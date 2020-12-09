Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі запевнив, що хоч шлях до миру нелегкий, "ми зможемо".
Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо", - зазначив Президент.
Зеленський також опублікував фото чотирьох лідерів "нормандської четвірки", зроблене за столом переговорів у Парижі.
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів "Нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.
Топ коментарі
+19 wake up-UA
показати весь коментар09.12.2020 10:22
+18 Sergii Ustim
показати весь коментар09.12.2020 10:21
+16 LIV LIV
показати весь коментар09.12.2020 10:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Реготлива.
А кто ж это у нас теперь наживается на войне? А, зелепукин
Її досягненню якнайкраще сприяла "антипутінська коаліція", до якої приєднались всі небайдужі країни світу, включаючи Америку. А не кастрована "нормандська шоу-четвірка", у складі трьох імпотентів, які ублажають бикуватого загарбника.
Багато ненавидять Порошенка за те, що він «поссоріл Украіну с Россієй».
Припинити її можна швидко.
Тепер воно інше говорить - а вибачитись за брехню не спромоглось ?
Восточная мудрость.
***
...заглянути х%йлу в дупу і побачити мир в його оченятах.