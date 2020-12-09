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Україна готова надалі працювати в межах "Нормандського формату", - делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова надалі працювати в межах

Делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що Україна готова надалі працювати в рамках "Нормандського формату".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української делегації.

Зазначається, що сьогодні річниця Паризького саміту лідерів країн "Нормандського формату".

"Виконання домовленостей лідерів Н4, як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на Донбасі", - повідомила делегація.

Зазначається, що завдяки активізації діяльності ТКГ "стабілізувалася безпекова ситуація в зоні конфлікту, що, попри продовження провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації, мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури".

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У делегації також нагадують, що в грудні 2019 року і квітні 2020 року відбулися взаємні обміни полоненими, завдяки яким вдалося повернути з полону багатьох наших співвітчизників.

Зазначається, що наступними кроками делегація бачить:

- подальше звільнення утримуваних осіб,
- забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб,
- відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування,
- виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),
- продовженні обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

"Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках "Нормандського формату" задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Делегація також закликала Росію "вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України".

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Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав і урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони узгодили низку домовленостей, серед яких - визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, ввести припинення вогню тощо.

Автор: Анастасія Потіха
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Год прошел, как ЗЕбизяны обещали. Ну, как там, уже реинтеграция Донбасса прошла? Война окончена?!
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09.12.2020 10:10 Відповісти
и так еще 23 года готова
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09.12.2020 10:23 Відповісти
а если перестать делать анализы на ковид, то заболевших вообще не будет
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09.12.2020 11:22 Відповісти
 
 