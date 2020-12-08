Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Робітник-мігрант з Філіппін був на двотижневій ізоляції у спеціальному готелі. Він на 8 секунд вийшов з номера готелю в коридор і потрапив на камери спостереження.
Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Тайваню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Робітник не так давно прибув на Тайвань і мав провести 2 тижні в номері одного з 56 "карантинних готелів", спеціально призначених для ізоляції іноземців.
Як тільки співробітники готелю побачили завдяки камерам спостереження, що він покинув номер, то відразу повідомили про це в Департамент охорони здоров'я Тайваню.
На чоловіка наклали штраф у розмірі 100 тис. тайваньських доларів - це 3500 доларів США.
У Департаменті охорони здоров'я підкреслили, що нікому не дозволено порушувати карантин, навіть на кілька секунд.
Будь ласка, зачекайте...
Просто всех хорошо общипали на деньги.
задрали балаболы...
по твоей логике Беларусь должна уже вымереть. И это не самая большая плотность. на:
Я ж не возражаю против того, что нужно соблюдать культуру при пандемии - но и не давать скотам превращать людей в быдло своим идиотизмом. Потому что идиоты так и делают тоталитаризм - прикрываясь борьбой с империализмом или ещё что....
15087418
198 947
Хворіє:
9087343
106 642
Померло:
285518
2 192
Одужало:
5714557
90 113___________ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ УМЕРЛО БОЛЬШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ(!)!!!!!!!
никто же не спорит против очевидного. Это так.
Вопрос не о том, нужно или нет соблюдать правила - да - Нужно.
Вопрос о самодурстве идиотов, которые в тех же гейРопейских (там вообще дебилы) странах...
Например - почему при коронавирусе нельзя выходить на улицу после 22:00?
Или - почему козлы запрещали подходить к водоёмам?
и так далее.
речь об этом - об идиотах из жопы достающих указания и об идиотах призывающих выполнять дебилизм..
как бы вообще ему гаплык не пришёл - потому что первична мораль и здравый смысл - а они усиленно уничтожаются чтобы превратить людей в быдло.
55.266.106 Умерло в этом году https://www.worldometers.info/ru/
где последствия страшной пандемии!?
из за последствий борьбы с пандемией, в 2021 году человечеству грозит тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.
Они по особому бананы едят - копируй.
Есть ковид - но почему там нет истерии? И почему она давно как в зелёной зоне?
Я не знаю.
2. А почему в 2020 году в Беларуси рекордная смертность?
Я знаю факт, что Беларусь давно в зелёной зоне. Я знаю что смертность в Украине весной была ниже чем до пандемии.
55.266.106 Умерло в этом году https://www.worldometers.info/ru/
где последствия страшной пандемии!?
из за последствий борьбы с пандемией, в 2021 году человечеству грозит тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.
Ну - это факт который нужно брать на вооружение.
Я ж к тому что правила нужно соблюдать - научно или хоть как то обоснованные, а не опираясь на то, что идиоты Степанов с Ляшком с телевизора гонят.
Є якісь наукові докази цього твердження? Або це просто мантра з дебіловізору?
Мені колись людина викладала. Наприклад:
А ще більш мене дратує, коли таку фігню розповсюджують дебіли типу Смирнова чи Ляшка чи інших ідіотів.
Насправді, це просто картинки, які не мають під собою жодної доказової бази.
кричущее нарушение Конституции Украины, разрешающей все, всем и всегда !!!!
а не загоняют все население в намордники и тд и тп...
Мабуть, китайці - дурні, що нові лікарні почали будувати. За тиждень. В наших було більше півроку. І НІЧОГО.
отхворал свое, в Бергамо в самый пик, в самый разгар, это 60 км от милана, своими глазами видел, трупы вдоль дорог, не дай такое никому пережить
08.12.2020 22:14
Будь-ласка гугл,офіційне джерело - ВОЗ
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
Проблема за рік по всій планеті намалювати 1,5 мільйони фальшивих діагнозів чи що?
За 6.12 22 новых случая ковида. За все время - 718 заболевших и 7 (семь) смертей от ковида .