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Новини За кордоном Боротьба з коронавірусом
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Маски і вакцинація: Байден представив план боротьби з COVID-19 на перші 100 днів свого президентства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Маски і вакцинація: Байден представив план боротьби з COVID-19 на перші 100 днів свого президентства

Обраний президент США Джо Байден виклав свій план боротьби з пандемією коронавірусу протягом перших 100 днів свого перебування на посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

За словами Байдена, його адміністрація проведе 100 млн вакцинацій після того, як він вступить на посаду.

Також Байден повторив свою пропозицію посилити вимоги до носіння масок. За його словами, їхнє носіння має стати обов'язковим у будинках, що належать федеральному уряду, і в громадському транспорті.

Він додав, що не розраховує перемогти пандемію в США за перші 100 днів свого президентства.

"Ми не відразу потрапили в цю плутанину і не зможемо вийти з неї швидко. Це потребує певного часу", - констатував він.

Байден зауважив, що необхідні негайні дії, щоб залучити достатньо ресурсів для поширення та виробництва вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й постачання 100 млн доз вакцини проти COVID-19.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що навіть після появи вакцини проти коронавірусу залишиться потреба в носінні захисних масок і соціальному дистанціюванні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
бо їх не досраки потрібно прикладати.
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09.12.2020 08:44
+5
Без варіантів.
Тільки дійсно масковий режим, а не так як в нас.
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09.12.2020 08:37
+4
Продавці можуть мати легку форму, з непомітною симптоматикою.
Водночас, скільки людей вони заразили ?
Скільки з них перехворіли тяжко, скільки померло ...
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09.12.2020 09:21
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Без варіантів.
Тільки дійсно масковий режим, а не так як в нас.
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09.12.2020 08:37 Відповісти
маски та антисептики за великим рахунком до сраки
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09.12.2020 08:40 Відповісти
бо їх не досраки потрібно прикладати.
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09.12.2020 08:44 Відповісти
ви часто зустрічаєте людей які правильно носять маски ?
так отож..
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09.12.2020 08:45 Відповісти
Не далеко от дома, маленький магазинчик. На дверях, как и положено: " Без маски не входить". Три продавщицы. По факту - без маски. Бывают на бороде, когда объявляют очередной карантин. Сотни людей в день. Тоже без маски, постоянные покупатели и другие залетные. Как работали так и работают.
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09.12.2020 09:01 Відповісти
Так це ж не маски винні, правда ?
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09.12.2020 09:12 Відповісти
Я о том, что люди, дай им Бог здоровья, как работали так и работают. Как оказалось, жизнь без маски существует.
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09.12.2020 09:19 Відповісти
Продавці можуть мати легку форму, з непомітною симптоматикою.
Водночас, скільки людей вони заразили ?
Скільки з них перехворіли тяжко, скільки померло ...
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09.12.2020 09:21 Відповісти
А сколько людей поделились с ними своим "коронавирусом" ? Какая у них вирусная нагрузка?

Универсальная болезнь, можно приписывать любые симптомы, любые особенности, любое течение главное чтобы в диагнозе стояло - коронавирус.
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09.12.2020 09:28 Відповісти
Ггг, без маски и осторожности жизнь есть конечно. Но часто в больнице. И продавцы без масок разносят заразу дальше. Потому челлендж: игнорить лабазы где продавцы без масок!
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09.12.2020 09:50 Відповісти
я до того що маски та антисептики не вилікують хвороби а американські ліки так вони вже є не треба нічого вигадувати.
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09.12.2020 09:14 Відповісти
ніхто і не говорить, що вилікують.
проте жорсткий карантин та засоби захисту допоміг китайцям.
вони без вакцини змогли приборкати вірус.
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09.12.2020 09:20 Відповісти
Ю.Корея и Япония уже забыли про ковид вобще. Вовремя все и всех закрыли и все.

Но это не для нашего жлобья тупорылого.
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09.12.2020 09:27 Відповісти
В Китае полиция все контролирует. Хрен ты рыло высунешь без маски на улицу! А тусить в клубах и ресторанах толпами вообще немыслимо. Ну и народ блюдет законы а не выделывается "ковид это грипп, маски это тряпки, мне это все не нужно, не ограничивайте мою свободу!"
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09.12.2020 09:57 Відповісти
китай-великий брехливий концтабір,який власне розробив та поширив цей вірус, я лікуюся сам та вилікував своїх родичів використовуючи лише 2 американські препарати+ парацетамол,сінупрет та кілька допоміжників бризгалки,календула,тощо.
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09.12.2020 09:29 Відповісти
Можно еще йодом там сеточку делать на жопе. Не, вирус не лечит конечно, но зато глубокая мысля что как-то борешься, че-то делаешь....
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09.12.2020 09:53 Відповісти
я багатьом знайомим раджу купувати ці ліки але використовують мою пораду одиниці,2 банок по 100 таблеток вистачить мінімум на два захворювання на сім'ю з 2 осіб вартість 1 тис грн + допоміжки які я вище перерахував + це природні антибіотики які не шкодять внутрішнім органам але для чого витрачати більше? платіть 15-20 тис лікарям,лікарням виходьте звідти інвалідами,тяжко хворійте,мені від моїх порад ніякої користі,відповідають або тупістю або посміхунчиками.
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09.12.2020 12:47 Відповісти
Вот так один Федя перечеркнул все усилия и рекомендации ВОЗ! "Маски до сраки, ковида нет!" - хрипят в реанимации на кислороде.
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09.12.2020 09:45 Відповісти
"Якщо б усі люди носили медичні маски, то відсоток інфікування був би надзвичайно маленький. При такому засобі індивідуального захисту можна було б ходити всюди, без обмежень. Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише УНІАН.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
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09.12.2020 09:42 Відповісти
Спецоперация "барановирус" готовилась много лет.
Кто угадает: где это изображение находится, и в каком году сделано ?
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09.12.2020 10:01 Відповісти
Маски і вакцинація: Байден представив план боротьби з COVID-19 на перші 100 днів свого президентства - Цензор.НЕТ 8274
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09.12.2020 10:02 Відповісти
то есть, ничего нового.
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09.12.2020 11:36 Відповісти
 
 