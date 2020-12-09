Рішення про виїзд мобільних бригад за запитом у контакт-центр МОЗ для тестування на коронавірус ухвалюють лікарі, - заступник міністра Кучер

Рішення про виїзди мобільних бригад для тестування на COVID-19 за запитом у контакт-центр Міністерства охорони здоров'я ухвалюють лікарі на місцях.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запити про виїзд мобільних бригад ухвалюються не операторами, оператори - не лікарі. Вони фіксують звернення, передають відповідним особам у регіони. Рішення про виїзд мобільних бригад ухвалюють лікарі. Але якщо десь ухвалюється рішення не виїжджати, то всі такі рішення фіксуються", - сказав він.

За його словами, за більш ніж місяць роботи контакт-центр отримав понад 80 тис. дзвінків від громадян.

За його словами, найбільш якісно обробляють звернення громадян у Вінницькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Волинській, Полтавській, Луганській, Львівській, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях.

При цьому заступник міністра зазначив, що деякі проблеми виникають у Києві, Київській, Закарпатській, Донецькій та Сумській областях, де найнижчий відсоток обробки звернень громадян.

Основні теми, за якими звертаються до контакт-центру МОЗ, - питання діагностики, амбулаторного лікування, безкоштовного і платного тестування, самоізоляції та підписання декларацій, додав Кучер.

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