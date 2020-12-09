Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС
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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою нашими воїнами. За минулу добу, 8 грудня, в районі проведення ООС зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки.
"Ця вогнева провокація противника не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 9 грудня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
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