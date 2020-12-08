У Києві побудують близько 400 нових світлофорів, - директор КП Черній
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
В столиці мають побудувати близько 400 нових світлофорних об'єктів. Відповідний указ вже підписав Київський міський голова Віталій Кличко.
Про це в ефірі Громадського радіо сказав директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній, інформує Цензор.НЕТ.
"Що таке світлофорне регулювання? Це об'єкт капітального будівництва. Він не може з'явитися за день чи за тиждень. Це ціла процедура: проєктні роботи через ProZorro, експертиза, потім пошук підрядників через ProZorro. Все це займає близько року. Сьогодні ми ставимо питання про те, що ці об'єкти мають бути стратегічними, щоб час скорочувався", - розповідає він.
За необхідності установки світлофора в місці концентрації ДТП за відповідним розпорядженням поліції такі роботи виконуються за місяць-півтора.
Будь ласка, зачекайте...
пример круг скоростного трамвая "Гната юры" - когда там работают светофоры так пробки по 200м во всех сторонах, когда они выключены спокойно все проезжают без задержек
"Строительство светофора идёт полным ходом - вот экскаватор роет котлован под фундамент. Рядом собирают башенный кран, он будет поднимать лампочки для монтажа...
"
А адрес ему будут присваивать? Вроде бы, любому капитальному объекту положено.
Скоро станут говорить о строительстве мусорки или скамейки в парке.