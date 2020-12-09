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США внесли Росію до списку країн, уряди яких допустили "серйозні порушення свободи віросповідання", - Помпео

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США внесли Росію до списку країн, уряди яких допустили

Сполучені Штати здійснили кроки щодо порушників свободи віросповідання.

Про це йдеться в опублікованій заяві Держсекретаря США Майка Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

До списку країн, які викликають особливе занепокоєння за "систематичні, тривалі, зухвалі порушення свободи віросповідання", внесені Бірма, Китай, Еритрея, Іран, Нігерія, КНДР, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан, відповідно до Закону про міжнародну релігійну свободу від 1998 року.

"Коморські Острови, Куба, Нікарагуа та Росія внесені до спеціального списку для спостереження за урядами, які допустили "серйозні порушення свободи віросповідання"", - наголошується в заяві.

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"Аль-Шабааб", "Аль-Каїда", "Боко Харам", "Хаят Тахрір аш-Шам", хусити, ІДІЛ, ІДІЛ-Велика Сахара, ІДІЛ-Західна Африка, "Джамаат Наср аль-Іслам валь-Муслімін" і "Талібан" також додані до як суб'єкти, які викликають особливе занепокоєння відповідно до Закону Френка Вульфа про міжнародну релігійну свободу від 2016 року.

"Я радий повідомити, що Судан і Узбекистан були виключені зі спеціального списку на підставі значного, конкретного прогресу, досягнутого їхніми відповідними урядами за останній рік. Їхні сміливі реформи своїх законів і практики слугують взірцем для наслідування іншим країнам", - заявив Майк Помпео.

У документі зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над тим, "щоб покласти край зловживанням і переслідуванням за релігійними мотивами у всьому світі, а також забезпечити, щоб кожна людина, скрізь і в будь-який час, мала право жити згідно з велінням совісті".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Кацапи опинились в одній компанії з "Талібаном", "Аль-Каїдою" та "ІДІЛом". Як кажуть, "скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти".
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09.12.2020 00:47
+3
Скорее бы! Мир бы тогда вздохнул и терроризма и войн стало бы меньше на порядок.
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09.12.2020 00:47
+3
А,так ты просто кацапотварь. Пшелнах,животное
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09.12.2020 00:48
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Четвертовать их, а потом на кол и сжечь!
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09.12.2020 00:41 Відповісти
На все свій час !! Доля у всіх імперій одна,занепад та руйнація !!))
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09.12.2020 00:45 Відповісти
А,так ты просто кацапотварь. Пшелнах,животное
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09.12.2020 00:48 Відповісти
Если уж на то пошло,то я не один десяток твоих землячков под уровень отправил. Свободен. Брезгую
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09.12.2020 00:57 Відповісти
Та зараз від тієї притчі, діє тільки перша частина
Були ви 1/6, а зараз стали 1/9.
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09.12.2020 00:50 Відповісти
РІ втратила понад 25% територіі та понад 50% населення !!)))
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09.12.2020 00:56 Відповісти
Скорее бы! Мир бы тогда вздохнул и терроризма и войн стало бы меньше на порядок.
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09.12.2020 00:47 Відповісти
Ээээээ... А ты статью читал?
Например вот это: "список стран, правительства которых допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания"
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09.12.2020 00:48 Відповісти
Так це всі знають, що він *****.
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09.12.2020 00:51 Відповісти
Дебилоидное насекомое. Ты млять хоть свой язык понимаешь? Или тебя ********* в чяереп надо,что б у тебя синапсы в пустом черепе зашевелились?
А ну млять покажи,где я хоть раз вспомнил кацапстан и плешивую тварь?
Че,трезвым в интернет не ходиш?
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09.12.2020 00:54 Відповісти
Що ,гундяєвський паханат не сподобався ??))
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09.12.2020 00:44 Відповісти
Рыжий перед уходом дверью хлопает.
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09.12.2020 00:46 Відповісти
Кацапи опинились в одній компанії з "Талібаном", "Аль-Каїдою" та "ІДІЛом". Як кажуть, "скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти".
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09.12.2020 00:47 Відповісти
маловато цього буде, Дональде.
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09.12.2020 01:02 Відповісти
Он на втором сроке обязательно продолжит.
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09.12.2020 01:13 Відповісти
Байден прийде - порядок наведе. Буде як з свободою слова та цензурою, яку тепер називають "порушеням громадських правил (community guidelines violation)". Так само ніякого порушення свободи віросповідання не буде - просто воно по китайській моделі стане марксистським. Оно бравий кандидат-баптист в Сенат від демократів: колір шкіри пролетарське походження має правильний і думки комуністичні про шкідливість білих.
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09.12.2020 01:19 Відповісти
Прощай клоун.
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09.12.2020 01:48 Відповісти
Прощай😂🌷
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09.12.2020 03:01 Відповісти
Опять США будут посланы...
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09.12.2020 05:39 Відповісти
Наконец-то трамписты нашли самое тяжкое преступление мордора.
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09.12.2020 06:44 Відповісти
Полномочия Трампа истекают 19 января,за это время он много чего может сочинить... США внесли Россию в список стран, правительства которых допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания", - Помпео - Цензор.НЕТ 8838
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09.12.2020 07:10 Відповісти
 
 