Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо". ФОТО

Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі запевнив, що хоч шлях до миру нелегкий, "ми зможемо".

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо", - зазначив Президент.

Зеленський також опублікував фото чотирьох лідерів "нормандської четвірки", зроблене за столом переговорів у Парижі.

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Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів "Нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.