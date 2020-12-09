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Кравчук (545) росія (47327) санкції (6873) SWIFT (93) Тристороння контактна група (822)

Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут

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Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук має намір запропонувати Росії відкласти дорожні карти і зосередитися на виконанні вже узгоджених рішень у межах нормандського формату. У разі відмови російської сторони він пропонує перейти до більш рішучих заходів тиску для прогресу в переговорах.

"Тиск на Росію має бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе", - заявив Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Одним із кроків тиску є накладення нових санкцій на Росію, у вигляді відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук пояснив пропагандистам "Росія 24" необхідність плану "Б" стосовно Донбасу: Прориву до миру як не було, так і немає - це вже 6 років

"Ми офіційно маємо сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості і бачимо глухий кут. Але це не означає, що ми вже завтра припинимо мінський формат. Ми і далі будемо працювати, докладати всіх зусиль, але коли побачимо, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде "план Б", - додав Кравчук.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Да вы шо. Как неожиданно.
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09.12.2020 08:41
+33
Тупик кацапы организовали еще в 14-м году, но слабовидящие пукающие дедушки рассмотрели его только в конце 20- го.
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09.12.2020 08:52
+29
Идите на передок возвращайте ВСУ на прежние позиции.
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09.12.2020 08:47
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Шо так, шо белесо-бесцветные глазки Пути уже не вещают про МИР? Очевидно тов.Зеленский хорошо "наайкосился" перед встречей с Пыней. Старый ЛИС тов.Кравчук понял , что его выход "с цыганочкой" на политарену полностью провалился, но ... все-таки понежился в лучах софитов "Минска". Так хочется еще раз почувствовать свою некую значимость и с праведным гневом отчитать всех тех кто хоть мало-мальски понимает что такое на самом деле Московия и ее пахан Путин. Сегодня тов.Кравчука посетило ОЗАРЕНИЕ и он понял, что Московия его и его шефа "имеет в виду" с его т.н. "предложениями". Вопрос к тов.Кравчуку, он что до сих пор действительно думает, что его приход в ТКГ, тем более с его же дружком - тов.Фокиным, должен был сдвинуть с места Московию в ее маниакальном стремлении захватить все и вся, если что-то где-то плохо лежит?
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09.12.2020 09:01 Відповісти
Хто взагалі в цій країні вірить чи серйозно сприймає Кравчука ? це пристосуванець і негідник,від головного ідеолога КПУ до олігархічної медвечуківської сдпуо ,що від нього можна чекати ?
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09.12.2020 09:02 Відповісти
нада только пєрєстать стрєлять!!!!
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09.12.2020 09:04 Відповісти
Приехали...

Эммм... Хоть что-то из бла-бла-бла 2019 года ЗЕ смог сделать и не обосраться?
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09.12.2020 09:07 Відповісти
Он не сделал это ему Пу аванс дал с тем умыслом мол будеш послушным будут успехи ну а конечная цель этой многоходовочки всем известна,
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27.01.2021 19:32 Відповісти
Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 8156
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09.12.2020 09:07 Відповісти
Самое смешное в этом анекдоте- «Порошенко освободил».
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09.12.2020 09:12 Відповісти
Нда? А что не так?
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09.12.2020 09:14 Відповісти
все так
єто действительно самое смешное
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09.12.2020 09:18 Відповісти
Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 8108
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09.12.2020 09:24 Відповісти
стандартний прийом кремлебота незмінний
переведи на іншу тему і переходь на особистості
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09.12.2020 09:25 Відповісти
А твоя родина і ти, купуєте продукцію Рошен?
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09.12.2020 09:28 Відповісти
А ти що, відразу асоціював себе з тією скотинкою?
Ну, чууувак, ти дайош...
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09.12.2020 09:38 Відповісти
А я думал смешно это - гавнокомандующий уклонист Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 2730. Но почитателей квартального "йумора" мне не понять, да.
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09.12.2020 10:14 Відповісти
Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 3274
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09.12.2020 09:40 Відповісти
высер зажопозебила вызывает творческий подъем - пи*орас на пи*орасе, онанас на онанасе, а всего лишь - офанасий ! Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 9030
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09.12.2020 10:09 Відповісти
Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 3703 Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 3703 Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 9348

порошенко звільнив??????
нагадую, всі звільнені території припали на 2014, коли сивочолий гетман ще просто на встиг взятися за армію
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09.12.2020 09:13 Відповісти
якби не зєлєнський, то в нас і армії не було. куди там тому Порошенку. Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 4553

