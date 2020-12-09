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Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі запевнив, що хоч шлях до миру нелегкий, "ми зможемо".

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо", - зазначив Президент.

Зеленський також опублікував фото чотирьох лідерів "нормандської четвірки", зроблене за столом переговорів у Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленості "нормандської четвірки" річної давнини спрацювали 50 на 50, альтернативні процеси поки не потрібні, - Арестович

Зеленський про річницю саміту Нормандської четвірки: Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо 01

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів "Нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.

Зеленський про річницю саміту Нормандської четвірки: Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 2697
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09.12.2020 10:22
+18
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 9718
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09.12.2020 10:21
+16
Эпичное фото. Все сидять с мыслями на лице и только один Зеля в придурковатым видом.
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09.12.2020 10:23
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Сможете....рассмешить *****...
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09.12.2020 10:08 Відповісти
Як назвати людину яка хоче... але не може? Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 4807
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09.12.2020 10:20 Відповісти
*****.
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09.12.2020 10:23 Відповісти
Взагалі така людина - імпотент. В данному випадку ЗЕполітичний імпотент.
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09.12.2020 10:39 Відповісти
Есть поговорка для таких людей:"Не можешь срать-не мучай жопу"
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09.12.2020 10:26 Відповісти
ТЫ СМОЖЕШЬ только в тюряге отсидеть -за государственную измену !!!!
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09.12.2020 11:08 Відповісти
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 9718
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09.12.2020 10:21 Відповісти
Суперова жаба!
Реготлива. Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 1868
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09.12.2020 12:30 Відповісти
уже все убедились , что ты можешь .
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09.12.2020 10:09 Відповісти
https://youtu.be/Aokun6WArIA

Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 2200
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09.12.2020 14:53 Відповісти
Твитер - это самая популярная в Украине соцсеть? Для кого этот выссер? А украинцем оно ничего не хочет сказать?
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09.12.2020 10:13 Відповісти
Ниче ТЫ уже не сможешь....Коней на переправе не меняют и короновирус помешал , а то уже б ТЕБЯ убрали....(Л О Х).
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09.12.2020 10:13 Відповісти
Что это чучело сможет?
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09.12.2020 10:13 Відповісти
Може відповісти на питання... Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 3542

Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 1504
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09.12.2020 10:24 Відповісти
Ииии
А кто ж это у нас теперь наживается на войне? А, зелепукин
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09.12.2020 10:16 Відповісти
Я так понимаю что у клоуна самые тёплые воспоминания о той встречи раз выставляет эту фотку что сидело за одним столом с )(уйлом это и есть достижение осла за год
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09.12.2020 10:17 Відповісти
Да, вид у него довольный. С такими людьми поручкался! На "равных", а не на сцене. Остальное - дело десятое.
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09.12.2020 11:04 Відповісти
Путь до миру- перемога.
Її досягненню якнайкраще сприяла "антипутінська коаліція", до якої приєднались всі небайдужі країни світу, включаючи Америку. А не кастрована "нормандська шоу-четвірка", у складі трьох імпотентів, які ублажають бикуватого загарбника.
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09.12.2020 10:21 Відповісти
как ОНО сможет прекратить ЭТО? ТА СТОРОНА довольна.
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09.12.2020 10:21 Відповісти
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 2697
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09.12.2020 10:22 Відповісти
Вони всі по різному проявляють любов до «русского міра».
Багато ненавидять Порошенка за те, що він «поссоріл Украіну с Россієй».
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09.12.2020 10:34 Відповісти
Эпичное фото. Все сидять с мыслями на лице и только один Зеля в придурковатым видом.
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09.12.2020 10:23 Відповісти
Какой есть...
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09.12.2020 10:28 Відповісти
Ты,перед тем,как подгавкивать,хоть вникни,что это чмо написало.Если,конечно,ты не аналогичное чмо
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09.12.2020 10:30 Відповісти
Что не так то? Чего нервный такой с утра? Выкури пару айкосов...
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 4353
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09.12.2020 10:38 Відповісти
Что не так?То,что тебе морда ***** нравится)Портретик на ночь цемкаешь?
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09.12.2020 11:22 Відповісти
Где я такое сказал? Остынь.
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09.12.2020 11:25 Відповісти
Чувак написал:"Все сидят с умными лицами,кроме Зели".А "ВСЕ"-это и ***** в том числе.А ты начал подгавкивать.Значит,тоже мордочка ***** понравилась?Так,кто должен остывать?
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09.12.2020 11:35 Відповісти
Так ***** с умным лицом сидит. Он не дурак. А Вава дурак. На фото глянь, лапоть.
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09.12.2020 12:10 Відповісти
Рад,что тебе так нравится морда *****,Сразу чувствуется поклонник Медведчука)
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09.12.2020 12:14 Відповісти
Ты дебил.
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09.12.2020 12:25 Відповісти
Думаешь,меня сильно интересует отношение конченого рыга?
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09.12.2020 12:32 Відповісти
Уверен, что сильно интересует, иначе бы не кликал на сохраненную эту вкладку.
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09.12.2020 12:34 Відповісти
Но то,что ***** ты считаешь умным,не отрицаешь.Так,че ты на Зеленкина вякаешь?Он мир в его глазах увидел,шоколадники увидели мудрость-вы достойны друг друга)
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09.12.2020 14:30 Відповісти
Умный человек и мудрый - разные понятия. Но, откуда тебе это знать? А ***** - умная тварь. Иначе не вертел бы некоторые страны ЕС, не говоря о менее развитых странах на путине.
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09.12.2020 18:26 Відповісти
Так,тогда Зеля-умный,раз повертел вашего Пэтю?
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09.12.2020 18:47 Відповісти
Твоим "зелей" вертят кому не лень. Он марионетка. Тупой шут.
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09.12.2020 19:13 Відповісти
Cогласен.Только все еще хуже:им вертят,а он даже не догадывается,что он марионетка-все думает,что он самостоятельный игрок.
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09.12.2020 20:13 Відповісти
"Все"?И *****?********** ты гребаная(
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09.12.2020 10:28 Відповісти
Нам потрібен не мир ціною поразки, а ПЕРЕМОГА. Але наш г.-командувач цього не розуміє. Проводжаючи воїна на фронт, йому бажають повернутися «зі щитом або на щиті», тобто перемогти або загинути зі славою, і тільки в нас з подачі клоуна бажають повернутися живим. Це заклик до дезертирства?
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09.12.2020 10:24 Відповісти
Сложно ожидать от уклонистов эпичных побед, это к тем кто за это ЗЕ голосовал.
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09.12.2020 10:43 Відповісти
...И ни слова о "Переговоры не будут длиться вечно.Мы даем год".И?????
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09.12.2020 10:27 Відповісти
Зранку по радіо чув розмови про "план Б". Ось тобі і "И?????"
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09.12.2020 11:27 Відповісти
Я не слушаю радио.И шо там?
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09.12.2020 11:36 Відповісти
Сьогодні я в піввуха слухав. Подробиць здається не було та розмови почались. То Кравчук зі Свіфтом, то ось Зеленський натякає. Може скоро і оприлюднять цей план Б.
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09.12.2020 12:19 Відповісти
