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Кравчук (545) пропаганда (2566) росія (47327) Донбас (21703)

Кравчук пояснив пропагандистам "Росія 24" необхідність плану "Б" стосовно Донбасу: Прориву до миру як не було, так і немає - це вже 6 років

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Кравчук пояснив пропагандистам

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук дав коментар пропагандистам телеканалу "Росія 24".

На прохання ведучого ефіру пояснити необхідність плану "Б" для Донбасу Кравчук зауважив, що "прориву до миру на Донбасі як не було, так і немає - це вже 6 років", інформує Цензор.НЕТ.

Однак після зустрічі "нормандської четвірки" рік тому в питанні врегулювання конфлікту вдалося досягти позитивних зрушень.

"Єдиний документ, який прийнято важливий - це досягнення тиші. Але вже недавно ОРДЛО надіслало документ, схвалений російським представником про те, що потрібен новий план, тому що цей не працює. Виходить, що ті рішення, які були прийняті і ті умови, на які пішов президент Росії [Володимир Путін], вони не виконуються", - вважає Кравчук.

Він також додав, що Україна зі свого боку робить реальні кроки до миру на Донбасі.

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"Якщо брати обмін утримуваними особами, то Україна список подала, списку у відповідь ми не маємо. Україна подала документ і прийняла рішення про відкриття КПВВ, про розмінування. Але чомусь я такого не пам'ятаю від Росії й ОРДЛО. Всі рішення, які потрібно приймати, вони пов'язують з політичними питаннями", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

"Альтернативну думку" в ефірі дали висловити одному з ватажків ОРЛО Родіону Мірошнику, але Кравчук наголосив на необхідності зосередитися на питаннях безпеки і гуманітарного характеру, а політичні, на яких наполягає російська сторона, будуть вирішуватися пізніше залежно від повноважень.

На запитання про можливість прямих переговорів, Кравчук відповів: "Якщо ми будемо говорити з громадянами України, якщо ми будемо говорити з тими людьми, які там живуть, якщо там не буде найманців, якщо там не буде іноземних збройних загонів, якщо там не буде добровольців, якщо там не будуть стріляти і вбивати, і ми будемо говорити з громадянами України, домовлятися про те, як організувати життя, враховуючи особливості цього регіону, і вибори, і організацію влади, і гуманітарні питання, ми сядемо, будемо говорити і зустрічатися. Але сьогодні вони не є повноважними по-справжньому, суб'єктами, які приймають рішення. Вони підвладні іншим силам, які перебувають зовні. Це ж очевидно. І всі це бачать". На уточнення, чи має він на увазі Росію, Кравчук зауважив: "Безумовно".
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Топ коментарі
+14
старый камуняка задрочит забалаболит тех юных кацапо щеглов пропагандонов на раз два.
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08.12.2020 23:34
+9
Деда назвали в честь тележке
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08.12.2020 23:41
+6
через три місяці буде сім років.
Та й ви, кравчуки/фокіни, також не дуже то переймаєтесь питанням перемоги України. Капітуляцію називаєте "прагненням до миру", відвід українського війська - "прикладом та спонуканням до миру".. Брехня, сама брехня !
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08.12.2020 23:39
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старый камуняка задрочит забалаболит тех юных кацапо щеглов пропагандонов на раз два.
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08.12.2020 23:34 Відповісти
Кравчук объяснил пропагандистам "Россия 24" необходимость плана "Б" по Донбассу: Прорыва к миру как не было, так и нет - это уже 6 лет - Цензор.НЕТ 878
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08.12.2020 23:40 Відповісти
кто такой этот кравчун?
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08.12.2020 23:35 Відповісти
Деда назвали в честь тележке
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08.12.2020 23:41 Відповісти
он комунизмус - большевизмус?
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08.12.2020 23:46 Відповісти
Та да. В Україні так заведено ще з часів Руси.
Прізвище - це прізвисько.
От прізвище Кучма за назвою транспорного засобу «кучмовоз» (двуколіснмй малотонажний причіп до лісапєта).
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08.12.2020 23:55 Відповісти
через три місяці буде сім років.
Та й ви, кравчуки/фокіни, також не дуже то переймаєтесь питанням перемоги України. Капітуляцію називаєте "прагненням до миру", відвід українського війська - "прикладом та спонуканням до миру".. Брехня, сама брехня !
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08.12.2020 23:39 Відповісти
Навіщо Кравчук легітимізує бойовиків ОРДЛО?
Згадувати їх у фразі "Но почему-то я такого не помню от России и ОРДЛО" - неприпустимо!
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08.12.2020 23:40 Відповісти
Там 99 відсотків людей, що залишились, хочуть грошей і ім байдуже що на росію що на Україну, це треба визнати, але хто платить той і замовляє музику.
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08.12.2020 23:46 Відповісти
Все,що можна пояснювати пацакам, що вони повинні уйопувати з донбасу та Криму і виплатити контрибуції... Більше нічого пояснювати їм не маєш права, старий мудак...
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08.12.2020 23:48 Відповісти
А какая тєпєрь разніца?
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08.12.2020 23:56 Відповісти
А що Порошенко перестав бути патріотом після програшу на президентських виборах? Чи може з політики пішов? Чи може втратив політичний вплив?
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09.12.2020 01:59 Відповісти
Арестович о каналах, близких к Медведчуку: «Они враги, мы неприветствуем их непрофессиональную деятельность».
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09.12.2020 00:02 Відповісти
По Льоне дуже добре видно, що у на росії з баблом почалися проблеми, можна навіть відслідкувати з якої дати.Ще місяць назад проблем не було.
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09.12.2020 00:50 Відповісти
Це все одно що з пнями на болотах розмовляти, так і комуняка Кравчук з кацапами.

Все він розуміє потвора малороська , з кацапами і так все зрозуміло, бо вони кончені.
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09.12.2020 01:29 Відповісти
А что это за план "Б"? Если это военный путь, то быть беде, второго Карабаха не получится - Донбасс не НК, а РФ не Армения.
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09.12.2020 05:23 Відповісти
План "Б" настолько секретный, что его не знает никто.
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09.12.2020 07:24 Відповісти
а там был запланирован мир ??? если его не было и нет в мозгах тойстороны как его можно
увидеть в глазах..... ??? ещё одна ****** куклы от олигархата - мирвглазахтойстороны такая
же наглая и тупая как и 40% роста ввп и тарифы............ кушайТЕ
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09.12.2020 05:34 Відповісти
этого хитрого лиса так просто не возьмешь....балаболить умеет
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09.12.2020 06:38 Відповісти
следующим будет ющ с руками,яки не крали....
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09.12.2020 06:38 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Лучше бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получилось - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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09.12.2020 07:14 Відповісти
"Альтернативное мнение" в эфире дали высказать одному из главарей ОРЛО Родиону Мирошнику, но Кравчук подчеркнул..."
Выступление Кравчучки в одном параш-говно-шоу с лугандоном уже есть предательство Украины, что бы этот старый пень там не нёс. Кравчук пояснив пропагандистам "Росія 24" необхідність плану "Б" стосовно Донбасу: Прориву до миру як не було, так і немає - це вже 6 років - Цензор.НЕТ 3883
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09.12.2020 07:19 Відповісти
Дед пиарится свистежем. Не пора ли "нафиг с пляжа"?
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09.12.2020 07:22 Відповісти
План "Б" - это неприемлимые потери. Все остальное - от лукавого.
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09.12.2020 09:22 Відповісти
План "Б" от "Байден", что он скажет делать - так и будет! Своей же головы и интересов нет у нас.
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09.12.2020 09:52 Відповісти
 
 