"Динамо" закінчило виступ у Лізі чемпіонів перемогою над угорським "Ференцварошем" у Києві

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський" обіграло угорський "Ференцварош" із рахунком 1:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 60 хвилині забив динамівець Попов.

Таким чином, кияни з 4 очками посіли третє місце в групі і продовжать виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА.

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