Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив зменшення кількості проведених тестів на коронавірус.

Про це Степанов заявив у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Починають зараз розповідати, що у нас кількість хворих впала, тому що нібито ми почали менше тестувати. Зрозуміло, що це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо людей, що мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять в лікарні з пневмоніями", - зазначив глава МОЗ .

Степанов додав, що має на увазі тестування методом ПЛР.

"Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що і зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо. В тому числі і методом ПЛР та швидкими тестами на антиген, які ми вже почали поставляти", - пояснив міністр.

За словами Степанова, також зменшилася і кількість пацієнтів, яких госпіталізують.

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"Якщо взяти статистику тижня до тижня - у нас зменшилася (госпіталізація. - Ред.) на півтори тисячі. Було 11 606 осіб, яких госпіталізували до 29 листопада, і відповідно - 10 100 минулого тижня", - додав глава МОЗ.