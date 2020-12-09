УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15396 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Катастрофа літака МАУ в Ірані
3 261 22
Іран (1343) компенсації (360) Єнін (336)

В Ірані передумали закладати в держбюджет 200 млн євро на компенсації сім'ям загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Ірані передумали закладати в держбюджет 200 млн євро на компенсації сім'ям загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані, - Єнін

Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію(щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – ред), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії у іранському суспільстві, але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", – каже Єнін.

Читайте також: Авіакатастрофа МАУ під Тегераном: Іран закладе до держбюджету-2021 €200 млн на компенсації

За його словами, про розмір компенсацій поки не розпочинали переговори з іранською стороною. Позиція України виходить з того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці іранською стороною, зокрема з Україною щодо забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

Читайте також: Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Глупые дикари эти иранцы.Вчера вместе с рашкой и прочьим мировым сбродом голосовали против резолюции по украинскому Крыму.
показати весь коментар
08.12.2020 22:08
+4
просто пианиста послали нах...
показати весь коментар
08.12.2020 22:22
+3
Это говорит об авторитете власти. Или знают, что всеравно все заберет Коломойский.
показати весь коментар
08.12.2020 22:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За физика обиделись.
показати весь коментар
08.12.2020 22:03 Відповісти
физика ? какого..... поясните про что идет речь?
показати весь коментар
08.12.2020 22:07 Відповісти
Израиль замочил иранского преподавателя, хотя кто-то изображает его ученым. Убийство бессмысленное только на первый взгляд. Это подарок для Байдена.
показати весь коментар
08.12.2020 22:14 Відповісти
еще в 2018ом натаньяху называл его главным по ядерному оружию...
так что тема с учителем не канает
показати весь коментар
08.12.2020 22:27 Відповісти
Чиновник. Это же все равно бессмысленно.
показати весь коментар
08.12.2020 22:33 Відповісти
Вы можете себе на минуточку представить стоимость и сложность подобного мероприятия ?
И вот придумать и реализовать ума хватило, а правильно выбрать фигуранта фантазии не хватило ? Так по вашему ?
показати весь коментар
08.12.2020 23:14 Відповісти
Израилю подходил любой, чтобы не допустить возобновления переговоров США с Ираном. Наверно этот дед не сильно соблюдал безопасность, потому что убивать его не было никакого смысла.
показати весь коментар
08.12.2020 23:20 Відповісти
и назначили деда главным еще два года назад ?
показати весь коментар
09.12.2020 00:06 Відповісти
просто пианиста послали нах...
показати весь коментар
08.12.2020 22:22 Відповісти
Это говорит об авторитете власти. Или знают, что всеравно все заберет Коломойский.
показати весь коментар
08.12.2020 22:07 Відповісти
Глупые дикари эти иранцы.Вчера вместе с рашкой и прочьим мировым сбродом голосовали против резолюции по украинскому Крыму.
показати весь коментар
08.12.2020 22:08 Відповісти
Гадюки эти персы. Им бы убивать и убивать.
показати весь коментар
08.12.2020 23:05 Відповісти
могут и кинуть
показати весь коментар
08.12.2020 23:06 Відповісти
Власть « не дурачка какого - нибудь « не уважают
показати весь коментар
08.12.2020 23:15 Відповісти
добрым словом отплатят, доброе слово и кошке приятно
показати весь коментар
08.12.2020 23:34 Відповісти
Якщо не виплатять компенсації то необхідно відкликати послів, розривати економічні та дипломатичні стосунки і звертатись в Міжнародні суди з вимогою примусового стягнення коштів.
показати весь коментар
08.12.2020 23:52 Відповісти
кажется мне, что крайнего оператора ванюшей звали...
потому и не собираются платить
показати весь коментар
09.12.2020 00:27 Відповісти
Нафига туда вообще было делать регулярный рейс? Может руководство МАУ к уголовке привлечь за подвергали опасности и экипаж и пассажиров и работников аэропорта (возможный теракт)
показати весь коментар
09.12.2020 00:33 Відповісти
Украину водят за нос как лохов.Они будут тянут с каждым разом придумывая разные причины.Это позорняк какой то.Иран террористическое государство.Пора заканчивать этот цирк и в суд вместо 200 отдадут 600 по полной программе.
показати весь коментар
09.12.2020 02:23 Відповісти
А че вы в суд не подаете? Для вам все эти юристы, судьи, если они не могут толкового заявления написать?
показати весь коментар
09.12.2020 06:06 Відповісти
Импотентная власть.... Юристов и адвокатов своих нету, умеющих работать без схематозиков? Нанимайте международные адвокатские группы, в суд, взыскиваете имущество Ирана - только не на 200 млн., а на 2 млрд.... Нет... В соплях ковыряются... Они может и заплатили бы, но кацапы им намекнули - таких прецедентов не нужно, пускай хохлы докажут: а был ли самолёт вообще....
показати весь коментар
09.12.2020 06:32 Відповісти
Это свидетельство того, что все нужно делать своевременно и грамотно. Если бы кое-кто не по Оманам шастал и заглядывал в глаза чекистам *****, а поднимал волну негодования по всему миру, может, Иран и не вел бы себя так дерзко.
показати весь коментар
09.12.2020 09:02 Відповісти
 
 