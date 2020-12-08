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Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ

Робітник-мігрант з Філіппін був на двотижневій ізоляції у спеціальному готелі. Він на 8 секунд вийшов з номера готелю в коридор і потрапив на камери спостереження.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Тайваню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Робітник не так давно прибув на Тайвань і мав провести 2 тижні в номері одного з 56 "карантинних готелів", спеціально призначених для ізоляції іноземців.

Як тільки співробітники готелю побачили завдяки камерам спостереження, що він покинув номер, то відразу повідомили про це в Департамент охорони здоров'я Тайваню.

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На чоловіка наклали штраф у розмірі 100 тис. тайваньських доларів - це 3500 доларів США.

У Департаменті охорони здоров'я підкреслили, що нікому не дозволено порушувати карантин, навіть на кілька секунд.
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Топ коментарі
+22
вот это я понимаю ПОРЯДОК! у нас в Польше в обсервации шлялись по магазинам. за Украину вообще молчу - страна всеобщего бардака(носить маску - "непосильный труд" для большинства)!
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08.12.2020 21:19
+15
А в концтаборах взагалі за таке розстрілювали. Оце я розумію ПОРЯДОК.
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08.12.2020 21:27
+9
в каком "концлагере" сидели?
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08.12.2020 21:31
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вот это я понимаю ПОРЯДОК! у нас в Польше в обсервации шлялись по магазинам. за Украину вообще молчу - страна всеобщего бардака(носить маску - "непосильный труд" для большинства)!
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08.12.2020 21:19 Відповісти
А в концтаборах взагалі за таке розстрілювали. Оце я розумію ПОРЯДОК.
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08.12.2020 21:27 Відповісти
в каком "концлагере" сидели?
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08.12.2020 21:31 Відповісти
Тобі обов'язково треба всунути пальці в розетку, щоб зрозуміти, що електричний струм вбиває?
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08.12.2020 21:32 Відповісти
Убивает невежество. Глупость. Но это сказка про то, что есть вирус, который опасный, и обычная масочка защищает от от патогена, размером меньше микрона в сотни раз.
Просто всех хорошо общипали на деньги.
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08.12.2020 23:17 Відповісти
есть ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ набор средств и правил, соблюдение которых В РАЗЫ уменьшает опасность заражения. в странах соблюдающих эти нехитрые правила количество больных на порядок меньше чем в Украине или Польше.
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08.12.2020 21:34 Відповісти
не бреши...
задрали балаболы...
по твоей логике Беларусь должна уже вымереть. И это не самая большая плотность. на:
Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4871
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08.12.2020 21:59 Відповісти
в Белоруссии живут "бессмертные"? насколько нужно быть наивным, что б верить лукашенковской "статистике"?!! посмотри на украинскую статистику по областям - в граничащих с Белорусью всплеск заражений вирусом. с чего бы???
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08.12.2020 22:03 Відповісти
чем хвораете?
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08.12.2020 22:06 Відповісти
итальянцы жестоко поплатились за "неверие" в в вирус - вы предлагаете нам пройти "бергамо"?
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08.12.2020 22:25 Відповісти
снова брешеш? пустые слова...
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08.12.2020 22:20 Відповісти
ну уж и не знаю какой вам нужен доктор...
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08.12.2020 22:29 Відповісти
приведи факты - а не то тебе влили с телевизора.

Я ж не возражаю против того, что нужно соблюдать культуру при пандемии - но и не давать скотам превращать людей в быдло своим идиотизмом. Потому что идиоты так и делают тоталитаризм - прикрываясь борьбой с империализмом или ещё что....
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08.12.2020 22:47 Відповісти
сайт РНБО Украины подойдет? https://m-covid19.rnbo.gov.ua/map
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08.12.2020 23:00 Відповісти
дякую. побачив. Та не побачив що прикордонні з Білоруссю чимось відрізняються...
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08.12.2020 23:15 Відповісти
ну ладно нашим не веришь Американцам доверяешь? статистика за СЕГОДНЯ - США
15087418
198 947
Хворіє:
9087343
106 642
Померло:
285518
2 192
Одужало:
5714557
90 113___________ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ УМЕРЛО БОЛЬШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ(!)!!!!!!!
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08.12.2020 23:06 Відповісти
"есть ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ набор средств и правил, соблюдение которых В РАЗЫ уменьшает опасность заражения. в странах соблюдающих эти нехитрые правила количество больных на порядок меньше чем в Украине или Польше."

никто же не спорит против очевидного. Это так.

Вопрос не о том, нужно или нет соблюдать правила - да - Нужно.

Вопрос о самодурстве идиотов, которые в тех же гейРопейских (там вообще дебилы) странах...

Например - почему при коронавирусе нельзя выходить на улицу после 22:00?

Или - почему козлы запрещали подходить к водоёмам?

и так далее.

