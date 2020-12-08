Кравчук пояснив пропагандистам "Росія 24" необхідність плану "Б" стосовно Донбасу: Прориву до миру як не було, так і немає - це вже 6 років
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Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук дав коментар пропагандистам телеканалу "Росія 24".
На прохання ведучого ефіру пояснити необхідність плану "Б" для Донбасу Кравчук зауважив, що "прориву до миру на Донбасі як не було, так і немає - це вже 6 років", інформує Цензор.НЕТ.
Однак після зустрічі "нормандської четвірки" рік тому в питанні врегулювання конфлікту вдалося досягти позитивних зрушень.
"Єдиний документ, який прийнято важливий - це досягнення тиші. Але вже недавно ОРДЛО надіслало документ, схвалений російським представником про те, що потрібен новий план, тому що цей не працює. Виходить, що ті рішення, які були прийняті і ті умови, на які пішов президент Росії [Володимир Путін], вони не виконуються", - вважає Кравчук.
Він також додав, що Україна зі свого боку робить реальні кроки до миру на Донбасі.
"Якщо брати обмін утримуваними особами, то Україна список подала, списку у відповідь ми не маємо. Україна подала документ і прийняла рішення про відкриття КПВВ, про розмінування. Але чомусь я такого не пам'ятаю від Росії й ОРДЛО. Всі рішення, які потрібно приймати, вони пов'язують з політичними питаннями", - зазначив глава української делегації в ТКГ.
"Альтернативну думку" в ефірі дали висловити одному з ватажків ОРЛО Родіону Мірошнику, але Кравчук наголосив на необхідності зосередитися на питаннях безпеки і гуманітарного характеру, а політичні, на яких наполягає російська сторона, будуть вирішуватися пізніше залежно від повноважень.
На запитання про можливість прямих переговорів, Кравчук відповів: "Якщо ми будемо говорити з громадянами України, якщо ми будемо говорити з тими людьми, які там живуть, якщо там не буде найманців, якщо там не буде іноземних збройних загонів, якщо там не буде добровольців, якщо там не будуть стріляти і вбивати, і ми будемо говорити з громадянами України, домовлятися про те, як організувати життя, враховуючи особливості цього регіону, і вибори, і організацію влади, і гуманітарні питання, ми сядемо, будемо говорити і зустрічатися. Але сьогодні вони не є повноважними по-справжньому, суб'єктами, які приймають рішення. Вони підвладні іншим силам, які перебувають зовні. Це ж очевидно. І всі це бачать". На уточнення, чи має він на увазі Росію, Кравчук зауважив: "Безумовно".
Будь ласка, зачекайте...
Прізвище - це прізвисько.
От прізвище Кучма за назвою транспорного засобу «кучмовоз» (двуколіснмй малотонажний причіп до лісапєта).
Та й ви, кравчуки/фокіни, також не дуже то переймаєтесь питанням перемоги України. Капітуляцію називаєте "прагненням до миру", відвід українського війська - "прикладом та спонуканням до миру".. Брехня, сама брехня !
Згадувати їх у фразі "Но почему-то я такого не помню от России и ОРДЛО" - неприпустимо!
Все він розуміє потвора малороська , з кацапами і так все зрозуміло, бо вони кончені.
увидеть в глазах..... ??? ещё одна ****** куклы от олигархата - мирвглазахтойстороны такая
же наглая и тупая как и 40% роста ввп и тарифы............ кушайТЕ
у церкві"© (Г.Москаль)
Лучше бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получилось - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
Выступление Кравчучки в одном параш-говно-шоу с лугандоном уже есть предательство Украины, что бы этот старый пень там не нёс.