тримай підгорівший

Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 7704
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09.12.2020 09:19 Відповісти
стандартний прийом кремлебота незмінний
переведи на іншу тему і переходь на особистості
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09.12.2020 09:24 Відповісти
Тобі акумулятор на голову не впав випадково?
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09.12.2020 09:26 Відповісти
Зате встиг крим сдать, да? 😁 От шо ви за нарід такий?
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09.12.2020 09:25 Відповісти
нагадую, що ВСІ звільнені території припали на 2014 рік, і наступ розпочався ТІЛЬКИ після того, як Порошенко став главкомом.
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09.12.2020 09:37 Відповісти
Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 7126
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09.12.2020 09:11 Відповісти
Главнее было не допустить Петю в 2014-ом. Сегодня наблюдаем последствия именно той фатальной ошибки.
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09.12.2020 09:20 Відповісти
Експерд мамкин, іди в ЗСУ і повоюй.
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09.12.2020 09:21 Відповісти
а чого ти перестав використовувати свій другий акаунт "5 копійок"?
він тобі личить, точно відображає твою дрібязкову мерзотну натуру
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09.12.2020 09:27 Відповісти
Не чіпай 5 копійок, це не мій другий акаунт, а ось 4 повістки-так, мій. Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 8434
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09.12.2020 09:30 Відповісти
ти одного разу відповів від першої особи як 5 копійок, хоча був діалог з тобою, як з сашою паламарчуком
у темі про кіно і про відвідини кінотеатру під час коронавцрусу
так що не бреши вже, і так брехні багато
ти просто автоматично забув переключитися
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09.12.2020 09:35 Відповісти
Не бреши. А якщо ти вважаєш так, то докази в студію. Ти ж правила форуму знаєш, і за свої брехні потрібно буде відповідати. Чекаю.
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09.12.2020 09:45 Відповісти
Я огент крэмля! Какие ВСУ?! Моя задача дискредитировать на Цензор-форуме выдающегося президента всех времён и народов. Освободившего всех хороших и победившего всех плохих. Приведшего страну к процветанию. Подарившего человечеству армовиру и лично дружившего с самим Т.Г.Шевченко. ))
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09.12.2020 09:36 Відповісти
"космические победы" гениальнейшего напольёна современности (да что там современности! всех веков и народов !!!))))
(видео)
https://youtu.be/Aokun6WArIA
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09.12.2020 09:22 Відповісти
ну а Петя считал, что главное убрать Беню... Скорпионы в банке.
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09.12.2020 12:17 Відповісти
Странная позиция г-н Кравчук 🤔, вы и дальше с Зебилом хотите наживаться на войне?🤔😁
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09.12.2020 09:13 Відповісти
Вот именно в этом отличие здорового человека от порохобота. Порохоботу не важно, что делает президент, главное, что бы это был Порошенко. Здоровому человеку не важно кто президент, главное, что он делает.
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09.12.2020 09:25 Відповісти
абсолютно точно
для кремлеботів головне система "свій-чужий"
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09.12.2020 09:31 Відповісти
Как удивительно точно вы подметили. Вот уж точно, друзья крысы ботоксной из ОП-ЗЕ-ЖЕ, мне не друзья Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 1310
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09.12.2020 10:11 Відповісти
а что делает вавий ишако монико оманское или его за 19 часов по пути с омана рузге имели как его делда вермахт и его родню Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 4954
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09.12.2020 09:34 Відповісти
Ты пьяный с утра или всегда мысли путаются?)
Я не избиратель Зеленского. Делает он то же, что и его предшественник. Президентствует. К сожалению и эффект от подобных действий будет скорее всего такой же, как и у предшественника.
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09.12.2020 09:52 Відповісти
Я не батюшка, не потрібно мені сповідатися. Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 314 В СБУ піди , вони там тебе вислухають.
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09.12.2020 09:42 Відповісти
Вам повылазило? Где вы Пороха в комменте увидели? Он вам в кровати не мерещится? Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 6918
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09.12.2020 10:09 Відповісти
«Порохобот»- термин широкого употребления. Им активно пользуются 75% пользователей украинского интернета. с абсолютно разными, порой полярно-противоположными политическими взглядами. «Зебил»- термин придуманный и эксплуатируемый исключительно в кругах сторонников экс-президента. Отсюда и абсолютная чёткость идентификации.)
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09.12.2020 10:19 Відповісти
Это работает в обе стороны, как и ваша предвыборная агитация, Вальцманы там, убил брата... Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 490
«Зебил» - термин широкого употребления. Им активно пользуются 75% пользователей украинского интернета. с абсолютно разными, порой полярно-противоположными политическими взглядами. «Порохобот»- термин придуманный и эксплуатируемый во время предвыборной агитации,исключительно в кругах сторонников действующего президента. Отсюда и абсолютная чёткость идентификации.)