речь об этом - об идиотах из жопы достающих указания и об идиотах призывающих выполнять дебилизм..
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08.12.2020 23:19 Відповісти
сердит меня идиотизм - и то что человечество деградирует...
как бы вообще ему гаплык не пришёл - потому что первична мораль и здравый смысл - а они усиленно уничтожаются чтобы превратить людей в быдло.
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08.12.2020 23:21 Відповісти
В 2019 году умерли 58,6 млн. человек

55.266.106 Умерло в этом году https://www.worldometers.info/ru/

где последствия страшной пандемии!?
из за последствий борьбы с пандемией, в 2021 году человечеству грозит тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.
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09.12.2020 00:03 Відповісти
А они между волнами. Как Кравчук между каплями.
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08.12.2020 22:04 Відповісти
Ты бы еще фото из С.Кореи и Туркменистана выложил бы. Там ковида вообще нет. Но президент Туркменистана на рыбалку в маске выходит... Почему-то...
Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9977
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08.12.2020 22:50 Відповісти
а что обезьяны делают?
Они по особому бананы едят - копируй.
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08.12.2020 22:53 Відповісти
А почему в Беларуси нет ковида?
Есть ковид - но почему там нет истерии? И почему она давно как в зелёной зоне?
Я не знаю.
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08.12.2020 22:55 Відповісти
1. В Беларуси ковид есть.
2. А почему в 2020 году в Беларуси рекордная смертность?
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08.12.2020 23:27 Відповісти
откуда инфа?

Я знаю факт, что Беларусь давно в зелёной зоне. Я знаю что смертность в Украине весной была ниже чем до пандемии.
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08.12.2020 23:32 Відповісти
В мае 2020 года в Беларуси умерли на 1309 человек больше, чем в 2019 году, а в июне - 3753 человека больше, чем годом ранее. На это указывают данные, которые власти страны передали Организации Объединенных Наций, но почему-то «забыли» выложить на сайте Госкомстата Беларуси. На это обратило внимание издание «Наша Нива». Оно указывает, что данные о смертности в Беларуси за январь-март в целом соответствуют смертности из-за гриппа и ОРВИ. «Но количество погибших в мае-июне абсолютно беспрецедентно. Этого не наблюдалось за все время, пока на сайте ООН ведется подробная статистика - с 1980 года», - указывает «Наша Нива». Как подсчитало издание, смертность в Беларуси в апреле-июне превысила средний показатель за последние 5 лет примерно на 5500 человек. Возможно, это связано с эпидемией коронавируса в стране. Хотя официально по состоянию на 30 июня от коронавируса умерли 398 человек.
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08.12.2020 23:36 Відповісти
В 2019 году умерли 58,6 млн. человек

55.266.106 Умерло в этом году https://www.worldometers.info/ru/

где последствия страшной пандемии!?
из за последствий борьбы с пандемией, в 2021 году человечеству грозит тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.
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09.12.2020 00:09 Відповісти
Если взвесить океанский лайнер при отправке из порта и после разгрузки в порту прибытия, то можно и не заметить, что у всей его команды крайнее истощение. Голод в Африке или впышка холеры в Азии в одном году будет маскировать вспышку эпидемии типа ковида в другом.
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09.12.2020 09:32 Відповісти
Да - вроде бы есть вопрос смертности...

Ну - это факт который нужно брать на вооружение.

Я ж к тому что правила нужно соблюдать - научно или хоть как то обоснованные, а не опираясь на то, что идиоты Степанов с Ляшком с телевизора гонят.
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08.12.2020 23:35 Відповісти
"соблюдение которых В РАЗЫ уменьшает опасность заражения"

