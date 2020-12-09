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Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення. ІНФОГРАФІКА

Правоохоронці в Україні щодня розкривають у середньому 44 корупційні правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в середу, в Міжнародний день боротьби з корупцією.

"За 8 місяців мого перебування на посаді Генпрокурора система органів правопорядку викрила 7 748 таких злочинів. Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупцції. З березня по листопад - 2 374 підзорюваних, тоді як у минулому році було всього 1 606", - написала Венедіктова в Facebook.

Також на 40% збільшилася кількість скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – 1 764 проти 1 291 за аналогічний період минулого року. Кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень –2 937 осіб. Зокрема, 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів.

Крім того, за останні 8 місяців до кримінальної відповідальності був притягнутий 21 прокурор, більшість з них за вчинення кримінальних корупційних правопорушень.

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"Хабарників за ґратами чекає від нас суспільство після гучних викриттів з полотнами купюр на світлинах. За цей період засуджено за корупцію – 408 осіб. Цей результат збільшився тільки на 10% і нам треба системно працювати, зокрема над законодавством, щоб судовий розгляд не затягувався", - повідомила Венедіктова.

Також зросла сума встановлених збитків державі, більш ніж в 8 разів - майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих. У 17 разів зросла сума пред’явлених позовів з метою забезпечення відшкодування збитків – з 14 млн грн до майже 237 млн гривень та на 90% – арештованого майна, що складає майже 63 млн гривень.

"Важливо, щоб ми не обманювали себе, викрикуючи гасла з усіх трибун, розповідаючи про наші неймовірні досягнення в питаннях боротьби з цим явищем. Ми не повинні обманювати і суспільство", - підкреслила Венедіктова.

Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 01
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 02
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 03
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 04
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 05
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 06
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 07
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

"Не всі розуміють, що боротися з хабарництом та розкраданням, як дрібним, так і масштабним, дуже важко: і ми вдосконалюємося, але і злочинці часто далеко не простаки. Неможливо розслідувати провадження і після цього передати його до суду, якщо не дотримані всі найдрібніші вимоги закону. Можу тільки уявити розчарування громадян в ті хвилини, коли, здавалося б, все настільки очевидно, а злодій, як і раніше "розсікає" на дорогому авто, живе в елітному будинку, літає на острови на приватному літаку, не вилазить з дорогущих ресторанів. Це тимчасово. Хочу вас запевнити, що ми доведемо всі справи до справедливого фіналу. Ми зможемо довести вину кожного, хто порушив закон", - підсумувала генпрокурор.

Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 09
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 10
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Венешмонька вслед за Степановым решила лапшу на уши для лохов накидать. Ермаки, вагнеровцы, Татаров, Вовк и другие ублюдки где в этом списке?
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09.12.2020 10:15
+14
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса. Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 5541

Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 8745
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09.12.2020 10:20
+13
КОГО ПОСАДИЛИ?????? Мы им платим ОГРОМНУЮ зарплату - они еще ловят ЛОШКОВ - сбивают с их деньги....А ЭТА дура че нам тут втирает????....Открыли - взяли деньги закрыли.Для этого МЫ их создавали???.
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09.12.2020 10:17
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Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 7064
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09.12.2020 10:14 Відповісти
Венешмонька вслед за Степановым решила лапшу на уши для лохов накидать. Ермаки, вагнеровцы, Татаров, Вовк и другие ублюдки где в этом списке?
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09.12.2020 10:15 Відповісти
КОГО ПОСАДИЛИ?????? Мы им платим ОГРОМНУЮ зарплату - они еще ловят ЛОШКОВ - сбивают с их деньги....А ЭТА дура че нам тут втирает????....Открыли - взяли деньги закрыли.Для этого МЫ их создавали???.
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09.12.2020 10:17 Відповісти
Для начала, сколько вернули из этой нарисованной "суммы убытков" в бюджет?!
Насколько я помню сумма составляет всего 48000 грн и полностью состоит из суммы, заплаченной главой НАБУ Сытником за собственное же нарушение на1,5 ярда
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09.12.2020 10:21 Відповісти
Ситник - лох???!! 🤣🤣🤣🤣
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09.12.2020 10:24 Відповісти
Не 48 а штраф административный на3 тыс. не 1,5 тысяч ярда (Мера длины в Англии) а 25 тыс за не предявленые чеки с отдыха на четырех человек в лесничестве. Но для буратин и 38 попугае сойдет для доказательства.
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09.12.2020 10:40 Відповісти
Ну тогда сумма вообще 0!!!
А за "ярды" - огромно спасибо КЭП
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09.12.2020 15:57 Відповісти
ПОЧЕМУ не сидят--татаров,брат ермака,депутат,который воровал пиво,а потом брал взятки,ГДЕ уголовное дело коломойши,портнова и других трутнев ???? прокурорша уже столько приплюсовала себе годков на отсидку и БУДЕТ СИДЕТЬ !!!!!
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09.12.2020 10:59 Відповісти
Смешно выглядит Ген прокурор в КУМОВСКОЙ Украине Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 2862 Давайте не будем о приливах и отливах
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09.12.2020 10:18 Відповісти
Прівед, раскосая цьоця самодура!
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09.12.2020 10:18 Відповісти
Почему не закрыты магазины Рошен,все коррупционеры, до того как ещё не были коррупционерами, ели Рошенки.
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09.12.2020 10:19 Відповісти
И все совершил Порошенко
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09.12.2020 10:20 Відповісти
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса. Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 5541

Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 8745
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09.12.2020 10:20 Відповісти
"Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле! Ура!" (с)
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09.12.2020 10:21 Відповісти
И на мужа дело завела?
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09.12.2020 10:22 Відповісти
Что бы не рыпался, и для статистики плюс...
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09.12.2020 10:24 Відповісти
😂
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09.12.2020 10:25 Відповісти
Де вироки і притягнення? Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 3572
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09.12.2020 10:22 Відповісти
Это не главное, кто там будет разбираться через пару лет...
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09.12.2020 10:24 Відповісти
Та знаємо, що "розкриваюцца". От лише покарання ніхто не несе. А так корупцію не розкриває лише лінивий і упоротий зебіл. Он, журналісти тільки по Єрмаку розкрили корупційних діянь вагон і маленьку дрезину - і що з того?
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09.12.2020 10:23 Відповісти
Хто би волав "пи*дишь", як не чистокровний 73/43%зебіл Yuriy Smith ....
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09.12.2020 12:38 Відповісти
волай ты, а я говорю., ну, ты понял? Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 4122
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09.12.2020 12:41 Відповісти
Звиздуни !
Аж бридко це читати.
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09.12.2020 10:30 Відповісти
як її чоловічок знайшов корупційну лазєйку і здоїв з держави крупненьку суму.
ви АФЕРИСТИ !
аморальні виродки.
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09.12.2020 10:31 Відповісти
Нету в Украине сейчас СУДОВ, ПРОКУРОРОВ,ПРЕЗИДЕНТА.....Есть те кто заняли их места - одни обогащаются - другие не понимают куда ОНИ попали......
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09.12.2020 10:31 Відповісти
Супербрехлива, цинічна. Справжня 200% прокурорша портнова, коломойського, вазеленського.
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09.12.2020 10:31 Відповісти
Какая противная рожа у этой кобуччи
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09.12.2020 10:33 Відповісти
Сколько денег вернули? И Казначейство пусть подтвердит. Все остальное трепатня.
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09.12.2020 10:35 Відповісти
Улыбнуло "встановлено збитків".
А где графа "повернуто державі", мадам Брошкина? Или в нее написать нечего?
Не знаю, чьим членом эта мадам играет на рояле, но у нее получаицца!
Впрочем, как у других зебилов.
Вот пример.
вЗеленский грабеж на большой дороге.

