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COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн

Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 584 414 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 714 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 68 568 678 випадків інфікування, з них 584 414 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 563 132 особи, з них 11 714 за минулу добу.

COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 47,4 млн осіб.

Також читайте: COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Італія, Франція та Велика Британія.

COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн 03
COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн 04

Автор: Наталя Джума
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Как сказала бы Пацька - Да у нас подавившись картохой больше дохнет.... COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн - Цензор.НЕТ 9404
И высрал бы Путин - Да у нас в процессе просьбы денег на водку больше дохнет, а уж от водки то...... да уж шо уж COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн - Цензор.НЕТ 9107
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09.12.2020 08:41 Відповісти
Коронавирус разгулялся не на шутку. А в США арестован доктор ЧАРЛЬЗ ЛИБЕР, работавший ранее с вирусом COVID, а когда американцы свернули эту программу он, якобы, продал вирус китайским коллегам из УХАНИ за $1,5 млн. Найдут ли настоящего виновника и какова будет мера его ответственности? Ведь до конца пандемии может погибнуть страшное количество населения Земли! Просто потрясающе, как ВАНГА могла это предвидеть?!! СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ, ОТ КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЛЕКАРСТВА. Я об этом читала еще в 90-х.
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09.12.2020 08:51 Відповісти
 
 