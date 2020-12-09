США внесли Росію до списку країн, уряди яких допустили "серйозні порушення свободи віросповідання", - Помпео

Сполучені Штати здійснили кроки щодо порушників свободи віросповідання.

Про це йдеться в опублікованій заяві Держсекретаря США Майка Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

До списку країн, які викликають особливе занепокоєння за "систематичні, тривалі, зухвалі порушення свободи віросповідання", внесені Бірма, Китай, Еритрея, Іран, Нігерія, КНДР, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан, відповідно до Закону про міжнародну релігійну свободу від 1998 року.

"Коморські Острови, Куба, Нікарагуа та Росія внесені до спеціального списку для спостереження за урядами, які допустили "серйозні порушення свободи віросповідання"", - наголошується в заяві.

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"Аль-Шабааб", "Аль-Каїда", "Боко Харам", "Хаят Тахрір аш-Шам", хусити, ІДІЛ, ІДІЛ-Велика Сахара, ІДІЛ-Західна Африка, "Джамаат Наср аль-Іслам валь-Муслімін" і "Талібан" також додані до як суб'єкти, які викликають особливе занепокоєння відповідно до Закону Френка Вульфа про міжнародну релігійну свободу від 2016 року.

"Я радий повідомити, що Судан і Узбекистан були виключені зі спеціального списку на підставі значного, конкретного прогресу, досягнутого їхніми відповідними урядами за останній рік. Їхні сміливі реформи своїх законів і практики слугують взірцем для наслідування іншим країнам", - заявив Майк Помпео.

У документі зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над тим, "щоб покласти край зловживанням і переслідуванням за релігійними мотивами у всьому світі, а також забезпечити, щоб кожна людина, скрізь і в будь-який час, мала право жити згідно з велінням совісті".

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