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09.12.2020 10:23 Відповісти
Термін «порохобот», першим закинув у політпростір України, екс-радник Путіна, Андрєй Ілларіонов.
Приймемо, як аксіому: «бувших радників путіна», не буває.
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09.12.2020 10:55 Відповісти
Похоже. Разница лишь в том, что я написал правду, а вы вымысел. Термин «порохобот» появился уже тогда, когда Зеленский ещё отплясывал в Квартале 95, а тезис его президентстве мог вызвать лишь улыбку. Присваивать и манипулировать это в стиле как самого Петра так и его сторонников.
Вот одна первая попавшаяся ссылка на статью о порохоботах датируемая 2016 годом:
https://bykvu.com/ru/mysli/30412-porokhoboty-ili-patrioty/
В ответ жду нечто подобное с «зубилом», датируемой до января 2019г.
Хотя по правде ничего я не жду. Сам ведь знаешь, что врёшь! Нет такой ненависти к Зеленскому и его сторонникам ни у кого, кроме сторонников Порошенко.
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09.12.2020 10:56 Відповісти
Держи, ЗЕмбированный врунишка -
"Не могу сказать со 100% точностью, когда именно был придуман этот термин - но широкую популярность он получил в январе 2015 года с легкой руки бывшего друга путина, бывшего сотрудника ФСБ, а ныне "друга Украины" Андрея Илларионова, призвавшего в эфире "Шустер-Лайф" "Бороться против порохоботов".https://svobodu-narodam.livejournal.com/2200094.html
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09.12.2020 11:20 Відповісти
Включать дурака в тупиковых ситуациях это тоже одна из явных примет порохобота.)) Я тебе говорю приведи пример того, что термин "зебил" используется не только порохоботами. А ты своей ссылкой лишь подтвердил то, о чё я написал выше. Вы реальная секта с глубоко промытыми можгами.))
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09.12.2020 12:19 Відповісти
Я подтвердил, что -
термин "порохобот", это высер мокшан, но вы им успешно пользуетесь. Как впрочем и другими высерами кремля.
термин "зебил", не мог появиться раньше "главзебила". Подтверждать вам что зебил используется не только порохоботами? А зачем? Чтобы доказать вам что? Что зебилы выбрали зебилов? Так это и так понятно😁
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09.12.2020 12:36 Відповісти
Он его щупает за разные места, спать не дает. Вот у него и скрючилась одна извилина от недосыпания, мелет что ни попадя.
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09.12.2020 10:55 Відповісти
Офоня помовч, де ти бачиш зараз в керівництві інтелектуалів?
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09.12.2020 11:25 Відповісти
Чечня ,Иловайск,Беслан,убийство тысяч людей по всему миру путинскими ублюдками - вам глаза не открыли?
Теперь увидели??? УРА!!!!
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09.12.2020 09:19 Відповісти
Переговоры - это изначально тупик
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09.12.2020 09:24 Відповісти
За півтора року Зеленський прийшов до висновку (не точно), що Порошенко робив все правильно. Але це про Зеленського. У мене інше питання, до 73% населення: До вас дійшло, що ви лохонулись, чи для "посмотрім" вам треба ще пробити якесь дно?
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09.12.2020 09:24 Відповісти
для таких як ти, мабуть треба ще раз повторити
туго доходить
Зеленського створив Порошенко
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09.12.2020 09:28 Відповісти
ух ты он его создал это петя спонсировал вову и его майданс Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 5962
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09.12.2020 09:33 Відповісти
Тобі видно наковальня на голову впала, це 100% Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 1524
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09.12.2020 09:37 Відповісти
не ему прилетело айкосом от вовы на корабельной сосне Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 3187 А может это сама Люся Арестович медиа военн разведос супер пупер который даже на полигоне на спусковом крючке держит палец Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 9513
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09.12.2020 09:40 Відповісти
Зеленського створили ви самі, але у вас нема мужності у цьому зізнатись.
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09.12.2020 09:41 Відповісти
Ага, не кремлядь с беней задолго до выборов все это планировали.
Понятно, что у вашего стада задание все валить на Пороха.
Фсбешный план - ни дня без помоев вонючих и разных на Пороха.
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09.12.2020 11:01 Відповісти
Так 73% цього й хотіли і так голосували. А ще в Україні 50% простих ворогів України.
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09.12.2020 10:02 Відповісти
Долго доходило!
Наверное резьба мелкая, или скользило по гладкому мозгу.
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09.12.2020 09:35 Відповісти
Какой тупик!? Вы обязаны любыми способами, любыми методами оборонять страну, защищать интересы Украины!!!
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09.12.2020 09:38 Відповісти
Хотелось бы Кравчука спросить, кто завел Украину в этот тупик, кто виноват. Какая зараза отдала ядерное вооружение и взамен не вооружила украинскую армию новым вооружением, которое бы могло компенсировать сдачу ядерного вооружения. По чьей вине теперь идет война и гибнут люди, больше миллиона беженцев.
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09.12.2020 09:45 Відповісти
