відповісти
***********,посадите ***** немедленно!Вот тут ***** признаёт,что Крым-Украина:

https://youtu.be/EVvTGTmzQgI
показати весь коментар
08.12.2020 20:17 Відповісти
як повністю перервати поїздки кацапів в Україну.?

просто.
Дописати в Декларацію пункт-"Ви згодні з тим,що Крим-це Україна"? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 8128
тих,хо напише Так-можна відразу арештовувати як агентів ФСБ і готувати для обміну
показати весь коментар
08.12.2020 20:19 Відповісти
як приклад:

За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 2153
показати весь коментар
09.12.2020 12:45 Відповісти
В перечне незаконно отторгнутых территорий забыли упомянуть Абхазию, Юж. Осетию, Приднестровье, ОРДЛО, Севастополь( как отдельную от Крыма админ территорию), в скорости добавится Карабах, , районы Латвии отторгнутые в 1939, территории Финляндии отторгнутые в 1939 ( без учета тех что в 1945), Курилы ВСЕ тоже под вопросом, а не только южные. Вопрос о Вос. Пруссии ( не исконных землях скрепоносия россейского народа) тоже требует решения, в идеале это раздел между Польшей и Литвой и вольный город Кенигсберг ( возможно в составе ФРГ) или как самостоятельное государство. Не стоит забывать и о лишении независимости Карело- финской ССР и Дальневосточной республики. А там и Ичкерия на очереди.
показати весь коментар
08.12.2020 20:25 Відповісти
Цікаво, а чому в нас сепаратизм БЕЗКАРНИЙ ? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 7664
показати весь коментар
08.12.2020 20:26 Відповісти
Тому, що сєпари в нас зараз при владі.
показати весь коментар
08.12.2020 20:28 Відповісти
А бо в нас головні сепаратисти у ВР депутатами працюють,бо в нас мудрий нарід
показати весь коментар
08.12.2020 20:29 Відповісти
Согласен. Нужно вводить похожий закон , 5 лет за слова Крым это не Украина ( или как сказал один известный боксер он "божий") ОРДЛО это не оккупированная Рашей территория, Раша не совершала агрессии против Украины. Вполне адекватный закон для страны подвергшейся агрессии.
показати весь коментар
08.12.2020 20:31 Відповісти
Да ,особо, я и до этого там не слышал что бы кто-то говорил иначе. Про Донбасс- да. Многие говорят. Но это потому что, он им и нафиг не упёрся- спят и видят, как бы его спихнуть со своей шеи на своих условиях. Уже автономию на 50 лет предлагают, заместо постоянной . Дело дойдёт до того, что будут предлагать забрать с доплатой.
показати весь коментар
08.12.2020 20:28 Відповісти
Вода закінчується в Криму, кримчаки вам закон вже підписаний
показати весь коментар
08.12.2020 20:29 Відповісти
Путлер капут!
показати весь коментар
08.12.2020 20:31 Відповісти
- В чём разница между украинцами и «рассеянами» ?...
- В менталитете… Украинцы живут по принципу : «Живи сам, і дай жить іншому…», а «рассеяне» - «Сами не живём, и вам не дадим…».
показати весь коментар
08.12.2020 20:39 Відповісти
советские люди везде советские
и 5-я графа ни при чем
показати весь коментар
08.12.2020 22:02 Відповісти
А зато у нас целые тв каналы постоянно рассуждают о возврате в ссср, вступлении в расейскую ********* или крахе Украины, как государства и ничего противозаконного - ни власть, ни правохранители, ни службы безопасности не обращают никакого внимания...
показати весь коментар
08.12.2020 20:40 Відповісти
Чмошный закон.Чуют твари что чужое сало украли
показати весь коментар
08.12.2020 20:47 Відповісти
За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 4882 За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 7443
показати весь коментар
08.12.2020 20:52 Відповісти
путен конечно ***** , но на видео про ёлочку вопрос был.
врать зачем?
показати весь коментар
09.12.2020 09:02 Відповісти
гибридная война, однако!..
показати весь коментар
09.12.2020 10:06 Відповісти
Гитлер оболванил цивилизованный европейский народ, нацию философов, сталин оболванил крепостной азиатский народ, путлер оболванил уже готовый, поготовленный к рабству, народ, осталось только слегка подлакировать, осовременить, почему Украина барахтается в болоте, да потому, что рабство привабливе для безинициативных, слабых, в основном правополушарных тем, что там не требуется самостоятельно мыслить, за тебя принимают решения другие.
показати весь коментар
08.12.2020 20:59 Відповісти
Свободу Північному Кавказу, Татарстану, Курілам та Сибіру. Кубань, Крим та Бєлгород це Україна
показати весь коментар
08.12.2020 21:05 Відповісти
Курилы- это Япония. Абхазия- Грузия, Приднестровье- Молдова. Посади меня.
показати весь коментар
08.12.2020 21:07 Відповісти
Косово?
показати весь коментар
08.12.2020 21:29 Відповісти
Курилы - оккупированы кацапами, Абхазия - оккупирована кацапами, Приднестровье - оккупировано кацапами. А Косово кем оккупировано?
показати весь коментар
09.12.2020 19:27 Відповісти
Албанцами?
показати весь коментар
09.12.2020 21:42 Відповісти
сколько же должно быть прописано в украинском законе лет за фразу-"я увидел в его глазах мир" ,после того,как этот "мирный оккупант украинской земли, подписал закон За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин ???
показати весь коментар
08.12.2020 21:07 Відповісти
За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 2931"
показати весь коментар
08.12.2020 21:15 Відповісти
Принять в Украине криминальную ответственность за отрицание Крыма украинским в главе Государственные преступления и клепать всех ватников по полной с направлением постановлений об арестем хоругвеносных, начиная от карлика до арестов имущества за рубежом..Это же касается Кенигсберга, Тувы, Курильской гряды и далее по списку.
показати весь коментар
08.12.2020 21:27 Відповісти
Ну, россиянам остаётся только намекать, что Крым - это... возможно очень даже "бутерброт"...
показати весь коментар
08.12.2020 21:29 Відповісти
Крим можливо повернути Україні, лише після знищення Московії.
показати весь коментар
08.12.2020 21:33 Відповісти
не с этим президентом
показати весь коментар
08.12.2020 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nyF2PdAlN9w