Є якісь наукові докази цього твердження? Або це просто мантра з дебіловізору?
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08.12.2020 22:16 Відповісти
Та факти цього є...
Мені колись людина викладала. Наприклад:
Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9730
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08.12.2020 22:23 Відповісти
або:
Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4422
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08.12.2020 22:24 Відповісти
Але повністю підтримую коли розповсюджують якусь фігню, яку їм втерли з телевізора,
А ще більш мене дратує, коли таку фігню розповсюджують дебіли типу Смирнова чи Ляшка чи інших ідіотів.
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08.12.2020 22:26 Відповісти
Ще з пісяючими один на одного хлопчиками картинки не вистачає Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5035
Насправді, це просто картинки, які не мають під собою жодної доказової бази.
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08.12.2020 22:48 Відповісти
Та ні - то проводили досліди. І про коронавірус проводили наукові досліди - мені людина скидала - (по моєму тоді Ізраільскі досліди були)
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08.12.2020 22:52 Відповісти
І чому ти ці елементарні правила не виконував в 2019 році і раніше? Розносив заразу і вбивав людей у групі ризику Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 727
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08.12.2020 22:17 Відповісти
Я ж не кажу що потрібно сходити з розуму - я кажу що під час розповсюдження вірусу якщо мити руки - то знижуєш вірогідність....
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08.12.2020 22:50 Відповісти
Ну так. Притомні люди мили і миють руки з дитинства)
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08.12.2020 22:51 Відповісти
маску носить))),а кирпичом в полицая в Санжарах?)))
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08.12.2020 21:41 Відповісти
Если бы местный шлялся никто его и за целый день не заметил.
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08.12.2020 21:48 Відповісти
это безобразие !
кричущее нарушение Конституции Украины, разрешающей все, всем и всегда !!!! Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4261
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08.12.2020 22:26 Відповісти
Сделать нормальные штрафы, как например в Испании - 300 евро, и носят все, было 100 некоторые игнорировали, и полицаи выписывают увидя - на месте, начнешь что то доказывать,прирекаться штраф можеть дойти и до 3000 тысяч, и только через кошелек, граждане становяться супер - законопослушными.
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08.12.2020 22:28 Відповісти
І розстрілювати. Такий страшний вірус, що люди будуть від нього берегтися лише через розстріли.
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08.12.2020 22:49 Відповісти
На гузно собі ще натягни маску і буде тобі щастя.
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09.12.2020 01:07 Відповісти
порядок и закон - это когда честно власти говорят, что нет НИ ОДНОГО исследования которое доказывает 100% эффективность маски или хотя бы на 50%
а не загоняют все население в намордники и тд и тп...
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09.12.2020 07:05 Відповісти
Ну хоч не розстріляли.
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08.12.2020 21:48 Відповісти
Скачай приложение "Куля в дії"
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08.12.2020 21:54 Відповісти
все идиоты стойко верят что "вируса нет" пока...не попадут в больницу - там они в истерике "требуют" как можно скорее лечить их "драгоценное" здоровье...
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08.12.2020 22:11 Відповісти
Ковід - єдина можлива причина потрапляння в лікарню?
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08.12.2020 22:49 Відповісти
ПОКА нет. но может так случиться, что ВСЕ больницы будут забиты задыхающимися ковидными больными и вы свой больной зуб сможете удалить разве что привязав его ниткой к двери в большую комнату(не дай Бог конечно)!
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08.12.2020 22:57 Відповісти
Особливо, якщо знищувати медичну систему, правда? І за 8 місяців при наявних коштах не зробити для неї абсолютно нічого. Закатати в асфальт. Мабуть, це сарс-ков-2 ховає від хворих кисневі концентратори.
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08.12.2020 23:48 Відповісти
Якби ж то УСІ лікарні. Але підхід нині інший. На великий регіон наявна одна "профільна" ковідна лікарня приймає усіх з підозрілими застудними симптомами. Звичайно, таким чином будь-яка лікарня переповниться.
Мабуть, китайці - дурні, що нові лікарні почали будувати. За тиждень. В наших було більше півроку. І НІЧОГО.
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08.12.2020 23:50 Відповісти
Т.е вы утверждаете, что ковид не существует ил он неопасен?
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08.12.2020 22:15 Відповісти
Vi Wa
отхворал свое, в Бергамо в самый пик, в самый разгар, это 60 км от милана, своими глазами видел, трупы вдоль дорог, не дай такое никому пережить
08.12.2020 22:14
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08.12.2020 22:26 Відповісти
а вам в Бергамо было весело?
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08.12.2020 22:31 Відповісти
И.е количество умерших от " обычной простуды" 1.55 млн. И 67.8 млн заораденвх вас не смущает?
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08.12.2020 22:33 Відповісти
Заражённых*
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08.12.2020 22:34 Відповісти
Чим підтверджено, що саме 1,5 млн. людей померли саме від ковіду? Фальшивими тестами?
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08.12.2020 22:50 Відповісти
https://news.google.com/covid19/map?hl=ru&mid=%2Fm%2F07t21&gl=UA&ceid=UA%3Aru
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08.12.2020 22:54 Відповісти
Те, що шарашкіна контора ВООЗ малює таку страшну статистику, я зрозуміла давно. Я таку теж можу намалювати. Але де докази, що ці люди померли не від давно відомих хвороб, наприклад, як пневмонія?
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08.12.2020 23:41 Відповісти
Ну, намалюйте 1,5 млн свідоцтв про смерть. По цим стандартам та рекомендаціям.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
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09.12.2020 13:17 Відповісти
Здувся ти. Раніше щось більш аргументоване писав. Зараз одна маячня.

Проблема за рік по всій планеті намалювати 1,5 мільйони фальшивих діагнозів чи що?
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12.12.2020 16:01 Відповісти
Здулась саме ти, якщо замість аргументів пишеш цю маячню " Я таку теж можу намалювати".
Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3658
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12.12.2020 16:10 Відповісти
Тайвань. Население 23,5 млн.

За 6.12 22 новых случая ковида. За все время - 718 заболевших и 7 (семь) смертей от ковида .
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08.12.2020 22:42 Відповісти
На Тайвані все не так як в коммуністичному Китаї (а тепер і в решті розвиненого світу) - все відкрито, кількість людей що втратили роботу через ковід знизилась до 6 тис.
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08.12.2020 23:24 Відповісти
тепер цей нещасний буде рік працювати на той штраф
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09.12.2020 06:28 Відповісти
И у нас могли бы пополнить Бюджет на 200%. Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4143
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09.12.2020 09:55 Відповісти
 
 