COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків
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В Україні станом на ранок середи, 9 грудня, зафіксовано 12 585 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 554 осіб, померли 276 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 281 особа;
летальних випадків – 276;
одужало – 14 554 особи;
здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 845 343 особи;
одужало – 451 118 осіб;
летальних випадків – 14 204;
проведено ПЛР-тестувань – 487 650.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
"Якби вчора тестувань теж провели на 20 тис більше" - это так не работает
Потрiбна ще графа,за грошi,безкоштовно
Знаю родину, в якій тестували лише одну людину, а хворіли всі.
Тому цифіру можна сміливо множити на три.
население Украины 40млн итого 1% = 400К
И да, сравнивать две очень не похожие страны - глупо.
что такое ваше "1%" - там пол населения протестировали и настигнули 25к. зараженных, оотуда я и присобачил шо у нас, проведи тесті всем - будет гораздо больше миллиона зараженных
"будет гораздо больше миллиона зараженных" - математика это не Ваше
то есть у нас зараженных если по Словакии - 0.5млн., а если подумать - то 1-2 млн.
"то есть у нас зараженных если по Словакии - 0.5млн" - 0.4 млн
"а если подумать - то 1-2 млн." - еще раз, сравнивать совершенно разные страны - глупо.
вот вам пример с личной жизни..
вся моя семья заболела Ковидом слава Богу в легкой форме (все симптомы присутствовали), НО семейный врач ни какие тесты не назначил только выписал больничные...
сидели дома на самоизоляции - пили витамины, парацетамол и крове разжижающее 10 дней - кидало то в жар, то в холод..
на днях вернулись запахи, а вкус не сильно терялся - по ходу выздоровели..
И ТАКИХ КАК НАША СЕМЬЯ МИЛЛИОНЫ Я УВЕРЕН...
рваниныбольницы.
Осирис миловал от вируса пока что, благодаря молитвам к Юпитеру
человек в день по прошлым годам. Для Украины делим на три все остальное это с ковидом сердечники, онкология , остальные патологии и страшилки для буратин от степаши.
От ви даєте..
- Как это может быть, что заболевших все меньше, а умирает все больше?
- Так они умирают совершенно здоровыми!
ах да, знаю, писали бы - "Забран боком, и на нары не лез, пришлось к св. Петру отправлять как и замерз на улице, с православной улыбкой, патологоанатом Петров Петр Петрович"
не в обиду, но блин, толкать на Зелю бардак в медицине.... (он же тупой, что вы хочешь от клоуна то?)
я на крайних 3 или 4 выборов не ходил.
наблевал бы в урну просто от "любви" к кандидатам.
а к "президенту" отношусь так шо после 5сек. тут ролик включив, выключаю и довольно злобно хихикаю от отвращения к сипатому голосу.
кстати - читаю Антиколорадоса, но там же тоже секта любителей Петра и .... фапающих на попов. далеко не все, но если любишь Петра = люби и попов
а вакцину для народа купить нельзя ,,война ,,
кто сможет иметь холодильник с -80
значит на область будет два три пункта прививки
это. проблема для населения
при нашем менталитете половина вакцины пропадает
а стоимость ?
вакцина и хранения
а вот парашную "срутник", пусть парашным свиньям и колют