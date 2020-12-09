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Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив зменшення кількості проведених тестів на коронавірус.

Про це Степанов заявив у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Починають зараз розповідати, що у нас кількість хворих впала, тому що нібито ми почали менше тестувати. Зрозуміло, що це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо людей, що мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять в лікарні з пневмоніями", - зазначив глава МОЗ .

Степанов додав, що має на увазі тестування методом ПЛР.

"Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що і зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо. В тому числі і методом ПЛР та швидкими тестами на антиген, які ми вже почали поставляти", - пояснив міністр.

За словами Степанова, також зменшилася і кількість пацієнтів, яких госпіталізують.

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"Якщо взяти статистику тижня до тижня - у нас зменшилася (госпіталізація. - Ред.) на півтори тисячі. Було 11 606 осіб, яких госпіталізували до 29 листопада, і відповідно - 10 100 минулого тижня", - додав глава МОЗ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
не ищите логику!
какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
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09.12.2020 09:30
+7
та и на Новый год с короной в больничке не хочется проводить праздники... вот и сидят дома , покашливая...
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09.12.2020 09:28
+6
Врет, как дышит. Больницы забиты пациентами. Эпидемия гриппа растёт, а первые признаки там как у ковида. Определить можно только тестом.
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09.12.2020 09:36
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Потому что медицине никто уже не верит. Кислорода всё равно нет.
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09.12.2020 09:16 Відповісти
Кисню 21%.
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09.12.2020 09:24 Відповісти
А надо 100% Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні - Цензор.НЕТ 4187
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09.12.2020 09:49 Відповісти
А еще лучше 90% + 10% метана и спичку
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09.12.2020 09:51 Відповісти
МОЗ фактично саботує боротьбу з коронавірусом. Замість масового тестування груп ризику, тупо нічого не роблять! Медики, педагоги, військові, правоохоронці, ув'язнені, працівники торгівлі, сфери послуг, кур'єри, водії комунального транспорту та таксі - всі вони щомісяця мають проходити тестування!
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09.12.2020 10:42 Відповісти
что дома 21%, что в больничке 21%. Только дома еще стены помогают
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09.12.2020 09:50 Відповісти
Та бо в твои "больницы" как пойдешь с вывихом пальца, то вернешься и с пневмоцилопатией, и с корововирусом, а в отдельных случаях и с Гепа.титом позвоночника Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы - Цензор.НЕТ 698
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09.12.2020 09:19 Відповісти
та и на Новый год с короной в больничке не хочется проводить праздники... вот и сидят дома , покашливая...
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09.12.2020 09:28 Відповісти
А умирать стало больше! То есть они не обращаются, значит и тестировать некого, а значит на спад всё пошло
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09.12.2020 09:21 Відповісти
да просто денег на лечение нет...ну сдадут тест - поставят диагноз и скажут "готовте 25000 грн на лечение"...
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09.12.2020 09:26 Відповісти
Зі Святом Вас, шановні!
Сьогодні весь Світ воює з корупцією.
Може і в нас хоч в один день на рік щось в лісі здохне!
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09.12.2020 09:23 Відповісти
Лучше, чтобы в ОП "щось" здохло
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09.12.2020 09:52 Відповісти
не ищите логику!
какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
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09.12.2020 09:30 Відповісти
для себя мы может оценить и по другим, не тестовым параметрам. на вскидку - общая смертность будет расти по сравнению с предыдущей средней. ну, как один из косвенных показателей. причём смертность может быть "отложенной", как и после чернобыля. ясный пентиум, что число осложнений без лечения, как и с таким "лечением", которое они сегодня проводят, будет только расти. от безысходности люди выбирают путь "канешно хорошо бы помучаться" (С). причём рост смертности может прийти на правление уже других "гениев". доказать потом, шо это эхо ковида, во первых будет не возможно, во вторых - это по любому будет обьяснено новыми "аргументами".
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09.12.2020 10:16 Відповісти
Врет, как дышит. Больницы забиты пациентами. Эпидемия гриппа растёт, а первые признаки там как у ковида. Определить можно только тестом.
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09.12.2020 09:36 Відповісти
а лікувати все одно однаково, противірусні+вітаміни, а при ускладненні - антибіотики+вітаміни. Схеми лікування майже однакові. Навіщо та статистика взагалі, що вона дає? 11 тищ, 16 тищ, не велика різниця. Бо госпіталізують не залежно від того чи ковідні ускладнення в людини, чи в неї ускладнення від іншої вірусної інфекції.
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09.12.2020 10:11 Відповісти
"Якщо б усі люди носили медичні маски, то відсоток інфікування був би надзвичайно маленький. При такому засобі індивідуального захисту можна було б ходити всюди, без обмежень. Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише УНІАН.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
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09.12.2020 09:39 Відповісти
так, тільки в цивілізованих країнах не дотримуються на 10 %, а в не цивілізованих, таких, як наша - на 50 %. Бо дивишся в автобусі - половина в масках, а половина без. Ще в маркетах вдягають, бо на касі не обслужать, а в автобусі ігнорують. А мало б бути навпаки, бо приміщення супермаркету значно більше, воно вентилюється, та й безпечну дистанція легко можна тримати, на відміну від тісного салону автобусу чи маршрутки, яка набита наче оселедцями, людьми, та ще й взимку жодного отвору для свіжого повітря.
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09.12.2020 10:08 Відповісти
люди жить хотят, поэтому не обращаются
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09.12.2020 09:42 Відповісти
Если снизить количество тестов до 100 - можно считать коронавирус побежденным!
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09.12.2020 09:42 Відповісти
Що означає "не обращаются"? Раніше також "не обращались". "Обращаются в поліклініку, до сімейного лікаря, і рідше у до служби швидкої м.д.. А госпіталізують вже тих, хто конче потребує госпіталізації. Мало хто приходить до лікарні, до прийомного покою та вимагає щоб його госпіталізували. По-перше в людини, яка потребує госпіталізації просто немає сил влаштовувати гендель на рецепшні лікарні, по друге, хто в змозі, той платить гроші і спокійно лягає в лікарню, приватну чи якусь "елітну". Тож це брехня. Ви навмисно маніпулюєте цифрами. Коли вам треба залякати людей, ви пишете про 15-16 тисяч, коли вам треба щоб люди заспокоїлись, ви пишете про 10 тисяч підтверджених випадків. Тести роблять не лише в лікарні, а і в поліклініках також, безкоштовно, коли сімейний лікар направляє на цей аналіз. А в поліклініки не стали менше звертатись. Може в сімейних лікарів є настанова "підредагувати" кількість випадків. Важко в нашій країні вірити будь якій офіційній інформації.
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09.12.2020 10:04 Відповісти
А смысл платить.. Больной лучше на лекарства потратит.
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..
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09.12.2020 12:43 Відповісти
А смысл платить.. Больной лучше на лекарства потратит.
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..
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09.12.2020 12:46 Відповісти
 
 