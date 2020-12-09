Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського

Заступник голови Тель-Авівського окружного суду Халед Кабуб відхилив клопотання банку "Дисконт" з вимогою заморозити розгляд позову, поданого проти нього урядом України.

Про це пише місцеве видання Newsru.co.il, передає Цензор.НЕТ.

Банк "Дисконт" клопотав, щоб позов за обвинуваченням у співучасті в банкрутстві "Приватбанку" не розглядався доти, поки не буде завершено розгляд аналогічних позовів, поданих урядом України в США і Великій Британії.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року уряд України подав у Тель-Авівський окружний суд позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського і банку "Дисконт" на суму 2 мільярди шекелів.

Україна звинувачує відповідачів в співучасті в шахрайстві і відмиванні капіталу, що призвели до банкрутства і націоналізації "Приватбанку".

В цілому в період з 2007 по 2011 рік на рахунки банку "Дисконт", в рамках описуваних в позовній заяві схем, було переведено близько 1,2 мільярда доларів.

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У позові стверджується, що в банку "Дисконт" повинні були зрозуміти, що "переведена на його рахунки астрономічна сума має кримінальне походження".

Коломойський, що має українське і ізраїльське громадянство, був співвласником "Приватбанку" до грудня 2016 року, коли банк збанкрутував в результаті дефіциту на суму 5,5 мільярда доларів.

Згідно з позовом, Коломойський, разом з іншим співвласником банку Геннадієм Боголюбовим, протягом багатьох років, із залученням різних осіб, включаючи підлеглих, здійснювали в безпрецедентному масштабі такі злочини, як обман, розкрадання, відмивання капіталу і т.д., завдавши збитків на астрономічні суми.