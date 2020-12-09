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Більш як половина ліжок для пацієнтів з коронавірусом забезпечені киснем, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Більш як половина ліжок для пацієнтів з коронавірусом забезпечені киснем, - Степанов
Фото: tsn.ua

Загалом в Україні виділили 62 тисячі ліжок для пацієнтів із COVID-19. При цьому понад 33,5 тис. (54%) ліжок забезпечені киснем.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз у нас 62 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 606, тобто 54%, забезпечені киснем. Але, зрозуміло, що ця ситуація відрізняється від регіону до регіону", - сказав Степанов.

За словами глави МОЗ, проблеми із забезпеченням киснем вирішуються шляхом збільшення кисневих точок у лікарнях.

Також читайте: Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні

Автор: Наталя Джума
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так вот, надо сообщать сколько коек с кислородом заняты, а не сколько коек заняты вообще,- потому что для пациента с ковид, попавшему в больницу с сатурацией ниже плинтуса, койка без кислорода, что степанову автомобиль без колес..., если так не понятно...
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09.12.2020 09:51 Відповісти
С точки зрения степанова, "более половины" - это что то около 10%
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09.12.2020 10:00 Відповісти
 
 