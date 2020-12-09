Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник голови Тель-Авівського окружного суду Халед Кабуб відхилив клопотання банку "Дисконт" з вимогою заморозити розгляд позову, поданого проти нього урядом України.
Про це пише місцеве видання Newsru.co.il, передає Цензор.НЕТ.
Банк "Дисконт" клопотав, щоб позов за обвинуваченням у співучасті в банкрутстві "Приватбанку" не розглядався доти, поки не буде завершено розгляд аналогічних позовів, поданих урядом України в США і Великій Британії.
Нагадаємо, що в грудні 2019 року уряд України подав у Тель-Авівський окружний суд позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського і банку "Дисконт" на суму 2 мільярди шекелів.
Україна звинувачує відповідачів в співучасті в шахрайстві і відмиванні капіталу, що призвели до банкрутства і націоналізації "Приватбанку".
В цілому в період з 2007 по 2011 рік на рахунки банку "Дисконт", в рамках описуваних в позовній заяві схем, було переведено близько 1,2 мільярда доларів.
У позові стверджується, що в банку "Дисконт" повинні були зрозуміти, що "переведена на його рахунки астрономічна сума має кримінальне походження".
Коломойський, що має українське і ізраїльське громадянство, був співвласником "Приватбанку" до грудня 2016 року, коли банк збанкрутував в результаті дефіциту на суму 5,5 мільярда доларів.
Згідно з позовом, Коломойський, разом з іншим співвласником банку Геннадієм Боголюбовим, протягом багатьох років, із залученням різних осіб, включаючи підлеглих, здійснювали в безпрецедентному масштабі такі злочини, як обман, розкрадання, відмивання капіталу і т.д., завдавши збитків на астрономічні суми.
Будь ласка, зачекайте...
Ці довбні змогли йому добряче насолити. Тепер його черга.
зуб у Байдена на зе не должен вырасти
а вот на опэзэжоповцев за злочевского так да
А я вот просто предлагаю жителям Израиля подумать и решить,кто для них зеля с кало-мойшей: евреи или жидяры позорные?
Раз номинально и граждане Израиля, и упомянутые вами "честнейшие" господа являются евреями, то, как написано, "еврей еврею пропасть не даст".
К тому же, евреи обманули гоев, а не наоборот.
- Ньютон искренне считал, что его род восходит к шотландским дворянам XV века, однако историки обнаружили, что в 1524 году его предки были бедными крестьянами
- отец Ньютона, мелкий, но преуспевающий фермер Исаак Ньютон
Портрет Ньютона не демонструє єврейські (арабські) антропологічні риси.
А по первой части возражений не нашлось?
Этим же и никак не влияю на финансовые потоки?
Только Кацапстан и Зелебения.
А "невидатних" так мабуть 95%.
Эти двое, Бэнито и Ахмет, главные кукловоды Буратины. Из находящихся на территории Украины.
Да и у самого Зели паранойа, он наверное и во сне бормочет "Рошен, москвошвея, Рошен!".
небольшая арабская месть