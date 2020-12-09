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COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків

В Україні станом на ранок середи, 9 грудня, зафіксовано 12 585 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 554 осіб, померли 276 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.

Також за минулу добуCOVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 01

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02госпіталізовано – 1 281 особа;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02летальних випадків – 276;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02одужало – 14 554 особи;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN

За весь час пандемії в УкраїніCOVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 01

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07захворіло – 845 343 особи;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07одужало – 451 118 осіб;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07летальних випадків – 14 204;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - розповів Степанов.

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 11
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Якщо зменшити кількість тестів- кількість нових виявлених випадків теж зменшиться. А те що росте смертність- не задумуйтеся. Подивіться по тєліку ;Свати; і підкріпіть скрєпи переглядом відосіка від Голобородька.
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09.12.2020 08:17
+9
так и есть COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 719
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 4231
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09.12.2020 08:39
+8
Не всіх зараз тестять.
Знаю родину, в якій тестували лише одну людину, а хворіли всі.
Тому цифіру можна сміливо множити на три.
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09.12.2020 08:31
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Якщо зменшити кількість тестів- кількість нових виявлених випадків теж зменшиться. А те що росте смертність- не задумуйтеся. Подивіться по тєліку ;Свати; і підкріпіть скрєпи переглядом відосіка від Голобородька.
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09.12.2020 08:17 Відповісти
На минулому тижні, коли фіксували рекордні показники захворювання, тестів в день, робили на 20 тис більше, тобто на третину. Якби вчора тестувань теж провели на 20 тис більше, ми вже щонайменше впритул би наблизились до 20 тис хворих в день. Але тут нам "допоміг" карантин вихідного дня!.. COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 8457
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09.12.2020 09:04 Відповісти
не на 20 000, а на 16 000, т.е. на четверть больше
"Якби вчора тестувань теж провели на 20 тис більше" - это так не работает
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09.12.2020 09:33 Відповісти
Что значит рекордное количество умерло в Украине? От всего населения 0,035%. А сколько каждый день умирает от онкозаболеваний и инфарктов? Не рекордное? А от ДТП - не рекордное? А что власть на счет этого предприняла? Ноль. Поэтому очень интересно такое увлечение эпидемией короны, и такое равнодушие к болезням намного страшнее и серьезнее, профилактика которых нулевая. То есть вещества, вызывающие рак и соли тяжелых металлов, консерванты в многочисленных вакцинах для детей - это пусть будет. Пищевые вредные добавки - канцерогены и трансжиры, вызывающие инсульты, инфаркты, опухоли - это пусть будет. Отсутствие видеокамер на дорогах - это ерунда. А вот маски и карантин обязательно, тут сатана Степашка переходит на вереск и топает ножкой.
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09.12.2020 13:33 Відповісти
Можно и без тестов обойтись.845т.заболело,а более менее точных тестов ПЦР провели 487 т. Остальные тестировались подкидыванием монетки в воздух,т.е. экспресс тестами с достоверностью 50/50
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10.12.2020 00:40 Відповісти
Не тестируйте и кронвируса не будет и смертность можна писать от других болезней, даже эта статистика по смертности занижена в несколько раз,
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09.12.2020 08:23 Відповісти
Уже пишуть. Щоб статистику не псувати. Просто у ;Квартал-95; новорічні корпоративи.
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09.12.2020 08:27 Відповісти
А почему смерть от других болезней нельзя записать как от коронавируса?
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09.12.2020 08:49 Відповісти
У степаши, будет грустное лицо, в теле-передаче (Ты дыши, если есть в тебя шиши..."
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 9622
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09.12.2020 09:07 Відповісти
Этой херней занимались задолго до степаши, просто каждый раз нужно было проявлять фантазию, а теперь появился универсальный диагноз.
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09.12.2020 09:15 Відповісти
Тестов очень мало, что такое 37к для Украины
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09.12.2020 08:24 Відповісти
а сколько должно быть?
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09.12.2020 08:43 Відповісти
осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449).

