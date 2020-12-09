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обстріл (21394) Авдіївка (2088) операція Об'єднаних сил (4149)

Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою нашими воїнами. За минулу добу, 8 грудня, в районі проведення ООС зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки.

"Ця вогнева провокація противника не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 9 грудня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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надо же...
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 28 нарушений режима прекращения огня на Донбассе."
всё, что нужно знать про зелёный штаб ОС.
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09.12.2020 07:45 Відповісти
Теж замітив пиз дьож зЄ
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09.12.2020 08:10 Відповісти
В Хомчака молода дружина ляльку чекає, йому не до війни. Бабло косити треба.
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09.12.2020 08:22 Відповісти
а там же не просто "молода дружина" ...там ще й голова ОДА...і треба вспіти "обнять необъятное"..щоби повз "каси-сімейного бюджету" нічого не пройшло... хоч роздерись )))
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09.12.2020 09:35 Відповісти
Это что за метода такая-вести огонь"не прицельно"? Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1859
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09.12.2020 08:06 Відповісти
методичка 95го квартала. Хотя ВСУ могли бы с таким же успехом давать неприцельную ответку.
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09.12.2020 08:57 Відповісти
Ладно наркоман держит всех за дебилов, но штаб ООС и МО. Хотя бубочка туда поставил ТАРАНА - подозреваемого в 2015 году в госизмене и Хомчака, который бросил войска в Иловайске и сбежал. ТВАРИ.
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09.12.2020 08:56 Відповісти
Зеленский решил напомнить о событиях годичной давности и опубликовал фото с «нормандской» встречи в Париже.
«Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем», - подписал фото Зеленский.

Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 930

...
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09.12.2020 10:01 Відповісти
 
 