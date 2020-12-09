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Новини Політика України
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вакцина (3523) Крим (12747) Міноборони (5323) росія (47327) Бутусов Юрій (3123) ПВК "Вагнер" (1477) COVID-19 (18055)

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо "вагнерівців" підтвердив полковник ГУР МО України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо

Міноборони запросило на роботу головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова, і він погодився, у світі почали робити щеплення від COVID-19, Росія поширила фейк про те, що її вакцину нібито виготовлятимуть в Україні - головні новини 8 грудня.

Бутусова покликали працювати в Міноборони, він погодився

Міністерство оборони запросило на роботу головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. Йому запропонували обійняти одну з міністерських позицій у сферах озброєння або логістики.

Бутусов погодився і оприлюднив свою програму. Її перший пункт - розслідування провалу спецоперацій Міноборони, зокрема зриву літньої спецоперації з найманцями ПВК "Вагнера".

За словами Бутусова, інформацію про проведення і зрив спецоперації підтвердив на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради її безпосередній керівник - полковник Ю., командир спецпідрозділу ГУР МО України.

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо вагнерівців підтвердив полковник ГУР МО України 01

Скандал з російською вакциною "Супутник V" в Україні

Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив на зустрічі з кумом Путіна Медведчуком, що харківське підприємство "Біолік" готове випускати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, російські структури "готові виготовляти вакцину в Україні і подати документи для її реєстрації державними регулюючими органами".

Через кілька годин "Біолік" спростував цю інформацію, заявивши, що підприємство не підписувало жодних контрактів на виробництво "Супутника V" і не отримувало для цього ніяких трансферних технологій. Згідно із законом виготовляти вакцину в Україні можна тільки її державної реєстрації, зазначили на підприємстві.

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо вагнерівців підтвердив полковник ГУР МО України 02

Світ почав вакцинацію від коронавірусу

Першою з усіх жителів планети щеплення від COVID-19 отримала 90-річна жителька Великої Британії Маргарет Кінан. Вона сказала, що щеплення - це найкращий у світі подарунок на день народження, тому що вона нарешті зможе бути разом із рідними і друзями.

МОЗ України вже склав графіки вакцинації і "розподілив усіх людей за пріоритетами". Першими щеплення отримають медики, вчителі, поліцейські і пенсіонери. В аптеках вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше осені 2021 року.

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо вагнерівців підтвердив полковник ГУР МО України 03

Янукович хоче брати участь у засіданні суду

Щоправда, їхати з Ростова до Києва заради цього він не збирається. Адвокати експрезидента-втікача опублікували, що він хоче включитися на завтрашнє засідання Печерського суду через відеозв'язок. Суд вирішуватиме питання про заочний арешт Януковича.

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо вагнерівців підтвердив полковник ГУР МО України 04

Окупанти вирішили "націоналізувати" в Криму квартири, що стоять пусткою

За словами окупаційного "заступника голови комітету з реєстрації і кадастру" Криму Олексія Костіна, "залишене майно" можуть визнати муніципальним через рік після постановки об'єкта на відповідний облік.

У Росії тепер можна сісти на 4 роки за фразу "Крим - це Україна". Путін підписав закон, що посилює відповідальність за посягання на "територіальну цілісність РФ".

А біля стін Кремля росіянин Михайло Юдін провів одиночний пікет з вимогою припинити антиукраїнську істерію. Він обурився тим, що на російських каналах звучать прямі погрози бомбити Київ, Харків і ділити Україну. Поліцейські хотіли затримати чоловіка, але передумали.
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Топ коментарі
+13
Подвіх расфєтчіка. Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 4180

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 1355
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08.12.2020 22:02
+11
Главная новость -- очередное подтверждение что Зеля предатель и гнида. Тупой как пробка, но предатель
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08.12.2020 22:08
+10
спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины
Зелене лайно рано, чи піздно, отримає своє за держзраду!
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08.12.2020 22:02
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Подвіх расфєтчіка. Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 4180

