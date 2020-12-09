Посла України в Нідерландах Ченцова обрали на посаду в Постійному арбітражному суді в Гаазі, - МЗС

Посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова обрали на посаду голови Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду на 2021 рік.

"Україна вдячна державам-членам за довірену їй роль і готова до співпраці з іншими керівними органами суду з метою просування інституту мирного вирішення спорів", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МЗС.

У відомстві нагадують, що Постійний арбітражний суд - найстаріша установа у світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою у м. Гаага, Нідерланди. Минулого року під її егідою розглядалося приблизно 200 міждержавних, комерційних та інвестиційних спорів. Бюджетний комітет відповідає за фінансову політику та бюджетні аспекти роботи суду.

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