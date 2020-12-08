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Динамо (207) Ліга чемпіонів (163) футбол (1302)

"Динамо" закінчило виступ у Лізі чемпіонів перемогою над угорським "Ференцварошем" у Києві

Новини Цензор.НЕТ Спорт

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський" обіграло угорський "Ференцварош" із рахунком 1:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 60 хвилині забив динамівець Попов.

Таким чином, кияни з 4 очками посіли третє місце в групі і продовжать виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Читайте також: Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді програло "Ювентусу"
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Топ коментарі
+24
По старой традиции ****** Сийярто нужно срочно жаловаться в ООН по поводу ущемления венгров.
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08.12.2020 23:53
+12
що ловив себе на думці що краще Ференцварош би виграв чим дивитись ще коли небудь так ганьбу
І у чому ганьба? Що мадяри не виграли?
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09.12.2020 00:11
+10
Завтра будет выступление сиярто о притеснении венгров в Украине
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09.12.2020 00:13
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мені як вболівальнику на стільки принизливо було дивитись такий бездарний футбол з боку Динамо,що ловив себе на думці що краще Ференцварош би виграв чим дивитись ще коли небудь так ганьбу "Динамо" закончило выступление в Лиге чемпионов победой над венгерским "Ференцварошем" в Киеве - Цензор.НЕТ 3519
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08.12.2020 23:52 Відповісти
що ловив себе на думці що краще Ференцварош би виграв чим дивитись ще коли небудь так ганьбу
І у чому ганьба? Що мадяри не виграли?
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09.12.2020 00:11 Відповісти
А что будет дальше так это труба
Это ж млин не футбол, это порноборьба
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08.12.2020 23:52 Відповісти
1975 р. Кубок кубків Динамо Київ-Ференцварош 3:0 !!!)))
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09.12.2020 00:31 Відповісти
Я был вживую на полуфинале с планокурами
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09.12.2020 00:33 Відповісти
А я тоді служив в СА,ЮГВ,Угорщина, то мад"ри почувши що я з України відразу йокали, йо по-мад"ярські "добре"!!!))
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09.12.2020 00:35 Відповісти
Ну так в футбол играть НЕЛЬЗЯ !
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08.12.2020 23:53 Відповісти
По старой традиции ****** Сийярто нужно срочно жаловаться в ООН по поводу ущемления венгров.
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08.12.2020 23:53 Відповісти
Узули мадярів.
Респект.
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08.12.2020 23:58 Відповісти
До "узули" там далеко. Але перемогли, то добре.
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09.12.2020 09:58 Відповісти
Валидольно
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08.12.2020 23:56 Відповісти
Реброва не хотіли сильно ображати "Динамо" закончило выступление в Лиге чемпионов победой над венгерским "Ференцварошем" в Киеве - Цензор.НЕТ 7521
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08.12.2020 23:57 Відповісти
Завтра будет выступление сиярто о притеснении венгров в Украине
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09.12.2020 00:13 Відповісти
Спасибо Динамо, прощай Будулай.
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09.12.2020 00:23 Відповісти
Динамо з 4-ма очками ледве пролізло до Ліги Європи, тоді як Шахтар з 7-ма очками завтра може припинити виступи в єврокубках цього сезону. А взагалі український клубний футбол зараз шкутильгає на обидві ноги. Рано ще нам грати на рівних в Лізі Чемпіонів. Хоча кризи бувають і у великих команд, Реал тому підтвердження.
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09.12.2020 00:27 Відповісти
І Динамо, і Шахтару - УДАЧІ !
Слава Україні !
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09.12.2020 00:33 Відповісти
шкутильгає... але:"український клубний футбол зараз шкутильгає на обидві ноги" в першу чергу через війну... Усьому іншому раду можна було би дати.

Будь прокляті ті касапи зв своїм ******
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09.12.2020 00:41 Відповісти
В принципе норм.
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09.12.2020 00:39 Відповісти
пока в украинском футболе не будет принципа подбора игроков, как в НБА или НХЛ - не будет футбола... его уже нет... и чем дальше, тем меньше хочется смотреть на "спортсменов", бесцельно гоняющих кожаный по полю...
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09.12.2020 07:13 Відповісти
ну хоть так мадьярам по губам помазали....
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09.12.2020 12:38 Відповісти
 
 