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 1355
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08.12.2020 22:02 Відповісти
спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины
Зелене лайно рано, чи піздно, отримає своє за держзраду!
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08.12.2020 22:02 Відповісти
Угу, заседание проводили в ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ!
Что же это за "закрытый режим", если информацию ее тут же обсуждают?!!
Сплошные шпионы и диверсанты....
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08.12.2020 22:12 Відповісти
Это говорит только о том, что бубочку в ОП уже ни во что не ставят. Для сотрудников он ноль, "зеро", пустое место. Подобное, кстати, было еще с одним фриком, только в США -- с Трампом.
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08.12.2020 22:19 Відповісти
В том, что Зеля с Ермаком манкурты и предатели уже давно нет никакой гостайны. Абсолютно. И новости о сорванных Зелей и его холуями операциях озвучиваются не до того, а после срыва операции. Когда вред можно нанести только самим предателям.
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08.12.2020 22:28 Відповісти
Откуда такая осведомленность? На заборе прочитали?
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08.12.2020 23:59 Відповісти
В отличие от вас -- книжки умные иногда читаю , а не "сватов" с "кварталом" смотрю.

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію по "вагнерівцях" підтвердив полковник ГУР МО України - Цензор.НЕТ 2184
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09.12.2020 00:16 Відповісти
"Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. - командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов- "вагнеровцев". На заседании присутствовало большинство членов комитета.
Я бачу ти обізнана людина. Може й скажеш, хто з поважних членів того комітету є стукачком? Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 4312
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08.12.2020 22:22 Відповісти
Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 96
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08.12.2020 22:31 Відповісти
Яке ж ти недолуге.... Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію по "вагнерівцях" підтвердив полковник ГУР МО України - Цензор.НЕТ 2828
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08.12.2020 23:01 Відповісти
лучше рано
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08.12.2020 22:15 Відповісти
Главная новость -- очередное подтверждение что Зеля предатель и гнида. Тупой как пробка, но предатель
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08.12.2020 22:08 Відповісти
зеМерзота, горіти вам у пеклі!
не дуже радійте, бо ще понесе з України у синєє море...
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08.12.2020 22:09 Відповісти
Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 801
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08.12.2020 22:10 Відповісти
Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 8648
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08.12.2020 22:15 Відповісти
Вакцинація ВРХ ,мацковських аленей,вакциною для ВРХ, розпочалась, чекаємо на результати !!))
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08.12.2020 22:11 Відповісти
Ось головні хєрої що зберегли вагнерівців...

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 1834
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08.12.2020 22:22 Відповісти
Тяжело кацапам будет Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 6096:
Тем, кто будет делать прививку от коронавируса, необходимо отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после первой инъекции, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Итого - 56 дней не пить!

https://www.bbc.com/russian/news-55219984
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08.12.2020 22:33 Відповісти
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю!" (с)
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08.12.2020 23:08 Відповісти
Антип ! Готуй дупу, російська вакцина йде до тебе, щастя несе! Не чую радості, ти куди втік?
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09.12.2020 01:50 Відповісти
А тим часом ВООЗ заявили,що ніякої примусової вакцинації не повинно бути. Уряд України піниться від злості.
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09.12.2020 01:54 Відповісти
ВООЗ - Жодної примусової вакцинації! Уряд України в шоці! - YouTube
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09.12.2020 02:07 Відповісти
Оце ми потрапили жити в казкову епоху: впізнали наших двох найсильніших агентів сторіччя: Гордона і Арестовича, які тільки що повернулися з "передової" і які дуже не ******* Україну. То чиї вони агенти? " Борці" з корупцією Серьога Лященко, Найом та всі інші стали самими великими корупціонерами, купилися на великі зарплати від податків громадян і вихваляють корупціонерів - розвалили ЖД, військові підприємства. Вчора ще одному пропонують продатися за велику зарплату і йти служити в міністрерство оборони Бутусову, тільки з однією метою - щоб не писав правду про корупціонерів і малоросів. Інтересно, піде служити Бутусов проти народу за народні гроші?
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09.12.2020 08:37 Відповісти
 
 