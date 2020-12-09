УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12944 відвідувача онлайн
Новини Політика України
485 6
звіт (203) партія (288) НАЗК (1167)

119 політичних партій досі не подали жодного звіту за 2020 рік, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

119 політичних партій досі не подали жодного звіту за 2020 рік, - НАЗК

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що з більш ніж 360 політичних партій - 119 досі не подали звіти за поточний рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Лише 242 подали звіти за цей рік. Загалом за даними Міністерства юстиції в Україні зареєстровано 361 політична партія, 12 з яких було створено цього року. У 2019 році свої звіти подали 275 партій. Таким чином, 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність навіть за 2019 рік", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголошують, що кінцева дата подання звіту за поточний рік - 9 лютого 2021 року.

"НАЗК уже перевірило 406 звітів політичних партій, поданих за цей рік, що становить майже 80% від загальної кількості поданих звітів. НАЗК закликає партії не очікувати останньої дати подання звіту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК не може з'ясувати, скільки чиновників не подали е-декларації: реєстр держслужбовців досі не створено

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КАРЛ 361 ПАРТИЯ! ТЫ СЛЫШАЛ, КАРЛ! 361 ПАРТИЙ, КАРЛ! 361!!!! 119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год, - НАПК - Цензор.НЕТ 6631 119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год, - НАПК - Цензор.НЕТ 8646
показати весь коментар
09.12.2020 10:30 Відповісти
ликвидировать.
показати весь коментар
09.12.2020 10:37 Відповісти
361 офіційна Контора по розводу - Рога та Копита...- істина Демократія...119 політичних партій досі не подали жодного звіту за 2020 рік, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8130
показати весь коментар
09.12.2020 10:57 Відповісти
Нехер регистрировать всякие однодневки десятками, которые создаются с целью пересрать выборы патриотическим силам, а не с целью вести политработу и подавать отчеты.
показати весь коментар
09.12.2020 11:14 Відповісти
 
 