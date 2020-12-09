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Кількість лікарняних зросла за місяць у півтора раза, - Фонд соціального страхування

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість лікарняних зросла за місяць у півтора раза, - Фонд соціального страхування

У листопаді Фонд соціального страхування профінансував лікарняні на суму 1,8 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба Фонду, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативними підсумками листопада 2020 року, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні листки, видані у зв'язку з травмою або хворобою, зокрема COVID-19 на суму 1,8 гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або 50%, більше, ніж у жовтні", - сказано в повідомленні.

Загалом минулого місяця до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності (у жовтні було 395,4 тис.).

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У ФССУ пояснюють, що значне зростання кількості лікарняних листків спостерігається з осені і пов'язано із сезонним поширенням респіраторних хвороб, збільшенням потреби в догляді за хворими дітьми, захворюванням на COVID-19 й ізоляцією контактних осіб.

Від початку року допомоги з тимчасової втрати працездатності було нараховано ФССУ для майже 2,1 млн осіб, з яких понад 56 000 - у разі ізоляції після контакту з хворими на COVID-19.
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как так, степашка врет?
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08.12.2020 20:23 Відповісти
хм.. а сколько лечится дома без вызова врача и больничного !? эпидемии говорите нет !? и локдаун будет только после Новогодних праздников ??!!! С огнем играите твари !!! Количество больничных выросло за месяц в полтора раза, - Фонд социального страхования - Цензор.НЕТ 6411
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08.12.2020 20:28 Відповісти


Олег Леусенко

На Запоріжчині, лікарня Михайлівського р-ну:
Заввідділенням сміявся з Ковід, казав- брехня, маску не надягав.
Захворів тяжкою формою, заразив колег, свою дружину, головлікаря та його дружину, яка померла від коронавірусу.
У самого зава після Ковід ускладнення - збожеволів.
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08.12.2020 20:32 Відповісти
А в это время квартальные идиоты на весь мир трубят, что дурантин выходного дня снизил колличество заболевших. зебилы, вас опять поимели ваши слуги
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08.12.2020 20:40 Відповісти
все коронпсихопаты выговорились?
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08.12.2020 22:00 Відповісти
 
 