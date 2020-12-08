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Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN

Дорадчий комітет Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США оприлюднив документ із детальними даними про випробування, ефективність і побічні ефекти вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Препарат перебуває на завершальній стадії затвердження американським регулятором, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається мінімум через сім днів після введення другої дози", - сказано в повідомленні.

При цьому між першим та другим щепленнями дозами по 30 мікрограмів пропонується робити інтервал 21 день. Водночас у документі зазначається, що вакцина, яка отримала назву BNT162b2, забезпечує "певний захист" від COVID-19 вже після першої дози, ефективність якої становить в середньому 52,4%. Однак, як зазначили в FDA, під час досліджень вакцина не тестувалася в одноразовому режимі для адекватного порівняння.

Регулятор також описує профіль безпеки вакцини як "сприятливий" і зазначає, що найбільш поширеними побічними реакціями на препарат були почервоніння в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах, суглобах, озноб і лихоманка. Порівняно важкі побічні ефекти спостерігалися у менш ніж 4,6% учасників, переважно людей старшого віку, і часто після другої дози. У детальному описі також зазначається, що реакція на щеплення може проявлятися й у вигляді набрякання лімфатичних вузлів.

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Крім того, в документі вказується, що в даний час зібрано недостатньо даних, щоб зробити висновки про безпеку вакцини для дітей до 16 років, вагітних, які годують груддю, та осіб з ослабленим імунітетом.

Повідомляється також, що шість учасників тестування померли під час випробувань, але при цьому вказується, що "все смерті є подіями, які відбуваються в загальній популяції тих вікових груп, в яких вони відбулися, з однаковою швидкістю".

Передбачається, що Консультативний комітет FDA з питань вакцин і супутніх біологічних продуктів обговорить документ 10 грудня і надасть офіційні рекомендації щодо ефективності вакцини в профілактиці COVID-19 для людей старших за 16 років.
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Топ коментарі
+12
Цю вакцину порохоботи будуть отримувати через магазини Рошен безкоштовно!
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08.12.2020 22:43
+5
в то время у каждого зебобика будет своя личная, просторная камера Обнародованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer: эффективность - 95%, побочные эффекты - у менее 4,6% участников, - CNN - Цензор.НЕТ 1697
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08.12.2020 23:11
+5
А на додачу до вакцини, будуть давати торт, масло, і шоколад «Рошен».
(Тільки нікому не кажіть).
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09.12.2020 00:09
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Ну вот и прорыв!Шах и мат Короне!!!
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08.12.2020 22:43 Відповісти
Облом с шахом. А мат пока только в другом, в лексическом смысле. Иммунитет всего на полгода максимум, а в наихудшим случае для людей со слабым иммунитом ( которых как раз и вакцинировать надо в первую очередь) вообще всего 2-3 месяца. Пока не будет иммунитета у 50-60% населения, эпидемия будет только нарастать.
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09.12.2020 02:04 Відповісти
сам себе противоречишь.
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09.12.2020 07:58 Відповісти
Это в чем же? Более-менее мобильное (т.е. уязвимое) и плюс к этому платежеспособное население Земли - 3-4миллиарда, для достижения глобального массового иммунитета нужно ну пусть 1.5 миллиарда доз каждые полгода, пока не затухнет эпидемия. Т.е. 2-3 миллиарда доз на следующий год. Абсолютно нереальная цифра для любой самой мощной фармакологической промышленности.
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09.12.2020 10:14 Відповісти
Цю вакцину порохоботи будуть отримувати через магазини Рошен безкоштовно!
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08.12.2020 22:43 Відповісти
в то время у каждого зебобика будет своя личная, просторная камера Обнародованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer: эффективность - 95%, побочные эффекты - у менее 4,6% участников, - CNN - Цензор.НЕТ 1697
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08.12.2020 23:11 Відповісти
А на додачу до вакцини, будуть давати торт, масло, і шоколад «Рошен».
(Тільки нікому не кажіть).
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09.12.2020 00:09 Відповісти
- Какова смертность?
- В пределах нормы )))
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08.12.2020 22:58 Відповісти
Ну норм!
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08.12.2020 23:01 Відповісти
Это не нормально, а отлично. Вот только нам это совсем не светит. В лучшем случае нам достанется вакцина от AZ.
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09.12.2020 01:49 Відповісти
21 день на оформление завещания)))
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08.12.2020 23:07 Відповісти
Бабло побеждает зло
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08.12.2020 23:09 Відповісти
"Сравнительно тяжелые побочные эффекты наблюдались у менее 4,6% участников, преимущественно людей старшего возраста, и часто после второй дозы."

