Більш як половина ліжок для пацієнтів з коронавірусом забезпечені киснем, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Загалом в Україні виділили 62 тисячі ліжок для пацієнтів із COVID-19. При цьому понад 33,5 тис. (54%) ліжок забезпечені киснем.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз у нас 62 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 606, тобто 54%, забезпечені киснем. Але, зрозуміло, що ця ситуація відрізняється від регіону до регіону", - сказав Степанов.
За словами глави МОЗ, проблеми із забезпеченням киснем вирішуються шляхом збільшення кисневих точок у лікарнях.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар09.12.2020 09:51 Відповісти Мені подобається 0
Mr. Alone
показати весь коментар09.12.2020 10:00 Відповісти Мені подобається 0
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