Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив зменшення кількості проведених тестів на коронавірус.
Про це Степанов заявив у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Починають зараз розповідати, що у нас кількість хворих впала, тому що нібито ми почали менше тестувати. Зрозуміло, що це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо людей, що мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять в лікарні з пневмоніями", - зазначив глава МОЗ .
Степанов додав, що має на увазі тестування методом ПЛР.
"Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що і зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо. В тому числі і методом ПЛР та швидкими тестами на антиген, які ми вже почали поставляти", - пояснив міністр.
За словами Степанова, також зменшилася і кількість пацієнтів, яких госпіталізують.
"Якщо взяти статистику тижня до тижня - у нас зменшилася (госпіталізація. - Ред.) на півтори тисячі. Було 11 606 осіб, яких госпіталізували до 29 листопада, і відповідно - 10 100 минулого тижня", - додав глава МОЗ.
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Сьогодні весь Світ воює з корупцією.
Може і в нас хоч в один день на рік щось в лісі здохне!
какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..