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бюджет (1204) Конгрес США (867) оборона (1231) допомога (5207) санкції (6873) США (14513) Північний потік (1366)

Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2021 рік із $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2021 рік із $250 млн для України та санкціями проти

Палата представників США ухвалила переважною більшістю узгоджений проєкт Закону про асигнування на національну оборону США-2021, який передбачає санкції проти Nord Stream-2 та допомогу Україні у сфері безпеки.

Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78 законодавців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Проєкт закону з оборонним бюджетом США вже був ухвалений в окремих версіях Палатою представників та Сенатом, а також зведений до єдиного документа, який мають повторно затвердити обидві палати американського Конгресу.

У межах оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу нашим збройним силам.

Схвалений проєкт оборонного бюджету-2021 загальним обсягом понад 740 мільярдів доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 мільярда доларів. Ще 26,6 мільярда спрямують на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики. На проведення операцій за кордоном піде 69 мільярдів доларів.

Проєкт закону далі має пройти голосування в Сенаті.

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Тим часом президент Трамп вже пообіцяв застосувати вето до цього документа через те, що він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

З огляду на це, під час голосування у вівторок Палата представників набрала необхідну кількість голосів для подолання можливого вето президента. Це змусило багатьох республіканців обирати між лояльністю до Трампа та виділенням коштів на потреби оборони США.

Як повідомлялося, проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік передбачає виділення Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки й оборони. Крім того, документ прописує цілий комплекс заходів щодо відповіді на виклики безпеки з боку РФ, у тому числі санкції проти Nord Stream-2 та інші стримувальні заходи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
"Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций." Это он о Твиттере. Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7704

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8147
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09.12.2020 07:28
+3
Мервяк идёт нах юух !
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09.12.2020 07:30
+3
Поеду работу работать.Удачного всем дня... Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9687
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09.12.2020 07:32
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Я об этом на цензоре писал еще неделю назад. Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины - Цензор.НЕТ 8354
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09.12.2020 07:13 Відповісти
А внатуре, мертвеТчук, продвигает в Харькове производство ягелеяднокоронавирусной вакцины СПУТНИК, которая не прошла еще испытания и не обеспечивает 80% гарантий.
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09.12.2020 07:17 Відповісти
Мервяк идёт нах юух !
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09.12.2020 07:30 Відповісти
США удвічи скорочують військову допомогу Україні. Замість 500 млн. доларів в 2020 році, Україна отримає лише 250 млн. доларів в 2021 році. Поверніть Трампа!
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09.12.2020 08:53 Відповісти
Этот придурок много чего чешет своими тупыми мозгами... Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9340
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09.12.2020 07:26 Відповісти
а у него уже все.... звоночек звенит... заплетается язык, как у чела , собравшегося а представиться.
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09.12.2020 07:39 Відповісти
"Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций." Это он о Твиттере. Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7704

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
09.12.2020 07:28 Відповісти
Поеду работу работать.Удачного всем дня... Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9687
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09.12.2020 07:32 Відповісти
Трамп все еще обладает президентским вето. Перед уходом пытается нагадить.
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09.12.2020 07:38 Відповісти
Україна має підтримку обох партій США. Вето не сильно допоможе Трампу (та й будь-якому іншому президенту).
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09.12.2020 07:48 Відповісти
це в 2 рази меньше ніж ніж у минулі роки
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09.12.2020 07:42 Відповісти
ДаЙОШЬкин корень, дохлого пыню вместо мыколайчика...
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09.12.2020 07:43 Відповісти
малова-то будет(((
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09.12.2020 08:18 Відповісти
Мало Украине.это в булочную два раза сходить.
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09.12.2020 08:22 Відповісти
Реально мало для войны с армией, у которой бюджет 46 мильярдов долларов в год.
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09.12.2020 12:00 Відповісти
 
 