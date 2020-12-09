Домовленості "нормандської четвірки" річної давнини спрацювали 50 на 50, альтернативні процеси поки не потрібні, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Домовленості, досягнуті рік тому в Парижі лідерами "нормандської четвірки", виконані наполовину. Після останніх заяв президента РФ Володимира Путіна, можна говорити про відсутність необхідності в альтернативних процесах врегулювання на Донбасі.
Про це сказав у коментарі УНН речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"План, в який ніхто не вірив, ці паризькі домовленості, спрацювали. Вони спрацювали приблизно 50 на 50. Але це безпрецедентний випадок під час міжнародних збройних конфліктів такого роду. І навіть багато країн, які вже мали справу з такими речами, кажуть нам, що вони спостерігають достатньо безпрецедентні речі", — сказав Арестович.
З його слів, одним із досягнень є і сам факт "реабілітації" нормандського формату після приходу в Україні нової влади.
"Найбільшим досягненням є, з моєї точки зору, повернення полонених і те, що гине у десять разів менше наших військових, чотири місяці відносної, але тиші", — зазначив Арестович.
Він зауважує, за період "тиші" на Донбасі загинуло у 10 разів менше бійців, ніж за такий самий період минулого року, та у 5,5 разів зменшилась кількість обстрілів.
Також Арестович нагадав, що президент РФ Володимир Путін — це "головний постачальник хаосу на міжнародній арені", але він відомий тим, що в останній момент "рятує" ситуацію.
"Цей сигнал, який він дав під час розмови з Меркель, згідно заяви ТАСС — це і є підстава для того, що ми можемо казати, що рік з часу паризьких домовленостей ми зустрічаємо зі стриманним оптимізмом. А далі, подивимось, що буде практично. Подивимось, чи будуть політичні радники радитись між собою", — стверджує речник української делеації.
Варто зауважити, під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Путіним, зокрема, було "підтверджено намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, в тому числі, по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України".
"Третє, те що Путін сказав, що він підтримує роботу політичних радників. Подивимось, що буде під час засідання підкомітетів і загального засідання ТКГ (16 грудня), останнього в цьому році. Там будуть також робити підсумки роботи і за рік, і за рік з паризьких домовленостей", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" — Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких — визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, запровадити припинення вогню тощо.
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это "статистика по динозаврам на Крещатике"
искренне поздравляю величайшего политика современности ЗЕ !
Будете у нас на Колыме - милости просим!
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Нда... математика на рівні зебільної...
Заранее приношу извинения за возможно модерируемую картинку , но то - имено это
Скорее всего чаще это будет происходить у совершенно противоположную часть тушки советника и без вазелину
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Люся - ти вже бубочкє анус вилізала аж до гланд...
Шизанутий брехун. До твоєї мерзотної тлі жодного обміну / повернення полонених не було ? А скільки, власне, військових твій хазяїн (не українець, як і ти) повернув ?
В бухгалтери записалося, психолух ? Людей рахують вони =в разах=.
Гидота.
"Небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих. "61 - боєць поранений з "небойових "причин"--это данные на начало сентября...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1893290-z-pochatku-roku-riven-neboyovikh-vtrat-u-zsu-perevischiv-riven-boyovikh