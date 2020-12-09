Ключові пости в комісіях Київради розділили "Слуга народу", "УДАР" і "Європейська солідарність". ІНФОГРАФІКА

У Київській міській раді розподілили посади голів і секретарів 16 постійних комісій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ZN.UA".

Найчисленнішими комісіями стали бюджетна та земельна, а також комісія з питань власності. Менше фахівців виявилося в сфері культури, освіти та інформатизації.

Партія "Слуга народу" взяла на виборах всього 12 мандатів, але її депутати очолили три ключові комісії: бюджетну (Андрій Вітренко), з питань власності (Михайло Присяжнюк) і промислової політики та благоустрою (Владислав Трубіцин). У "слуг" також дві позиції секретарів — у земельній та екологічній комісії і посада першого зама у бюджетній комісії.

За "УДАРом" дві комісії — земельна (Михайло Терентьєв) та з питань культури і туризму (Вікторія Муха). УДАРівці отримали чотири пости секретарів — у бюджетній, транспортній, регламентній та житлово-комунальній комісіях. Плюс три перші заступники у сфері бюджету і власності.

"Європейська солідарність" отримала три портфелі голів комісій: транспортної (Олексій Окопний), охорони здоров'я (Марина Порошенко) та регламенту (Леонід Ємець). Крім цього представники партії Володимир Прокопів і Костянтин Усов призначені заступниками міського голови

У партії також по п'ять позицій секретарів і перших заступників комісій. Так, соратники Порошенка носять портфелі голів комісій з власності, охорони правопорядку, освіти, культури і туризму, а також місцевого самоврядування. Перші заступники від ЄС — у бюджетній, земельній, транспортній, екологічній та житлово-комунальній комісіях.

Представники ОПЗЖ очолили комісії з питань громадського правопорядку (Олександр Плужник ) і регуляторної діяльності (Ігор Кириленко). Також партія отримала пости секретарів у комісіях з охорони здоров'я та цифрової трансформації, а перших заступників — у бюджетній, земельній і ЖКГ.

Члени партії "Єдність" Олександра Омельченка отримали портфелі глав комісій з охорони культурної спадщини (Юлія Ярмоленко) і місцевого самоврядування (Роман Ярошенко). У партії ексмера три портфелі секретарів комісій (охорони культурної спадщини, промисловості та підприємництва, регуляторної політики) і стільки ж перших заступників — в області ЖКГ, культури та охорони здоров'я.

Представники "Батьківщини" очолили комісії з питань екології (Денис Москаль) і житлово-комунального господарства (Олександр Бродський). У бюджетній комісії і в комісії з охорони правопорядку у політсили - позиції перших заступників голів.

"Голос" очолив комісію з питань освіти (Вадим Васильчук) і цифрової трансформації (Максим Нефьодов). Перші заступники від цієї партії — у земельній та екологічній комісіях.