.

.
.
--
--=-.
показати весь коментар
08.12.2020 21:42 Відповісти
Крым - это Украина . Армяшки тоже думали , что они в Карабахе навсегда За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 4115 Советую Русне помнить про это , когда в Крыму покупаете недвижимость За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 3205 скоро сжигать За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 4662
показати весь коментар
08.12.2020 21:50 Відповісти
За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 5495 За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 5127
показати весь коментар
08.12.2020 22:01 Відповісти
теж саме тре зробити і тут за фразу крим це не україна або крим це росія. Спеціально для мертвечини і його кодли.
показати весь коментар
08.12.2020 21:57 Відповісти
Украине нужен зеркальный закон.
показати весь коментар
08.12.2020 21:59 Відповісти
Це треба було зробити ще в 14-му-15-му Законом про колабораціонізм. Де він?
показати весь коментар
08.12.2020 22:36 Відповісти
Все Витя..... суши сухари.... кум тебе подарочек подписал)))))За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 2224
показати весь коментар
08.12.2020 22:01 Відповісти
Теперь и визовый режим не нужен ,просто на границе спрашивать Крым -это Украина За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 9227 За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 3485
показати весь коментар
08.12.2020 22:01 Відповісти
москали не могут слышать правды
показати весь коментар
08.12.2020 22:05 Відповісти
Клево придумали) Им санкции, а они в ответ на них, сами себе не хвост садятся. Ой умора. Теперь точно нужно спрашивать на границе чей крым) Но похоже первой волны не будет)
показати весь коментар
08.12.2020 23:24 Відповісти
Руки коротки, презреная тварь!
КРЫМ - ЭТО УКРАИНА!
показати весь коментар
08.12.2020 23:27 Відповісти
презренная
показати весь коментар
08.12.2020 23:28 Відповісти
РУСЬ - это Украина , как и Крым достался Киеву в качестве приданого с пятою женою Владимира Великого (с византийскою царевною, сестрою византийского царя). А кацапы всегда нервно курили рядом с Крымом, то когда платили дань в Крым до 1700-х годковв, то когда кишка тонка стала его содержать после турок. Так что, чем бы лаптеунты ни тешились, но Крым придется возвращать Украине и Васька не чешись.
показати весь коментар
09.12.2020 14:19 Відповісти
Крим це Україна!!
показати весь коментар
09.12.2020 15:27 Відповісти
Россия это страна третьего мира, они что умеют, то только что то присвоить чужое, а потом выдавать за свое.
показати весь коментар
09.12.2020 21:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 