...
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
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09.12.2020 10:35 Відповісти
Сьогодні Свято у наших Коритних Казнокрадів Брехунів та Нездар....- Вітаемо їх... Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 9628
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09.12.2020 10:38 Відповісти
Просто у них план на 44 нарушения в день, и они его выполняют.
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09.12.2020 10:38 Відповісти
Руководитель ОПГ заговорил!!!
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09.12.2020 10:45 Відповісти
Создаётся такое впечатление, что вся коррупция у нас держится исключительно только на бабушках, торгующих семечками в неположенном месте... Уверен сидят только стрелочники, если сидят, а юзики, гепы, допы, вилки, ермаки, янелохи и прочая дрянь воруют.., хотя и воровством это уже не назовёшь - грабят!!!
А няше№2, всё зарплаты не хватает на корм собачек...
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09.12.2020 10:46 Відповісти
Список покараних в студію
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09.12.2020 10:56 Відповісти
А як там справи з діамантовими прокурорами,допою,гепою,розенблатом,курвою-штепю та іншими ворюгами,яким ймення легіон? От цікаво,що на це відповіла б пракурорша? Та,мабудь,нічого...
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09.12.2020 11:01 Відповісти
её заявление не стоит чернил и бумаги на котором оно напечатано!
где конкретные результаты деятельности? и не по "уборщицам", которые взяли 20 грн за оказание услуг, а по топ-коррупционерах, которые грабят страну на миллиарды!!!
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09.12.2020 11:03 Відповісти
Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика (Марк Твен)
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09.12.2020 11:15 Відповісти
Чим відрізняються "досягнення" Пєці і Зєлі? У Пєці було 144 реформи, а у Зєлі - 44 корупціонерів щоденно викрито. Тільки об'єднує їх одне - вони все брешуть. Ні у Пєці ні у Зєлі не було проведено ЖОДНОЇ реформи і не було притягнуто до відповідальності ЖОДНОГО корупціонера. Янек, Пєця і Зєля - троє пройдисвітів, троє крадунів і троє російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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09.12.2020 11:20 Відповісти
Также выросла сумма установленных убытков государству, более чем в 8 раз - почти 278 млн грн против 34 млн грн в прошлом году, и на 40% - сумма возмещенных. В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечить возмещение убытков - с 14 млн грн до почти 237 млн грн. Сумма арестованного имущества выросла на 90% и составляет почти 63 млн грн. - и сколько монет платит народ Украины на содержание "генеральной канторы"?
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09.12.2020 11:22 Відповісти
Оказывается, эта алчная баба вкалывает в поте лица, значит правильно она сделала мужу 700000 из бюджета, надо и ей отсыпать , шо она хуже других воров?
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09.12.2020 11:27 Відповісти
зебіл Kostya Kostya, а ми вас всіх зебілів 1,5-2роки тому попереджали навіть в тому, що з-за беніного Буратіно корупції стане більше...
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09.12.2020 12:40 Відповісти
Мародерська підніжка обізвалась
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09.12.2020 14:00 Відповісти
бенедиктовна жжет напалмом. пожалуй юГика она уже обошла...хотя еще нет, за своим языком она все же следит лучше юГика и откровенной чухни, выставляющей и себя и *********** полным идиотом, как это делал юГик, не несет. работает во благо хозяина молча.
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09.12.2020 11:29 Відповісти
Няша№2, если взять суму убытков государства и поделить на предъявленных обвинений, то получится что каждый коррупционер уворовал - 21 456,65 гривен!!! Даже для вора-карманника, позорная сумма!!! =)
Нашка№2, венесуэльскую муку нюхаешь???
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09.12.2020 11:30 Відповісти
толку от раскрытия если никто не сидит? еще и отменили наказание для топ коррупционеров.
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09.12.2020 11:39 Відповісти
До сраки эти показатели про виртуальную борьбу.

Фамилии, которые возглавляют коррупцию в Украине - Зеленский, Ермак, Татаров, Баканов, Венедиктова, Аваков.
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09.12.2020 11:53 Відповісти
"На прокуратуру в проекте государственного бюджета предусмотрено финансирование в размере 7 млрд 670 млн грн"!!! - только для того что бы установить, а по возможности вернуть примерно - 276 млн гривен государственных убытков!!! Но это не коррупция...
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09.12.2020 12:05 Відповісти
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 3876
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09.12.2020 12:17 Відповісти
... а ты их... тварь отпускаешь....
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09.12.2020 12:58 Відповісти
Скорее всего, няша№2 у них на содержании!
Жаловалась на зарплату, имущество в ломбард сдаёт, собачке врача не вызвать, кушать нечего, ... и т. д. .
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09.12.2020 13:31 Відповісти
Накурилась...
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09.12.2020 16:05 Відповісти
А може просто дурнувата на всю голову.
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09.12.2020 16:30 Відповісти
Пані-з-лисячим-писком симулює бурхливу діяльність.
Перед дємбєлєм (принаймні, хочеться в це вірити).
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09.12.2020 16:29 Відповісти
 
 