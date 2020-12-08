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Київ (13832) будівництво (763) регулювання (22) дорожні знаки (13)

У Києві побудують близько 400 нових світлофорів, - директор КП Черній

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві побудують близько 400 нових світлофорів, - директор КП Черній

В столиці мають побудувати близько 400 нових світлофорних об'єктів. Відповідний указ вже підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній, інформує Цензор.НЕТ.

"Що таке світлофорне регулювання? Це об'єкт капітального будівництва. Він не може з'явитися за день чи за тиждень. Це ціла процедура: проєктні роботи через ProZorro, експертиза, потім пошук підрядників через ProZorro. Все це займає близько року. Сьогодні ми ставимо питання про те, що ці об'єкти мають бути стратегічними, щоб час скорочувався", - розповідає він.

За необхідності установки світлофора в місці концентрації ДТП за відповідним розпорядженням поліції такі роботи виконуються за місяць-півтора.

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Топ коментарі
+8
Это еще что, при Черновецком их вообще выращивали.
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09.12.2020 05:51
+4
Я думал всегда что светофоры устанавливают,оказываются их строят
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09.12.2020 05:45
+2
жги исчо
пример круг скоростного трамвая "Гната юры" - когда там работают светофоры так пробки по 200м во всех сторонах, когда они выключены спокойно все проезжают без задержек
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09.12.2020 08:01
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Построят. Светофоры. Идиоты. Лампочку поменять - бригаду строителе наймут?
У Києві побудують близько 400 нових світлофорів, - директор КП Черній - Цензор.НЕТ 3524
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09.12.2020 00:44 Відповісти
Потом стоя в пробках часами, будете благодарить тех, кому выдатут тендеры. Навтыкают надо не надо, главное денежку содрать.
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09.12.2020 02:50 Відповісти
Вот не надо о пробках "ля-ля". В Киеве, с нашей культурой вождения, на некоторых перекрестках без светофоров в часы пик образуется тотальный звиздец. Светофоры хотя бы немного помогут разгрести оленей, загоняющих перекрестки в глухой дедлок.
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09.12.2020 05:50 Відповісти
жги исчо
пример круг скоростного трамвая "Гната юры" - когда там работают светофоры так пробки по 200м во всех сторонах, когда они выключены спокойно все проезжают без задержек
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09.12.2020 08:01 Відповісти
Сам жги. На перекрестке ЖД Шоссе и Тимирязевской в час пик постоянно огромные пробени. Только идиот может думать, что светофоры мешают движению, особенно когда постоянно возникают ситуации, что при сломанных светофорах олени блокируют друг друга намертво потому что никто не хочет уступать. А если светофор работает и нормально настроен, то хотя бы красный свет некоторых немного притормаживает. Сам из таких, да?
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09.12.2020 08:30 Відповісти
Я уже не говорю про левые развороты на четыре-пять полос на окружных, где одни никогда не притормаживают, потому что у них главная, а вторые как шумахеры едут через 5 полос или разворачиваясь и создавая опасность ДТП с гарантированным смертельным исходом.
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09.12.2020 08:34 Відповісти
Мудилам на мерсах и законы не писаны, а вы надеетесь что светофоры порядка наведут. Во Львове уже навели, на каждом углу стоит. Пробка уже у меня под подъездом начинается теперь, а вы говорите. Раз уж говорить о светофорах, то нужно ставить умные светофоры. Но это дорого
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09.12.2020 15:22 Відповісти
В Киеве уже есть камеры с распознаванием нескольких видов правонарушений, "умный" светофор уж точно не сложнее подобной камеры, тем более, что управляющие контроллеры можно установить на действующих светофорах. Да у нас обычный светофор умнее среднего водятла, а умный светофор мог бы работать Президентом.
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10.12.2020 02:49 Відповісти
Умный светофор, дорогая штука. Он при помощи датчиков сам понимает где машин больше, где меньше. А вообще, лучше всего без них, чем их меньше тем меньше проблем. Как по мне, нужно здравых людей учить беречься, а не приструнять дураков, они по большей части невменяемые и им плевать. Сажай не сажай, они всегда будут.
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10.12.2020 15:42 Відповісти
Я думал всегда что светофоры устанавливают,оказываются их строят
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09.12.2020 05:45 Відповісти
Это еще что, при Черновецком их вообще выращивали.
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09.12.2020 05:51 Відповісти
Сколько дармоедов может кормиться на таких "стратегических" объектах.
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09.12.2020 08:20 Відповісти
Из будущего репортажа:
"Строительство светофора идёт полным ходом - вот экскаватор роет котлован под фундамент. Рядом собирают башенный кран, он будет поднимать лампочки для монтажа...
"

А адрес ему будут присваивать? Вроде бы, любому капитальному объекту положено.

Скоро станут говорить о строительстве мусорки или скамейки в парке.
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09.12.2020 08:30 Відповісти
 
 