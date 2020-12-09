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Від початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою

Конституція України встановлює, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. Відповідно, форма і порядок укладення шлюбу в Україні між такими особами визначаються правом України.

Неабияким попитом серед населення, в тому числі і серед іноземних громадян, користується пілотний проєкт Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" - спрощена процедура державної реєстрації, пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

З моменту запровадження такого сервісу (з 29 липня 2016 року) по жовтень 2020 року проведено 108 353 державні реєстрації шлюбу ( у 2019 році – 34 753, у 2020 році – 20 908 шлюбів).

Зокрема за вказаний період було зареєстровано 32 319 шлюбів з іноземцями (9 720 - у 2019 році, 5 864 - до 1 листопада 2020-го).

Найчастіше послугою "Шлюб за добу" користувались громадяни Російської Федерації, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина. Зазвичай найбільше іноземців звертаються за такою послугою у містах Харків, Дніпро та Львів.

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Окрім державної реєстрації шлюбу, громадяни України, іноземці чи особи без громадянства мають право і на його розірвання.

Згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян за 2019 рік в актових записах про шлюб проставлено 1 714 відміток про розірвання шлюбу, що становить 0,71% до загальної кількості зареєстрованих шлюбів, з них – 495 відміток про розірвання шлюбу, що становить 1,6% від зареєстрованих в рамках пілотного проєкту "Шлюб за добу".

Всього по Україні у 2019 році було зареєстровано 38 472 розірвань шлюбів, а за 9 місяців 2020 року – 20 445. Разом із тим шлюбів за вказані періоди зареєстровано: у 2019 році – 237 858; за 9 місяців 2020-го – 126 975 шлюбів.

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Топ коментарі
+6
Развод тоже за сутки? Будет брак за сутки на сутки.
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08.12.2020 21:44
+3
а потім замовляють послугу тверезий водій С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 3112
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08.12.2020 21:44
+2
По сути регистрация брака, есть бюрократическая процедура информирующая государственные органы о сексуальных отношениях его граждан. Для большей эффективности этот процесс можно автоматизировать, для чего установить в общественных местах так наз. бракоматы. При наличии банковской (для оплаты процедуры) и ID-карты, процесс бракосочетания, равно как и бракоразводный, займёт всего несколько минут. Брачное свидетельство также может быть выдано в виде пластиковой карты и быть многоразовым. По желанию брачующихся, за дополнительную плату, может производится фото- и видео-фиксация посредством камер внешнего видеонаблюдения, с последующим размещением материала в соц. сетях, а также, музыкальное сопровождение. З початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1911
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09.12.2020 02:27
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а потім замовляють послугу тверезий водій С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 3112
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08.12.2020 21:44 Відповісти
Развод тоже за сутки? Будет брак за сутки на сутки.
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08.12.2020 21:44 Відповісти
Вот откуда взялся коронавирус в Украине. С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 5406
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08.12.2020 21:47 Відповісти
как в Малибу прям))), раньше только военных за 3- суток расписывали, а тут как собачек....
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08.12.2020 21:48 Відповісти
С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 1782
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08.12.2020 22:01 Відповісти
Вопросик гаденький у меня. А нельзя ли списочек уточнить сколько мужуков больше с какой стороны тут было. Тогда то и станет ясно кое что и многое. А теперь без стёба. Закон то хорош. Но применять пока только внутри страны его. А уже потом, когда нибудь.....ну так уж и быть!
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08.12.2020 22:02 Відповісти
"Брак за сутки" - упрощенная процедура государственной регистрации".

В наших реалиях правильно было бы назвать "брак по расчёту".
Да и вообще, хорошую вещь браком не назовёшь. З початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 4029
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08.12.2020 22:35 Відповісти
похоже на обычный брачный контракт указывается срок печать и играйтесь на здоровье .
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08.12.2020 22:40 Відповісти
может они считали что это не "за" сутки а "на" сутки?
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08.12.2020 22:52 Відповісти
Бюрократична послуга не повинна тривати быльше 5 хвилин.
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08.12.2020 23:19 Відповісти
процедуру брака нужно всячески усложнять.
разводов меньше будет.
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09.12.2020 02:12 Відповісти
По сути регистрация брака, есть бюрократическая процедура информирующая государственные органы о сексуальных отношениях его граждан. Для большей эффективности этот процесс можно автоматизировать, для чего установить в общественных местах так наз. бракоматы. При наличии банковской (для оплаты процедуры) и ID-карты, процесс бракосочетания, равно как и бракоразводный, займёт всего несколько минут. Брачное свидетельство также может быть выдано в виде пластиковой карты и быть многоразовым. По желанию брачующихся, за дополнительную плату, может производится фото- и видео-фиксация посредством камер внешнего видеонаблюдения, с последующим размещением материала в соц. сетях, а также, музыкальное сопровождение. З початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1911
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09.12.2020 02:27 Відповісти
Фактически - это упрощенная схема легализации и получения вида на жительство в Украине для разного рода нелегалов-чуркобесов
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09.12.2020 08:05 Відповісти
 
 