И шо теперь? Закрывать гериатрический пансионат «Минская ТКГ»? А как же ж халявная манная кашка по утрам? Ну и что, что с комочками? Но ведь на халяву ж.
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09.12.2020 09:48 Відповісти
Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности... тупика.
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09.12.2020 09:52 Відповісти
Слова «Путін х**ло» - серед найпатріотичніших слоганів світу. Донедавна, ще 2 роки тому, в українській Україні, цю пісню співала вся Україна. У 95-ого були інші пісні ? Так, у підх**ловників інші пісні були тоді і вони разом з Кравчуками, Фокіними гундосять їх і сьогодні, та вони, позорники зі свїми "піснями" нікому не потрібні. А наша дума, наша пісня не вмре, не загине... І досі в усьому світі співають «Путін х**ло». А починалось, Україна Харків, Київ , ..., а потім весь світ, співає Грузія, навіть московія, пітер, Питер скандирует Путин *****, і в далекій Мексиці чути путін *****. в Відні чуємо Путiн *****/ Putin ***** ...
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09.12.2020 09:55 Відповісти
Ха. Ха. Ха...
Тупик сказал, что он зашел в тупик?
Зачем же тогда тупик его туда назначал???
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09.12.2020 09:57 Відповісти
шоб Кравчук ни делал в результате будет кравчучка
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09.12.2020 09:59 Відповісти
А ви розвивайте та вдосконалюйте українську армію,авіацію,та флот,і ніякого тупика і близько не буде.
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09.12.2020 09:59 Відповісти
Ви дали передишку ворогові, втратили півтора роки і знищили супердієву "антипутінську коаліцію". Ось і виникає питання, на яку країну ви працюєте?
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09.12.2020 10:01 Відповісти
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА ОДИН-построить сильную экономически и военно Украину.Все силы и средства сюда-остальное отодвинуть пока в сторону
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09.12.2020 10:12 Відповісти
осталось где-то взять средства Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 1141
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09.12.2020 12:20 Відповісти
А дедушка все дальше - между капельками, между капельками.
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09.12.2020 10:13 Відповісти
Вихід з ціє ситуаціі лише один,це розбудова сувереної,соборної, міцної держави Україна !!))
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09.12.2020 10:32 Відповісти
тупик был уже в 2018.
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09.12.2020 10:45 Відповісти
"прозрел"компартийный крот.Тупик был создан в Минске немцами и французами по указанию рашиста
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09.12.2020 11:33 Відповісти
Дедушко видит тупик, но продолжает к нему подкрадываццо на цырлах .... цоп цоп цоп
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09.12.2020 12:18 Відповісти
потому что такой ты переговорщик, какой и президент... Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 1602
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09.12.2020 12:21 Відповісти
Сядьте возле тупика и отдохните. Вас что, кто то гонит?? Отдышитесь, порисуйте по стенам Здесь был Вася. Люда+Костя= форева. Спешить не надо, не надо.
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09.12.2020 12:37 Відповісти
тупик был ещё в 14м. там всё сразу было видно. нечего тут разводить сопли что была надежда, мы видели мир в его глазах. это для дебилов.
послушайте что орки говорят про крым - это их суверенная территория. какие нах разговоры? давить шоб аж гавно прыскало как с гнид. обрубить всё. сделать сомали из них и пусть живут изгоями, пока не попросят сами принять обратно крым с кубанью, хабаровском и всеми прилягающими областями к украине. ну и триллион долларов в качестве контрибуции.
что бы помнили не дидов а позор.
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09.12.2020 14:17 Відповісти
шлях у тупік був обраний тоді, коли ви почали переговори з ********* з позиції поступок та намагалися виконати усі їх умови.
Якби не патріотично налаштована частина суспільства, Ви би відвели військо до Карпат, заплатили б контрибуцію та дали можливість розповсюдитися лугандонам та динирійцям по теренах України
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09.12.2020 15:06 Відповісти
Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут - Цензор.НЕТ 5636
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09.12.2020 15:23 Відповісти
Похоже у Кравчука понятие о СВИФТе как о рубильнике, к которому, по его просьбе, США разрешат доступ и позволят ему вырубить СВИФт непосредственно для "путина и его дружков"...
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09.12.2020 16:39 Відповісти
ленид, я изначально здесь тебе пророчил ноль
пиши мемуары, и про золото партии главу не пропусти,
а то Суд Божий не за горами
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09.12.2020 22:10 Відповісти
Украина не имеет "плана Б" по Донбассу: Кравчук....................) а Володя клоун говорив , що в нього е...
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10.12.2020 00:41 Відповісти
Старый дурак! Мы этот тупик видели ещё до того, как это всё затевалось.
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10.12.2020 03:10 Відповісти
Все продвинутые политики давно говорят что надо переходить на формат Будапешсткаго Меморандума с участием всех соавторов ,
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27.01.2021 19:37 Відповісти
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