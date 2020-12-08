Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція
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У Славуті Хмельницької області поліція затримала чоловіка, який заволодів автомобілем місцевої жительки.
Як повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області, близько першої ночі 6 грудня до правоохоронців звернулася 24-річна дівчина, яка повідомила, що у неї викрали авто, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що потерпіла замовила послугу "Тверезий водій". Чоловік, який приїхав, відвіз її і подругу додому, але відмовився віддавати ключі, розвернувся і поїхав назад у місто.
Поліція швидко знайшла 31-річного зловмисника, він був у викраденому Volkswagen. У чоловіка були явні ознаки сп'яніння, але від проходження тесту він відмовився.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Нетверезому водієві загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.
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только "воруй больше"...не воруй-не прокатывает
Бо від такого заголовку 100% заплював би монітор 😂😂😂🤣🤣🤣
вот жаба и задавила
(Прит.20:1)
Пассажир просыпается и говорит:
- Я закурю!
- Да пожалуйста.
Закурил, ему стало плохо.
- Хреново мне, слушай я блевать буду!
- Блюй на здоровье!
Пассажил наблевал. Никак не угомонится и говорит.
- Слушай, мне с№ать охота, а ноги не держат, давай я прямо здесь?
- Конечно! - разрешает водитель.
Пассажир пос№ал, расслабился, закурил снова и говорит.
- Какое хорошее у вас такси, все можно. Курить, с№ать, блевать.
- Я не таксист, а сотрудник службы «трезвый водитель» - отвечает водитель.