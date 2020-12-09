Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова"

Президент Володимир Зеленський продовжує рятувати Олега Татарова від підозри НАБУ, а також допомагає йому комунікаційно і політично.

Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський дуже любить підкреслювати свою відмінність від Порошенка. Цього разу я йому допоможу.

Порошенко через тиждень після скандалу звільнив Свинарчука (Гладковського).

Зеленський вже два тижні захищає Татарова.

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Мало того, що він не звільнений, президент продовжує рятувати Татарова від підозри НАБУ, а також допомагає йому комунікаційно і політично.

За посиланням блог про те, що особисте рішення Зеленського відмазувати Татарова - це постріл і собі, і країні в голову.

І мотивація президента, як на мене, не має особливого значення:

- він просто не розуміє, що відбувається (я в це не вірю);

- корупційний злочин підлеглого для нього не проблема;

- він вважає Татарова незамінним.

"Какая разніца" (тм)!?

Будь-який з цих мотивів свідчить про те, що Зеленському плювати як на закон і справедливість, так і на довіру українців, які повірили у "переможемо корупцію".

На голови останнім Офіс Зеленського вчора, пробачте, випорожнився такими офіційними повідомленнями: "Олег Татаров провів зустріч з членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції...", - заявив Шабунін.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".