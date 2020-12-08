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Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак

Командування Збройних Сил України розраховувало на отримання у 2020 році більшої кількості нових і модернізованих зразків озброєння. Є проблеми з відновленням запасів боєприпасів, військово-технічного майна. Нереалізовані всі плани на 2020 рік щодо створення необхідної інфраструктури в пунктах постійної дислокації частин.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про пріоритети при закупівлі озброєнь, Хомчак сказав: "Починаючи від стрілецької зброї, артсистем, закінчуючи протиракетними комплексами та кораблями для ВМС. Нам потрібні нові БТРи, бо досі маємо підрозділи на автомобілях. А ще — модернізовані танки, засоби розвідки для ВМС. Також слід поставити у війська антиснайперські комплекси, парашути, сучасні засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби. Дуже потрібні протиракетні комплекси, бо наш ворог має авіаційні ракети, якими здатен уражати об’єкти, не входячи в зону нашої ППО".

Генерал зазначив, що Збройні Сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки, однак не все з цього переліку армія отримала.

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"Є запитання до тих посадових осіб, які відповідають за закупівлю ОВТ і не лише. То виробник неготовий надати продукцію, яка б відповідала нашим технічним вимогам, то "не вписується" у строки поставки, то ще щось. Не раз доводилось вносити зміни в ДОЗ, замовляти щось інше. Так, цього року ми отримали БТР-4, які мали нам поставити ще торік", - пояснив Хомчак.

Головком ЗСУ додав, що зараз йдеться про масове переозброєння армії, про повне переозброєння бригад, на жаль, не йдеться.

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Топ коментарі
+18
маладец Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9312 "Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ " к должностным лицам значит есть вопросы а к нему . как главкому и начальнику этих самых должностных лиц . никаких вопросов нет Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 623
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08.12.2020 20:49
+14
Почни з себе, клоун, та власних квартир.
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08.12.2020 20:54
+12
ні, до тебе, зебіла, який зірвав річне держоборонзамовлення.
А ми півтора-два роки тому вас, дебілів, попереджали...
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08.12.2020 21:12
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К Свинарчукам? Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 7325
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08.12.2020 20:46 Відповісти
К одному,и очень много
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08.12.2020 21:06 Відповісти
ні, до тебе, зебіла, який зірвав річне держоборонзамовлення.
А ми півтора-два роки тому вас, дебілів, попереджали...
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08.12.2020 21:12 Відповісти
73%-вий лохторат не здатен розуміти чи щось зрозуміле сприйняти !!))
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08.12.2020 21:17 Відповісти
с удивлением для себя узнал, что у нас два главнокомандующих ВСУ:
1. Зеленский - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины
2. Хомчак - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

