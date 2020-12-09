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Боголюбов (88) Ізраїль (1231) Коломойський (1414) націоналізація (223) НБУ (1457) Порошенко (13191) Гонтарева (523) Дубілет (55) Приватбанк (685)

Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа

Заступник голови Тель-Авівського окружного суду Халед Кабуб відхилив клопотання банку "Дисконт" з вимогою заморозити розгляд позову, поданого проти нього урядом України.

Про це пише місцеве видання Newsru.co.il, передає Цензор.НЕТ.

Банк "Дисконт" клопотав, щоб позов за обвинуваченням у співучасті в банкрутстві "Приватбанку" не розглядався доти, поки не буде завершено розгляд аналогічних позовів, поданих урядом України в США і Великій Британії.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року уряд України подав у Тель-Авівський окружний суд позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського і банку "Дисконт" на суму 2 мільярди шекелів.

Україна звинувачує відповідачів в співучасті в шахрайстві і відмиванні капіталу, що призвели до банкрутства і націоналізації "Приватбанку".

В цілому в період з 2007 по 2011 рік на рахунки банку "Дисконт", в рамках описуваних в позовній заяві схем, було переведено близько 1,2 мільярда доларів.

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У позові стверджується, що в банку "Дисконт" повинні були зрозуміти, що "переведена на його рахунки астрономічна сума має кримінальне походження".

Коломойський, що має українське і ізраїльське громадянство, був співвласником "Приватбанку" до грудня 2016 року, коли банк збанкрутував в результаті дефіциту на суму 5,5 мільярда доларів.

Згідно з позовом, Коломойський, разом з іншим співвласником банку Геннадієм Боголюбовим, протягом багатьох років, із залученням різних осіб, включаючи підлеглих, здійснювали в безпрецедентному масштабі такі злочини, як обман, розкрадання, відмивання капіталу і т.д., завдавши збитків на астрономічні суми.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Незабаром за зелене кодло візьметься дядечко Байден.
Ці довбні змогли йому добряче насолити. Тепер його черга.
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09.12.2020 10:26
+9
А он ему не нужен, бородатая Кончита хочет провернуть аферу века, украла деньги с банка и хочет еще получить за это "компенсацию", которую мудрый нарид, благодаря продажному кривосудию заплатит со своего кармана.
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09.12.2020 10:53
+4
Я вообще не пойму как это зеля такому хорошому пацану коломыйскому до сих пир не вернул привет банк...
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09.12.2020 10:25
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Я вообще не пойму как это зеля такому хорошому пацану коломыйскому до сих пир не вернул привет банк...
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09.12.2020 10:25 Відповісти
А он ему не нужен, бородатая Кончита хочет провернуть аферу века, украла деньги с банка и хочет еще получить за это "компенсацию", которую мудрый нарид, благодаря продажному кривосудию заплатит со своего кармана.
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09.12.2020 10:53 Відповісти
Як можна вкрасти власні кошти в самого себе?! Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 3240
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09.12.2020 12:09 Відповісти
Гомерический хохот. Можно по подробнее как это "как можно украсть собственные деньги у самого себя"?
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09.12.2020 13:40 Відповісти
Незабаром за зелене кодло візьметься дядечко Байден.
Ці довбні змогли йому добряче насолити. Тепер його черга.
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09.12.2020 10:26 Відповісти
+
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09.12.2020 11:29 Відповісти
зе "затупил", шо было в той ситуации ОК
зуб у Байдена на зе не должен вырасти
а вот на опэзэжоповцев за злочевского так да
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09.12.2020 12:32 Відповісти
Банчок ще так назвали з наругою - "Дісконт", бо дійсно баблу зробили дісконт під нуль.
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09.12.2020 10:28 Відповісти
Во-во. Просто вспоминаю,как часто на меня гонят, за нелюбовь к подобным персонажам.
А я вот просто предлагаю жителям Израиля подумать и решить,кто для них зеля с кало-мойшей: евреи или жидяры позорные? Дело "Приватбанка": суд в Израиле отклонил просьбу банка "Дисконт" заморозить иск Украины против Коломойского - Цензор.НЕТ 8860
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09.12.2020 10:29 Відповісти
думаю, ваше предложение не имеет перспективы.
Раз номинально и граждане Израиля, и упомянутые вами "честнейшие" господа являются евреями, то, как написано, "еврей еврею пропасть не даст".
К тому же, евреи обманули гоев, а не наоборот.
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09.12.2020 10:45 Відповісти
Попробую попроще: есть украинцы, а есть малоросы...
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09.12.2020 10:47 Відповісти
Вам же написали - є євреї, а є гої ...
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09.12.2020 11:00 Відповісти
Я это прекрасно знаю, но в таком случае и я могу обьявить всех жидами. По третьему закону еврея Айзека Ньютона
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09.12.2020 11:01 Відповісти
- мать Ньютона, Анна Эйскоу (англ. Hannah Ayscough)

- Ньютон искренне считал, что его род восходит к шотландским дворянам XV века, однако историки обнаружили, что в 1524 году его предки были бедными крестьянами

- отец Ньютона, мелкий, но преуспевающий фермер Исаак Ньютон

Портрет Ньютона не демонструє єврейські (арабські) антропологічні риси.
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09.12.2020 11:07 Відповісти
Ага, ты это расскажи не мне, а вот негоям Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 349
А по первой части возражений не нашлось?
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09.12.2020 11:10 Відповісти
Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 3238 Для громадян Ізраілю важливіше щоб грошей побільше. Да хоть від Пушкіна ...
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09.12.2020 11:29 Відповісти
То бишь, я могу смело называть зелюка и кало-мойшу вонючими жидярами?
Этим же и никак не влияю на финансовые потоки?
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09.12.2020 12:06 Відповісти
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09.12.2020 11:31 Відповісти
Думаю ,что второе! Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 4926
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09.12.2020 12:02 Відповісти
То есть, в Израиль мафиози Бенито путь тоже закрыт.
Только Кацапстан и Зелебения.
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09.12.2020 10:42 Відповісти
За преступления банды коломойского-баблолюбова будут расплачиваться дурные малоросы и, увы, украинцы.
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09.12.2020 10:44 Відповісти
Угу ... А інших "видатних" бізнесменів у нас нема ???
А "невидатних" так мабуть 95%.
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09.12.2020 11:02 Відповісти
Против выдающегося Ахмета в США тоже ведутся определенные процессы.
Эти двое, Бэнито и Ахмет, главные кукловоды Буратины. Из находящихся на территории Украины.
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09.12.2020 11:05 Відповісти
Була версія, що Порошенко найняв Зе ... По приколу, для виховування нації. Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 4660
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09.12.2020 11:09 Відповісти
Бред. Беня говорил "Главное, убрать Петю." И работал над этим, не жалея бабла.
Да и у самого Зели паранойа, он наверное и во сне бормочет "Рошен, москвошвея, Рошен!".
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09.12.2020 11:16 Відповісти
Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 4591
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09.12.2020 11:30 Відповісти
+
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09.12.2020 11:31 Відповісти
Суд отклонил.Так Нетаньяха этот суд поправит. Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее. /200 000 гектаров украинского чернозёма в одни хорошие еврейские руки на дороге не валяются.
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09.12.2020 11:32 Відповісти
Заместитель председателя Тель-Авивского окружного суда Халед Кабуб

Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 8681 небольшая арабская месть
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09.12.2020 12:04 Відповісти
 
 