Потрiбна ще графа,за грошi,безкоштовно
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09.12.2020 08:25 Відповісти
Ощущение, будто я вернулся в 90-е и попал на рынок с напёрсточниками....
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09.12.2020 08:27 Відповісти
так и есть COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 719
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 4231
показати весь коментар
09.12.2020 08:39 Відповісти
Не всіх зараз тестять.
Знаю родину, в якій тестували лише одну людину, а хворіли всі.
Тому цифіру можна сміливо множити на три.
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09.12.2020 08:31 Відповісти
Взагалі-то перше правило медицини, нас так вчили- будь-яку статистику множити на три. Я знаю вісім випадків смертей де точно була корона. Але.... З тестами затягли, потім результати вже нікого не цікавили. В статистику не увійшли в результаті.
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09.12.2020 08:35 Відповісти
І таких випадків безліч.
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09.12.2020 08:43 Відповісти
Вы оптимист притом очень крутой. в Словакии на 2млн. тестов настигли 25к. пораженных, т.е. у нас их не менее 500к., а с учетом шо всем по.... фен шую намордники и прочее(гос-во должно обеспечить кстати!), множим на три
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09.12.2020 08:46 Відповісти
не на 2 млн ,а на 2.5 млн, т.е. 1%
население Украины 40млн итого 1% = 400К
И да, сравнивать две очень не похожие страны - глупо.
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09.12.2020 09:01 Відповісти
а кто сравнивает то?
что такое ваше "1%" - там пол населения протестировали и настигнули 25к. зараженных, оотуда я и присобачил шо у нас, проведи тесті всем - будет гораздо больше миллиона зараженных
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09.12.2020 09:57 Відповісти
"что такое ваше "1%"" - это не мое - это в Словакии 1% пораженных к тестируемым.
"будет гораздо больше миллиона зараженных" - математика это не Ваше
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09.12.2020 10:09 Відповісти
та б*же, там на 2 млн. настигли 25к. зараженных, я просто перевел и умножил то. и там думаю не так пофигистично... COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 3705 эээ, носят маски скажем так.
то есть у нас зараженных если по Словакии - 0.5млн., а если подумать - то 1-2 млн.
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09.12.2020 10:13 Відповісти
еще раз не на 2 млн, а на 2.5 млн 25к зараженных, т.е. 1% при плотности населения в полтора раза большем.
"то есть у нас зараженных если по Словакии - 0.5млн" - 0.4 млн
"а если подумать - то 1-2 млн." - еще раз, сравнивать совершенно разные страны - глупо.
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09.12.2020 10:16 Відповісти
Мордвин-чебураха , а зачем ты стараешься преуменьшать опасность ковидпандемии ? Чтобы больше людей умирало ? Это ты расклеиваешь бигборды о вреде вакцинации и чипизации населения? Озаботься северной Моржовией своей , там народец выкашивается просто ковидом, а оно тут трется ....
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09.12.2020 11:30 Відповісти
татяна-безмозглик, а зачем ты чушь пишешь про безопасность ковида?
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09.12.2020 11:32 Відповісти
Да ты не просто мордвин-чебураха, а мордвин-чебураха-баран
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09.12.2020 11:41 Відповісти
татьяна, да ты просто безмозглик зачемто врущая про безопасность ковида. Зачем ты это делаешь? Чтобы больше людей умирало? Это ты расклеиваешь бигборды о вреде вакцинации и чипизации населения?
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09.12.2020 11:44 Відповісти
Мою соседку два раза тестировали за деньги, COVID-19 не обнаружили. На днях тестировали третий раз (не знаю бесплатно, или за деньги), обнаружили антитела.
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09.12.2020 08:33 Відповісти
Ни хрена себе, на бабе сразу нескольких мужиков обнаружили.. COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 185
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09.12.2020 09:10 Відповісти
хм..
вот вам пример с личной жизни..
вся моя семья заболела Ковидом слава Богу в легкой форме (все симптомы присутствовали), НО семейный врач ни какие тесты не назначил только выписал больничные...
сидели дома на самоизоляции - пили витамины, парацетамол и крове разжижающее 10 дней - кидало то в жар, то в холод..
на днях вернулись запахи, а вкус не сильно терялся - по ходу выздоровели..

