Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Правоохоронці в Україні щодня розкривають у середньому 44 корупційні правопорушення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в середу, в Міжнародний день боротьби з корупцією.
"За 8 місяців мого перебування на посаді Генпрокурора система органів правопорядку викрила 7 748 таких злочинів. Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупцції. З березня по листопад - 2 374 підзорюваних, тоді як у минулому році було всього 1 606", - написала Венедіктова в Facebook.
Також на 40% збільшилася кількість скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – 1 764 проти 1 291 за аналогічний період минулого року. Кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень –2 937 осіб. Зокрема, 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів.
Крім того, за останні 8 місяців до кримінальної відповідальності був притягнутий 21 прокурор, більшість з них за вчинення кримінальних корупційних правопорушень.
"Хабарників за ґратами чекає від нас суспільство після гучних викриттів з полотнами купюр на світлинах. За цей період засуджено за корупцію – 408 осіб. Цей результат збільшився тільки на 10% і нам треба системно працювати, зокрема над законодавством, щоб судовий розгляд не затягувався", - повідомила Венедіктова.
Також зросла сума встановлених збитків державі, більш ніж в 8 разів - майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих. У 17 разів зросла сума пред’явлених позовів з метою забезпечення відшкодування збитків – з 14 млн грн до майже 237 млн гривень та на 90% – арештованого майна, що складає майже 63 млн гривень.
"Важливо, щоб ми не обманювали себе, викрикуючи гасла з усіх трибун, розповідаючи про наші неймовірні досягнення в питаннях боротьби з цим явищем. Ми не повинні обманювати і суспільство", - підкреслила Венедіктова.
"Не всі розуміють, що боротися з хабарництом та розкраданням, як дрібним, так і масштабним, дуже важко: і ми вдосконалюємося, але і злочинці часто далеко не простаки. Неможливо розслідувати провадження і після цього передати його до суду, якщо не дотримані всі найдрібніші вимоги закону. Можу тільки уявити розчарування громадян в ті хвилини, коли, здавалося б, все настільки очевидно, а злодій, як і раніше "розсікає" на дорогому авто, живе в елітному будинку, літає на острови на приватному літаку, не вилазить з дорогущих ресторанів. Це тимчасово. Хочу вас запевнити, що ми доведемо всі справи до справедливого фіналу. Ми зможемо довести вину кожного, хто порушив закон", - підсумувала генпрокурор.
Будь ласка, зачекайте...
Насколько я помню сумма составляет всего 48000 грн и полностью состоит из суммы, заплаченной главой НАБУ Сытником за собственное же нарушение на1,5 ярда
А за "ярды" - огромно спасибо КЭП
Аж бридко це читати.
ви АФЕРИСТИ !
аморальні виродки.
А где графа "повернуто державі", мадам Брошкина? Или в нее написать нечего?
Не знаю, чьим членом эта мадам играет на рояле, но у нее получаицца!
Впрочем, как у других зебилов.
Вот пример.
вЗеленский грабеж на большой дороге.
...
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
А няше№2, всё зарплаты не хватает на корм собачек...
где конкретные результаты деятельности? и не по "уборщицам", которые взяли 20 грн за оказание услуг, а по топ-коррупционерах, которые грабят страну на миллиарды!!!
Зєлю геть. Дострокові.
Нашка№2, венесуэльскую муку нюхаешь???
Фамилии, которые возглавляют коррупцию в Украине - Зеленский, Ермак, Татаров, Баканов, Венедиктова, Аваков.
Жаловалась на зарплату, имущество в ломбард сдаёт, собачке врача не вызвать, кушать нечего, ... и т. д. .
Перед дємбєлєм (принаймні, хочеться в це вірити).