Питроликсеич тоже так любил полялякать о всяких там планах и "дамопозубам".16-й год не помните?Цитата:"Скоро все закончится.Максимум-год"
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09.12.2020 12:24 Відповісти
А ось мабуть воно: 21:21"План Б" стосовно Донбасу залежить від Байдена і COVID-19, - Гармаш
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09.12.2020 18:57 Відповісти
Очень хочу ошибиться,но что-то подсказывает,что еще будем Трампа вспоминать.
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09.12.2020 20:15 Відповісти
А на фото ідіот ніби домальований фотошопом до наради серйозних людей. Красномовний кадр.
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09.12.2020 10:27 Відповісти
Да, хорошая аналогия.
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09.12.2020 10:36 Відповісти
Це ти про Ху"ла?
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09.12.2020 11:28 Відповісти
Не.Шоколадники в глазах ***** увидели мудрость.Наверное,сказывается работа Питруни в СДПУ(о) с куманьком *****.Любовь)
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09.12.2020 14:39 Відповісти
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 3521
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09.12.2020 10:27 Відповісти
Фсб-шний завхоз- "помощник презЕдента по международной политике". Немає слів, самі виражовування.
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09.12.2020 11:00 Відповісти
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 1911
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09.12.2020 10:40 Відповісти
есть проститутки элитные и есть проститутки кольцевых дорог, в частности киевской кольцевой... 30 лет проституируют киевские кольцевые то в лице кравчука, то кучмы, то... а результат один - нищета... да, конечно, прогресс - жили в эпоху бедности - стали жить в эпоху нищеты... нищеты финансовой, человеческой...
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09.12.2020 10:40 Відповісти
Ну перемога чи мир буде вже після цієї потвори , тут жодних сумнівів немає .
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09.12.2020 10:41 Відповісти
Тобто від Порошенка так вимога миру за 24 години, а для ЗЕ і півтора роки мало?
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09.12.2020 10:42 Відповісти
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 7353
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09.12.2020 10:45 Відповісти
Сможем ЧТО ? ? ?
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09.12.2020 10:43 Відповісти
Враховуючи, що Зеленський звертається до свого ЗЕ-виборця, то відповідь очевидна - "Какая разніца, головне, що не Порошенко".
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09.12.2020 12:08 Відповісти
Хапанул беленького? вот же обдолбанный идиот.
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09.12.2020 10:44 Відповісти
немецко- француско - рашистская триада,создавшая в Минске войну в Украине,отрезав для которой ,часть украинской территории под ордло,которое за деньки рашиста должно вести с Украиной войну и ихняя"зеленая" жертва,
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09.12.2020 11:28 Відповісти
уууу зрадулька.
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09.12.2020 11:28 Відповісти
Сказав ЗЕ-ЄР як пукнув. Ні до чого не зобов'язуючі слова.
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09.12.2020 11:41 Відповісти
Возможно ли перепутать глаза с яйц@ми? Зеленский доказал, что такое вполне реально.
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09.12.2020 11:50 Відповісти
Потуги ЗЕ - это путь в никуда.
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09.12.2020 11:56 Відповісти
А не це чмо заявляло, що війна триває, бо це комусь вигідно.
Припинити її можна швидко.
Тепер воно інше говорить - а вибачитись за брехню не спромоглось ?
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09.12.2020 12:13 Відповісти
Дарма на Зе наїзджають, тут явний прогрес: було "просто пєрєстать стрєлять", стало "шлях до миру нелегкий". Залишився останній крок, визначити хто винутватий у війні. Поки що, він думає, що це барига, а путінські очі світяться ласкавою миролюбністю.
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09.12.2020 12:19 Відповісти
капитуляции никто не допустит! поедет в Ростов!
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09.12.2020 12:22 Відповісти
Він свого "полшестого" не може, а ще щось вякає.
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09.12.2020 12:37 Відповісти
"Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет."
Восточная мудрость.
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09.12.2020 12:41 Відповісти
Поменялась концепция? Ведь раньше он говорил, что "надо только перестать стрелять".
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09.12.2020 13:09 Відповісти
... і заглянути вочинята х%йлу.
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09.12.2020 14:32 Відповісти
Зазвичай,на цьому місці не один рік поспіль були новини зі штабу АТО. Про обстріли, втрати, тощо. Вже декілька днів такого нема, вони просто рядком в новинах. Цікаво, це власна політика сайта, чи темник з ОП?
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09.12.2020 14:04 Відповісти
"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем"
***
...заглянути х%йлу в дупу і побачити мир в його оченятах.
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09.12.2020 14:30 Відповісти
А ещё придется перетерпеть видосик с новогодним поздравлением.Впрочем. чем смотреть такую муть лучше выпить и уснуть.
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09.12.2020 16:42 Відповісти
 
 