И ТАКИХ КАК НАША СЕМЬЯ МИЛЛИОНЫ Я УВЕРЕН...
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09.12.2020 08:38 Відповісти
Слава Афине, я вроде не болел, но кринжово звучат описания болезни, пару раз читал от блогеров как это происходило и чуть не обосрался от описания Киевской рванины больницы.
Осирис миловал от вируса пока что, благодаря молитвам к Юпитеру COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 6080
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09.12.2020 08:49 Відповісти
Або,як варіант,тест купують на одного в сім'ї.(інші-й так зрозуміло,що заражені).
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09.12.2020 08:58 Відповісти
С выздоровлением !
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09.12.2020 10:43 Відповісти
Умирают не от токсичности вируса а от пневмонии в которых ковид занимал 1% в прошлых годах остальные это пневмококи и др. А всего от всех пневмоний по России смертность 70
человек в день по прошлым годам. Для Украины делим на три все остальное это с ковидом сердечники, онкология , остальные патологии и страшилки для буратин от степаши.
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09.12.2020 08:40 Відповісти
Ніби ці категорії хворих не хворіють ковідом.
От ви даєте..
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09.12.2020 08:44 Відповісти
товарищ, тут давали скрин за апрель - врач высрал шо вирус поражает .... мля, "дальше альвеол" или че там, иммунитет не видит, но наступает гипоксия и чел не чувствует одышки, а потом через год сосуды в мозгу(например) говорят вот так:
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 6547
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09.12.2020 08:51 Відповісти
Минсрав с пихвагором рулят как хотят...
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09.12.2020 08:44 Відповісти
.
- Как это может быть, что заболевших все меньше, а умирает все больше?
- Так они умирают совершенно здоровыми!
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09.12.2020 08:50 Відповісти
можете спросить это у немцев, австрийцев, венгров....
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09.12.2020 08:55 Відповісти
Статистика занижена раз в 10.... В свидельствах о смерти пишут-острая сердечная недостаточность, тромбоз и т.д. Так написали моему отцу. Одним словом -ЗЕМРАЗИ !!!!
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09.12.2020 08:51 Відповісти
типо "помрази" бы писали иначе?
ах да, знаю, писали бы - "Забран боком, и на нары не лез, пришлось к св. Петру отправлять как и замерз на улице, с православной улыбкой, патологоанатом Петров Петр Петрович"
не в обиду, но блин, толкать на Зелю бардак в медицине.... COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 9584 (он же тупой, что вы хочешь от клоуна то?)
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09.12.2020 08:55 Відповісти
Эээээ, да ты тоже из секты свидетелей конца эпохи бедности голобородька, зебаран розумовоотсталый
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09.12.2020 11:36 Відповісти
ты еврей?
я на крайних 3 или 4 выборов не ходил.
наблевал бы в урну просто от "любви" к кандидатам.
а к "президенту" отношусь так шо после 5сек. тут ролик включив, выключаю и довольно злобно хихикаю от отвращения к сипатому голосу.
кстати - читаю Антиколорадоса, но там же тоже секта любителей Петра и .... фапающих на попов. далеко не все, но если любишь Петра = люби и попов COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 1812
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10.12.2020 10:44 Відповісти
в 100 раз занижена в 1000....
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09.12.2020 08:55 Відповісти
Отак.Зменшили тестування,адмін. методами знизили кількість хворих, а через смертність все-одно шило з мішка вилазить.
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 7178
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09.12.2020 08:53 Відповісти
Как оказалось чипировать))) не обязательно. Достаточно надеть, на большенство, маски.
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09.12.2020 09:10 Відповісти
забавно, но простая математика говорит о снижении на 12 в понедельник и на 14% во вторник, авторы статьи не смогли посчитать проценты?
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09.12.2020 09:40 Відповісти
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 2548COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 4468
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09.12.2020 09:26 Відповісти
как то странно деньги с Россией можно зарабатывать
а вакцину для народа купить нельзя ,,война ,,
кто сможет иметь холодильник с -80
значит на область будет два три пункта прививки
это. проблема для населения
при нашем менталитете половина вакцины пропадает
а стоимость ?
вакцина и хранения
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09.12.2020 10:02 Відповісти
както странно закупать не оттестированную вакцину....
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09.12.2020 10:10 Відповісти
вакцин много, и не всем им надо заморозка.
а вот парашную "срутник", пусть парашным свиньям и колют COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 396
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09.12.2020 10:15 Відповісти
так тазы же прошли аттестацию..
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09.12.2020 10:16 Відповісти
Судя по вопросу на Вашем флаге, лично Вам вакцинироваться Спутником - не вопрос. COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 7602
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09.12.2020 10:17 Відповісти
Двічі.
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09.12.2020 12:05 Відповісти
Аппарат ивл ,если до него дошло положение больного редко спасает .Что бы в таком состоянии организм насыщался кислородом ,мешает слизь в виде плёнки на лёгких .И качай кислород, или не качай -толку ноль .Но есть выход -чтобы частично убрать слизь люди уже придумали ,-нужно намочить спиртом ткань ,или через ингалятор и дышать по 5 -10 минут парами пищевого спирта или водки .И всё ! Человек сможет насытить кровь кислородом .Так как пары спирта растворяют слизь , так же как ацетон пенопласт .
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09.12.2020 10:37 Відповісти
 
 