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Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону

Переможець президентських виборів у США демократ Джо Байден офіційно оголосив про висунення екскомандира Центрального командування США генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду нового міністра оборони країни.

Про це Байден оголосив у розгорнутій публікації, що вийшла у вівторок на сайті видання The Atlantic, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я прошу Ллойда Остіна ще раз виконати місію для Сполучених Штатів Америки – цього разу на посаді глави Міністерства оборони. Я знаю, що він чудово впорається із цим завданням", - наголосив Байден.

Таким чином, якщо Остін пройде всі необхідні процедури для затвердження на посаді, він стане першим афроамериканцем на чолі оборонного відомства.

Як повідомлялося, Джо Байден продовжує формувати новий кабінет, який може офіційно розпочати виконання обов’язків лише після своєї інавгурації, призначеної на 20 січня 2021 року. Більшість призначень на чолі міністерств і відомств в уряді США потребує процедури затвердження в Сенаті. Це стосується і посади міністра оборони.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Негр там лише один, і на БТР-80 їздить... З латвійським паспортом і кличкою "Ленін". Тепер "чухає потилицю", бо в Латвії жде тюрма, а росіяни паспорт свій не дають...
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09.12.2020 08:15
+8
Кажуть, Байден планує призначити генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони Сполучених Штатів. ..пишуть, що в нього ото прямо с дєтства є мєчта - насрать в кабінєтє Путіна на стіл... Йой мені цей дядько подобається, най буде
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09.12.2020 08:41
+7
Как коворят в Китае, не важно, какого цвета кошка, важно, что-бы она ловила мышей.
(кацапских)
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09.12.2020 08:13
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Так может это он с корешами набрался самогну и ездил по Донецку на Абрамсе, пел и танцевал на на танке и пугал бабулек?
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09.12.2020 08:11 Відповісти
Негр там лише один, і на БТР-80 їздить... З латвійським паспортом і кличкою "Ленін". Тепер "чухає потилицю", бо в Латвії жде тюрма, а росіяни паспорт свій не дають...
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09.12.2020 08:15 Відповісти
Які ж тоді в них цигани? Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 9369
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09.12.2020 08:13 Відповісти
Мабудь такі... Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 4870

Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 6162
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09.12.2020 09:56 Відповісти
Как коворят в Китае, не важно, какого цвета кошка, важно, что-бы она ловила мышей.
(кацапских)
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09.12.2020 08:13 Відповісти
..душила..))))
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09.12.2020 08:37 Відповісти
Гм.Занадто вгруз в бізнесі цей чорний дядько.
"Призначення Остіна може бути проблематичним. Відповідно до закону, глава Пентагону повинен перебувати у відставці сім років, щоб претендувати на цей пост. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл від Конгресу, щоб стати міністром оборони. Подібний дозвіл отримав перший міністр оборони президента Трампа Джим Маттіс."(у відставку пішов в 2016-му.
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09.12.2020 08:25 Відповісти
Байден канешно туз, але скоро притягне у БДом весь стардом ))
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09.12.2020 08:27 Відповісти
Стардомы разные бывают.
Какой толк от наших новых "маладых лиц"?
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09.12.2020 10:49 Відповісти
Кажуть, Байден планує призначити генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони Сполучених Штатів. ..пишуть, що в нього ото прямо с дєтства є мєчта - насрать в кабінєтє Путіна на стіл... Йой мені цей дядько подобається, най буде
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09.12.2020 08:41 Відповісти
Пьяные негры танцуют на танке 🎉🎊🎆
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09.12.2020 08:43 Відповісти
Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 8536
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09.12.2020 09:00 Відповісти
Зразу видно, що не москаль... Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 2561
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09.12.2020 09:48 Відповісти
Не стать ему президентом потому что его зеленский уже поздравил а ЗЕ не мог не лохонуться
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09.12.2020 10:14 Відповісти
В каждом правиле бывают исключения.🙂
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09.12.2020 10:51 Відповісти
 
 