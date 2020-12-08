"Динамо" закінчило виступ у Лізі чемпіонів перемогою над угорським "Ференцварошем" у Києві
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський" обіграло угорський "Ференцварош" із рахунком 1:0.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдиний гол у матчі на 60 хвилині забив динамівець Попов.
Таким чином, кияни з 4 очками посіли третє місце в групі і продовжать виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА.
Топ коментарі
+24 Олег Куницин
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+12 vitaliymkua
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+10 Gozzalik salonu
показати весь коментар09.12.2020 00:13
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І у чому ганьба? Що мадяри не виграли?
Это ж млин не футбол, это порноборьба
Респект.
Слава Україні !
Будь прокляті ті касапи зв своїм ******