У людей літнього віку серйозний вибір: або померти від ковіду (летальність 0,2%), або від вакцини від ковіду.
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08.12.2020 23:38 Відповісти
танюша, пора на боковую. Уже заср"ла все ветки своими дебильными репликами
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08.12.2020 23:54 Відповісти
Що ти таке? Звідки ти вилізло? Хто тобі надав повноваження розповідати іншим людям, що їм робити?
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08.12.2020 23:55 Відповісти
Я даю тебе полномочия - почитать учебник по арифметике за 3 класс и посчитать, сколько процентов 13 000 от 830000. Потом будешь людям мозги засыр"ть.
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09.12.2020 00:03 Відповісти
Відсотки вивчають у 5 класі, клоун Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN - Цензор.НЕТ 8079
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09.12.2020 00:10 Відповісти
А Ви, значить, ще в третьому.
Ну то Вам можна вибачити ту ахінею, що пишете, зважаючи на ваш вік.
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09.12.2020 00:15 Відповісти
І в чому ахінея, чудік з чудо-ніком?
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09.12.2020 00:18 Відповісти
«Летальність від COVID-19 в Україні становить 2%»

(Рівень летальності - це кількість загиблих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків ковіду. )
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09.12.2020 00:22 Відповісти
"поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків ковіду"

Сам таке придумав? Правильно: "Летальність - це кількість померлих від інфекції, поділена на загальну кількість інфікованих (уражених)". В цю кількість входять і усі безсимптомні випадки, кількість яких оцінюється в дослідженні (і яких насправді на порядок більше, ніж спроможне зафіксувати недолуге плр-тестування):
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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09.12.2020 00:37 Відповісти
1. Мова була саме про: «Летальність від COVID-19....»,
2. Що не так дефініції дискурсу «летальність», у моєму висловлюванні : «(Рівень летальності - це кількість загиблих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків ковіду. )»
?
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09.12.2020 10:42 Відповісти
Проблема в тому, що кількість "позитивно підтверджених випадків ковіду" складає лише невелику частину кількості усіх інфікованих ковід-19. Бо наявне тестування не фіксує велику кількість безсимптомних випадків, які потім можна виявити за наявністю антитіл (але те ж не всі, оскільки не в усіх антитіла утворюються)
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09.12.2020 12:05 Відповісти
Але й "кількість загиблих від коронавірусу", як ти пишеш, під великим питанням. Бо позитивний результат плр-тесту зовсім не означає, що людина хвора чи й взагалі має в собі вірус.
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09.12.2020 00:39 Відповісти
Вам треба скоригувати розрахунки,вакцинувати ж будуть усіх
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09.12.2020 06:07 Відповісти
Ніт, не усіх.
Вакцинувати будуть десь близько 50% населення України, тобто 20 мільйонів.
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09.12.2020 10:37 Відповісти
Мда. Колективного імунітету так не досягти Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN - Цензор.НЕТ 3229
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09.12.2020 12:06 Відповісти
Ну, вот и чипы.😆😆😆😆😆😆😆😆
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09.12.2020 00:13 Відповісти
В дальнейшую дискуссию с кацапским тролем вступать не буду. И всё таки, какой-процент?
0,2?
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09.12.2020 00:14 Відповісти
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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09.12.2020 00:16 Відповісти
Ви змішали летальність і смертність.
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09.12.2020 00:29 Відповісти
Я змішала чи ВООЗ?
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09.12.2020 00:30 Відповісти
Вона/о, ще в 3-му класі.
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09.12.2020 00:16 Відповісти
А ти ще в ясельках, ги ги ги.
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09.12.2020 00:18 Відповісти
Она пишет на мове, а вы рузькой челюстью. Кацап тут только вы.
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09.12.2020 01:34 Відповісти
хе-хе... в нас є привілея... ми можемо лише спостерігати...
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09.12.2020 00:47 Відповісти
Забыли сказать что двое испытателей умерли на третьей стадии испытания . Если учесть что у 80% симптомов вообще нет то да очень эффективная вакцина 10-15% .
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09.12.2020 02:22 Відповісти
Эти 4,6% тяжелых случая вакцинирования збигаються с 4% тяжелых от всех выявленых ковидных у которых 80% бессмптомных, а у остальных16% средние. По притянутой за уши ковидной статистики для запугивания. То-то воз обьявило про только добровольное вакцинирование.
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09.12.2020 08:28 Відповісти
Правительство Великобритании заявило, что выплатит компенсации лицам, у которых возникнут побочные эффекты после вакцинации от COVID-19. Деньги будут выплачиваться в рамках существующей программы и покроют потенциальный ущерб от вакцины Pfizer и BioNTech.
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09.12.2020 11:35 Відповісти
 
 