Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо "вагнерівців" підтвердив полковник ГУР МО України
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Міноборони запросило на роботу головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова, і він погодився, у світі почали робити щеплення від COVID-19, Росія поширила фейк про те, що її вакцину нібито виготовлятимуть в Україні - головні новини 8 грудня.
Бутусова покликали працювати в Міноборони, він погодився
Міністерство оборони запросило на роботу головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. Йому запропонували обійняти одну з міністерських позицій у сферах озброєння або логістики.
Бутусов погодився і оприлюднив свою програму. Її перший пункт - розслідування провалу спецоперацій Міноборони, зокрема зриву літньої спецоперації з найманцями ПВК "Вагнера".
За словами Бутусова, інформацію про проведення і зрив спецоперації підтвердив на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради її безпосередній керівник - полковник Ю., командир спецпідрозділу ГУР МО України.
Скандал з російською вакциною "Супутник V" в Україні
Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив на зустрічі з кумом Путіна Медведчуком, що харківське підприємство "Біолік" готове випускати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, російські структури "готові виготовляти вакцину в Україні і подати документи для її реєстрації державними регулюючими органами".
Через кілька годин "Біолік" спростував цю інформацію, заявивши, що підприємство не підписувало жодних контрактів на виробництво "Супутника V" і не отримувало для цього ніяких трансферних технологій. Згідно із законом виготовляти вакцину в Україні можна тільки її державної реєстрації, зазначили на підприємстві.
Світ почав вакцинацію від коронавірусу
Першою з усіх жителів планети щеплення від COVID-19 отримала 90-річна жителька Великої Британії Маргарет Кінан. Вона сказала, що щеплення - це найкращий у світі подарунок на день народження, тому що вона нарешті зможе бути разом із рідними і друзями.
МОЗ України вже склав графіки вакцинації і "розподілив усіх людей за пріоритетами". Першими щеплення отримають медики, вчителі, поліцейські і пенсіонери. В аптеках вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше осені 2021 року.
Янукович хоче брати участь у засіданні суду
Щоправда, їхати з Ростова до Києва заради цього він не збирається. Адвокати експрезидента-втікача опублікували, що він хоче включитися на завтрашнє засідання Печерського суду через відеозв'язок. Суд вирішуватиме питання про заочний арешт Януковича.
Окупанти вирішили "націоналізувати" в Криму квартири, що стоять пусткою
За словами окупаційного "заступника голови комітету з реєстрації і кадастру" Криму Олексія Костіна, "залишене майно" можуть визнати муніципальним через рік після постановки об'єкта на відповідний облік.
У Росії тепер можна сісти на 4 роки за фразу "Крим - це Україна". Путін підписав закон, що посилює відповідальність за посягання на "територіальну цілісність РФ".
А біля стін Кремля росіянин Михайло Юдін провів одиночний пікет з вимогою припинити антиукраїнську істерію. Він обурився тим, що на російських каналах звучать прямі погрози бомбити Київ, Харків і ділити Україну. Поліцейські хотіли затримати чоловіка, але передумали.
Будь ласка, зачекайте...
Зелене лайно рано, чи піздно, отримає своє за держзраду!
Что же это за "закрытый режим", если информацию ее тут же обсуждают?!!
Сплошные шпионы и диверсанты....
Я бачу ти обізнана людина. Може й скажеш, хто з поважних членів того комітету є стукачком?
не дуже радійте, бо ще понесе з України у синєє море...
Тем, кто будет делать прививку от коронавируса, необходимо отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после первой инъекции, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Итого - 56 дней не пить!
https://www.bbc.com/russian/news-55219984