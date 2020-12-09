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Домовленості "нормандської четвірки" річної давнини спрацювали 50 на 50, альтернативні процеси поки не потрібні, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Домовленості

Домовленості, досягнуті рік тому в Парижі лідерами "нормандської четвірки", виконані наполовину. Після останніх заяв президента РФ Володимира Путіна, можна говорити про відсутність необхідності в альтернативних процесах врегулювання на Донбасі.

Про це сказав у коментарі УНН речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"План, в який ніхто не вірив, ці паризькі домовленості, спрацювали. Вони спрацювали приблизно 50 на 50. Але це безпрецедентний випадок під час міжнародних збройних конфліктів такого роду. І навіть багато країн, які вже мали справу з такими речами, кажуть нам, що вони спостерігають достатньо безпрецедентні речі", — сказав Арестович.

З його слів, одним із досягнень є і сам факт "реабілітації" нормандського формату після приходу в Україні нової влади.

"Найбільшим досягненням є, з моєї точки зору, повернення полонених і те, що гине у десять разів менше наших військових, чотири місяці відносної, але тиші", — зазначив Арестович.

Він зауважує, за період "тиші" на Донбасі загинуло у 10 разів менше бійців, ніж за такий самий період минулого року, та у 5,5 разів зменшилась кількість обстрілів.

Також Арестович нагадав, що президент РФ Володимир Путін — це "головний постачальник хаосу на міжнародній арені", але він відомий тим, що в останній момент "рятує" ситуацію.

"Цей сигнал, який він дав під час розмови з Меркель, згідно заяви ТАСС — це і є підстава для того, що ми можемо казати, що рік з часу паризьких домовленостей ми зустрічаємо зі стриманним оптимізмом. А далі, подивимось, що буде практично. Подивимось, чи будуть політичні радники радитись між собою", — стверджує речник української делеації.

Варто зауважити, під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Путіним, зокрема, було "підтверджено намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, в тому числі, по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України".

"Третє, те що Путін сказав, що він підтримує роботу політичних радників. Подивимось, що буде під час засідання підкомітетів і загального засідання ТКГ (16 грудня), останнього в цьому році. Там будуть також робити підсумки роботи і за рік, і за рік з паризьких домовленостей", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" — Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких — визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, запровадити припинення вогню тощо.
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Топ коментарі
+13
50 на 50
это "статистика по динозаврам на Крещатике"

искренне поздравляю величайшего политика современности ЗЕ ! Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 1023
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08.12.2020 22:53
+13
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 28
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08.12.2020 22:55
+10
Аферистович поймал джек-пот. Еще год назад он обилечивал лохов на своих семинарах "Как смотреть "схватку" с Аль Пачино и Де Ниро", - теперт он рассказывает лохам "Как зеленски переиграл путина"... Скоро Алешу просто будут бить в морду, несмотря на 33 боевых=)
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08.12.2020 23:00
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50 на 50
это "статистика по динозаврам на Крещатике"

искренне поздравляю величайшего политика современности ЗЕ ! Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 1023
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08.12.2020 22:53 Відповісти



Будете у нас на Колыме - милости просим!
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08.12.2020 22:53 Відповісти
У півшостого все на половину виходить.
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08.12.2020 22:53 Відповісти
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 28
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08.12.2020 22:55 Відповісти
2005 год. Дугин, Корчинский и Арестович на п-к в РИА Новости "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме".

Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 6484
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08.12.2020 22:55 Відповісти
Корчинский тоже консерва гебнявая ? Не знала
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08.12.2020 22:58 Відповісти
Не зовсім. Тут інше. Корчинський все-таки воював з кацапами на Кавказі. За чеченців.
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08.12.2020 23:11 Відповісти
да уж...а шо там курыть Арестович? папиросы ДРУГ... Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 8958
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08.12.2020 23:12 Відповісти
В него жінка волонтерка яка добилася того, що звільнили совкового генерала, що називав москалів братами... Петушаро-медведчуки на них дуже фиркають....
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09.12.2020 06:25 Відповісти
Раджу до уваги, 2008 рік.
https://youtube.com/watch?v=MV_82Y7oU10&t
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09.12.2020 06:48 Відповісти
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 8253
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08.12.2020 22:55 Відповісти
Пы Сы . Квадрату минимум год и 11,5 месяцев. а дичь все не кончается Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 7224
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08.12.2020 23:00 Відповісти
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 104 Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 7372
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08.12.2020 23:14 Відповісти
"Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, четыре месяца относительной, но тишины" - і це є оті 50%????
Нда... математика на рівні зебільної...
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08.12.2020 22:55 Відповісти
Це не зебільні математика. Це математика ДЛЯ зебілів. Травесті-діва Арєстовіч приколюється із просто лоповухого наріду. Бо нарід не думає, що т було лше ДВА!!!!! обміни за півтори року і поміняли лише близько 130 чоловік, левову частку з яких складають далеко не патріоти України і тим паче не військовополонені, а випадкові люди. І цими двома обмінами зелені козиряють вже майже рік. Справді цікаві можуть погуглити, скільки обмінів провела минула влада і скільки людей вона повернула, а заодно і що це були за люди.
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08.12.2020 23:18 Відповісти
Остое … ли брехливые подрашистники
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08.12.2020 22:56 Відповісти
Эта шалава уже и пуйло нахваливает...какое жалкое самоубийство,люся)
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08.12.2020 22:57 Відповісти
оце п1длизуе,так п1длизуе.За це Шмаркля йому по губам проведе,тим ,чим на роял1 грав.
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08.12.2020 22:58 Відповісти
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 1156

Заранее приношу извинения за возможно модерируемую картинку , но то - имено это Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 7510
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08.12.2020 22:58 Відповісти
Люся ?
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08.12.2020 23:00 Відповісти
Аферистович поймал джек-пот. Еще год назад он обилечивал лохов на своих семинарах "Как смотреть "схватку" с Аль Пачино и Де Ниро", - теперт он рассказывает лохам "Как зеленски переиграл путина"... Скоро Алешу просто будут бить в морду, несмотря на 33 боевых=)
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08.12.2020 23:00 Відповісти
В морду - это для него идеальный вариант
Скорее всего чаще это будет происходить у совершенно противоположную часть тушки советника и без вазелину
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08.12.2020 23:13 Відповісти
Для кого этот бред написан?что где сработало?
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08.12.2020 23:02 Відповісти
Писано для 73-хвідсоткового лохторату. Спрацювпдо принаймні для половини з них.
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08.12.2020 23:21 Відповісти
Новые перлы он Люси Арестович. Теперь он ястреб и прызидент:

https://streamable.com/wwupse
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08.12.2020 23:03 Відповісти
50 на 50, то означає, що Україна виконує всі путенські забаганки, а фєдєрасти, на свої забов'язання #уй забили...
Люся - ти вже бубочкє анус вилізала аж до гланд...
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08.12.2020 23:14 Відповісти
Люся, а як тобі новина про правдивість інформації про підготовку та злиття спецоперації з вагенрівцями? Люся, атамлчаться не палучіцца. Ой чи то не ти її розробляв й тому мусив секретитись, а Люсь?
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08.12.2020 23:37 Відповісти
"Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, четыре месяца относительной, но тишины", - отметил Арестович.

Шизанутий брехун. До твоєї мерзотної тлі жодного обміну / повернення полонених не було ? А скільки, власне, військових твій хазяїн (не українець, як і ти) повернув ?

В бухгалтери записалося, психолух ? Людей рахують вони =в разах=.
Гидота.
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08.12.2020 23:49 Відповісти
Аристович публично прокололся -забыл на чьей он стороне в ТКГ, вошёл в раж и стал нахваливать кремлёвскую крысу.... Думаю, после такой грубой работы кремль сам очень скоро усыпит аристовича....
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08.12.2020 23:51 Відповісти
"погибает в десять раз меньше наших военных"--это по офиц.данным и "боевые"потери, а количество "небоевых" увеличилось в несколько раз!

"Небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих. "61 - боєць поранений з "небойових "причин"--это данные на начало сентября...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1893290-z-pochatku-roku-riven-neboyovikh-vtrat-u-zsu-perevischiv-riven-boyovikh
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09.12.2020 00:20 Відповісти
Плять, у Кравчука сейчас и то более проукраинская риторика...
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09.12.2020 06:19 Відповісти
Тебя,арестовичь,запомнят не как строителя мостов,не как архитектора,а как переспавшего с козой. В твоем случае-с козлами.
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09.12.2020 07:50 Відповісти
Дык арестович из того же племени, что и зеклоун, кому же как не ему хвалить рымыного тухлого зенедоноска?
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09.12.2020 08:59 Відповісти
 
 