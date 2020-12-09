Кравчук про переговори з РФ: Ми вичерпали всі можливості та бачимо глухий кут

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук має намір запропонувати Росії відкласти дорожні карти і зосередитися на виконанні вже узгоджених рішень у межах нормандського формату. У разі відмови російської сторони він пропонує перейти до більш рішучих заходів тиску для прогресу в переговорах.

"Тиск на Росію має бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе", - заявив Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Одним із кроків тиску є накладення нових санкцій на Росію, у вигляді відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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"Ми офіційно маємо сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості і бачимо глухий кут. Але це не означає, що ми вже завтра припинимо мінський формат. Ми і далі будемо працювати, докладати всіх зусиль, але коли побачимо, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде "план Б", - додав Кравчук.