может от того и бардак в войсках такой ? Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 554
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08.12.2020 22:32 Відповісти
так что там это тебе друга твоего крутить Хома Тарана и по седлу ему лупить Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 3942
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08.12.2020 20:47 Відповісти
шото сегодня у хомчака беняфис... просто...
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08.12.2020 20:47 Відповісти
Это он ознакомился с программой Бутусова Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 1163
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08.12.2020 20:52 Відповісти
"Есть вопросы..." И галантерейный он какой-то сегодня, не по-военному. Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 3360
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08.12.2020 23:09 Відповісти
маладец Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9312 "Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ " к должностным лицам значит есть вопросы а к нему . как главкому и начальнику этих самых должностных лиц . никаких вопросов нет Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 623
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08.12.2020 20:49 Відповісти
т.е по конспектам Бутусова ... как по-писанному чешет
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08.12.2020 20:53 Відповісти
"А на лбу звєзда горіт... " 😊 Питання до Хомчак будуть. Купа. У слідчих. Одразу після зеленої влади. Хоча можливо Зєля ще за свого президентства Хомчак в жертву принесе. Щоб від себе удар відвести. Я так розумію, Хомчак знову хоче, щоб волонтери армію споряджали. Тоді нахера він там потрібен? Так просрати все, що крутилося, рухалося і працювало за якихось півтори року - то справді треба мати талант неабиякого серуна.
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08.12.2020 21:20 Відповісти
Почни з себе, клоун, та власних квартир.
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08.12.2020 20:54 Відповісти
А к этому телу у прокуратуры нет вопросов?
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08.12.2020 21:01 Відповісти
Ні. Ця кандидатура була затвердження самим ігорьвалерійовичем, за особисту відданість матеріальним цінностям ігорьвалерієвича. Тому у відданої ігорьвалерієвичу беня-діктової, не може бути питань до цього тіла.
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08.12.2020 21:33 Відповісти
що- крисячать...- то то бАкланов нервуе...
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08.12.2020 21:01 Відповісти
вот в Карабахе не было парашютов и чем кончилось?
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08.12.2020 21:03 Відповісти
не забыть бы противогазы
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08.12.2020 21:04 Відповісти
Не питання тре задавати , а на нари пакувати !!))
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08.12.2020 21:05 Відповісти
Какие вопросы? Просто придите и посмотрите как "закупувельники" и члены их семей живут, и вы всё сразу будет понятно..
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08.12.2020 21:06 Відповісти
Як то які? Чи всі занесли? Чи все занесли?
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08.12.2020 21:07 Відповісти
БТР це херня ,головне щоб квартирки вчасно будували !!)))
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08.12.2020 21:07 Відповісти
Во, б..я, приплыли. В конце года оказывается зима и снег, а не тепло и луговые цветы. Оказывается Командование Вооруженными Силами Украины рассчитывало на получение в 2020 году большего количество новых и модернизированных образцов вооружения.
А главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак только-только об этом узнал. Война-то на Донбассе, а по отношению к Киеву - это почти Марс. А теперь: Есть вопрос к должностным лицам. Мда, веселенькие дела в руководстве армии..
И ДА, ЕСТЬ ВОПРОС К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
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08.12.2020 21:10 Відповісти
Зебуинов , тявкавших днём и ночью против «свинарчуков « ,Порошенко , сейчас корова языком слизала
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08.12.2020 21:10 Відповісти
Є, оно на версі гілки ,Дніпро агліцкій !!))
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08.12.2020 21:15 Відповісти
нижче Kostya Kostya - також з тих
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08.12.2020 21:24 Відповісти
В сонмі зебільної влади вже появились питання один до одного з приводу зриву річного держоборонзамовлення?
Так пострілятесь разом!
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08.12.2020 21:11 Відповісти
Вот так, если главком жует сопли, то что говорить о его подчиненных, на самом деле это очень серьезно, возможны люьые варианты, вплоть до предательства головнокомандувача.
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08.12.2020 21:13 Відповісти
"Она готовится стать матерью! А я отцом! " !!!)))
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08.12.2020 21:14 Відповісти
Очень нужны противоракетные комплексы, потому что наш враг имеет авиационные ракеты, которыми способен поражать объекты, не входя в зону нашей ПВО".Источник: https://censor.net/ru/n3235770

Акуеть! Пэтриот или С-400?
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08.12.2020 21:15 Відповісти
Нужно украинцам просить помощи у Израиля,чтобы снабдили нашу армию несколькими противоракетными комплексами,так как в Украине находятся много Еврейских общин и они нуждаются тоже в защите. Московия своих шахтёров защищает уже седьмой год Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 4227
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08.12.2020 21:35 Відповісти
есть вопросы??? это как понять? я понимаю, есть ЗРАДА. и вопросов нет!!!!!!!!!!!!
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08.12.2020 21:18 Відповісти
Шо там с мазами? Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9420
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08.12.2020 21:19 Відповісти
Нет вопросов к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для МВД, СБУ...
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08.12.2020 21:20 Відповісти
Бутусов заявив, що готовий працювати в Міноборони... может на Новый год освободим Донбасс как обещал украинцам Президент Зеленский,а если не получится ,то Президент назначит виновным Бутусова.
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08.12.2020 21:25 Відповісти
Крайнім буде однозначно Порошенко !!))
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08.12.2020 21:27 Відповісти
Ооооо пошел лязг стрелок на узловой!!!!)))))
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08.12.2020 21:51 Відповісти
Хомяк, ты дебил, к тебе вопросов нет.
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08.12.2020 22:32 Відповісти
Царь хороший, бояре просто плохие.
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08.12.2020 22:42 Відповісти
 
 