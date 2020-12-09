Причетних до захоплення "Масандри" притягнуть до відповідальності, зокрема - на міжнародному рівні, - Резніков

Незаконне захоплення об’єктів державної, комунальної та приватної власності в окупованому Криму - злочин, незалежно від форми, яку намагається надати цьому процесу російська окупаційна адміністрація.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, коментуючи спроби так званої "влади Криму" здійснити незаконне відчуження майнового комплексу Державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра" , передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграціі.

"На 14 грудня російська окупаційна адміністрація у Криму запланувала аукціон, під час якого збираються продати "Масандру". Сьогодні, 8 грудня, спливає час реєстрації учасників. Спроби передати підприємство у приватні руки – це продовження злочину, який розпочався з так званої "націоналізації" окупаційною адміністрацією у 2014 році. Я хотів би застерегти усіх, хто розглядає можливість взяти у цьому участь. Є таке поняття як "замах на скоєння злочину". Усі, хто намагатиметься "купити" "Масандру", стануть порушниками закону. Адже усі вони знають, що "Масандра" не належить тим, хто її зараз намагається продати. Вона вкрадена. Той суб’єкт, який у незаконний спосіб набуде цю власність, також долучиться до цього розкрадання. Проти нього буде застосовано увесь можливий спектр заходів реагування, у тому числі – на міжнародному рівні", - зазначив Резніков.

Він висловив упевненість, що жодна поважна структура, яка має репутацію, працює за межами Криму і справді могла б бути зацікавлена у збереженні та розвитку підприємства, не піде на цю оборудку, бо гарантовано опиниться під санкціями і не зможе працювати у цивілізованому світі.

Резніков наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону: ініціюватиме національні санкції; судове переслідування, звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків.

Він також нагадав, що міжнародна спільнота не визнає юрисдикції окупантів на території українського Криму.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Таке рішення прийнято на засіданні 27 травня 2020 року.