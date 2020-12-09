Маски і вакцинація: Байден представив план боротьби з COVID-19 на перші 100 днів свого президентства
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Обраний президент США Джо Байден виклав свій план боротьби з пандемією коронавірусу протягом перших 100 днів свого перебування на посаді.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє CNN.
За словами Байдена, його адміністрація проведе 100 млн вакцинацій після того, як він вступить на посаду.
Також Байден повторив свою пропозицію посилити вимоги до носіння масок. За його словами, їхнє носіння має стати обов'язковим у будинках, що належать федеральному уряду, і в громадському транспорті.
Він додав, що не розраховує перемогти пандемію в США за перші 100 днів свого президентства.
"Ми не відразу потрапили в цю плутанину і не зможемо вийти з неї швидко. Це потребує певного часу", - констатував він.
Байден зауважив, що необхідні негайні дії, щоб залучити достатньо ресурсів для поширення та виробництва вакцини.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й постачання 100 млн доз вакцини проти COVID-19.
Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що навіть після появи вакцини проти коронавірусу залишиться потреба в носінні захисних масок і соціальному дистанціюванні.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки дійсно масковий режим, а не так як в нас.
так отож..
Водночас, скільки людей вони заразили ?
Скільки з них перехворіли тяжко, скільки померло ...
Универсальная болезнь, можно приписывать любые симптомы, любые особенности, любое течение главное чтобы в диагнозе стояло - коронавирус.
проте жорсткий карантин та засоби захисту допоміг китайцям.
вони без вакцини змогли приборкати вірус.
Но это не для нашего жлобья тупорылого.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
Кто угадает: где это изображение находится, и в каком году сделано ?