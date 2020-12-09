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Новини Політика України
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Зеленський (17531) звільнення (1512) Шабунін (470) Гладковський Олег (155) Татаров Олег (358)

Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шабунін:

Президент Володимир Зеленський продовжує рятувати Олега Татарова від підозри НАБУ, а також допомагає йому комунікаційно і політично.

Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський дуже любить підкреслювати свою відмінність від Порошенка. Цього разу я йому допоможу.

Порошенко через тиждень після скандалу звільнив Свинарчука (Гладковського).

Зеленський вже два тижні захищає Татарова.

Також читайте: Микитась про забудову тестя Татарова: "Скоро покажу приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК, там схемники більші за нашого юриста будуть"

Мало того, що він не звільнений, президент продовжує рятувати Татарова від підозри НАБУ, а також допомагає йому комунікаційно і політично.

За посиланням блог про те, що особисте рішення Зеленського відмазувати Татарова - це постріл і собі, і країні в голову.

І мотивація президента, як на мене, не має особливого значення:

- він просто не розуміє, що відбувається (я в це не вірю);

- корупційний злочин підлеглого для нього не проблема;

- він вважає Татарова незамінним.

"Какая разніца" (тм)!?

Будь-який з цих мотивів свідчить про те, що Зеленському плювати як на закон і справедливість, так і на довіру українців, які повірили у "переможемо корупцію".

На голови останнім Офіс Зеленського вчора, пробачте, випорожнився такими офіційними повідомленнями: "Олег Татаров провів зустріч з членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції...", - заявив Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Шабунін: Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Шабуня, твоїми ручками фуйло прибрав проукраїнського президента.
Замінивши потужного лідера на членограя.
Ти собою задоволений ?
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09.12.2020 10:32
+22
Айайай Виталя, как же ж так, за кровавого барыгу начал топить, ииии
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09.12.2020 10:32
+14
Саме так,кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко!" зпрацювало і продовжує діяти !!!)))
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09.12.2020 10:41
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Айайай Виталя, как же ж так, за кровавого барыгу начал топить, ииии
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09.12.2020 10:32 Відповісти
Шабунин не делал икону ни с пети ни с зю. А вот у петикантропов икона есть.
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09.12.2020 10:41 Відповісти
Він з себе ікону робив.
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09.12.2020 10:45 Відповісти
В політиці нема постійних друзів,з постійний інтерес ,суверенна ,соборна держава !!)))
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09.12.2020 10:49 Відповісти
пора "увольнять" Бубочку Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9687 правда не ясно в какой способ... ногами вперде Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 4547 ... 2 метра в рост(1 62 см) миль пардонес Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 8921 или в баночку из под кофе... Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 7533
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09.12.2020 11:12 Відповісти
Не делал , а то что он не может разбираться в людях и до президентских выборов и какое то время после поддерживал віслюка , говорит о его низкой компетенции как профессионала ....
Пы сы а может у него умысел был как у Левченко и наема , только ему места теплого не досталось , вот и обиделся на зелю
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09.12.2020 10:53 Відповісти
"Всюду мані,мані,мані..."!!!)))
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09.12.2020 10:55 Відповісти
Але в "шабунінів" з "ігоковичами" це нероблення_ікони чомусь веде до глибшої дупи. Бо вони вдають з себе ідіотів, які не розуміють, що часом вибір треба робити з поганого та ще гіршого. І "шабуніни_з_ігоковичами" безпомильно обирають ще гірше. Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9604
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09.12.2020 10:59 Відповісти
Тобто ,якщо не тямишь в лайні ,то не пхайся в політику !!! Це давній анекдот !!))
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09.12.2020 11:02 Відповісти
Вот такие "не делатели икон" и привели страну к такому упадку. Сознательно или нет, это уже не важно. Нормальным (тоже без иконы) людям это было понятно сразу.
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09.12.2020 17:20 Відповісти
Шабуня, твоїми ручками фуйло прибрав проукраїнського президента.
Замінивши потужного лідера на членограя.
Ти собою задоволений ?
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09.12.2020 10:32 Відповісти
Саме так,кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко!" зпрацювало і продовжує діяти !!!)))
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09.12.2020 10:41 Відповісти
да не совсем... судя по коментам на цензоре .. основная масса избирателей писюнькового пианиста позабивалась под лавки ... не слышно.. если и блеют что то не членораздельно то это единицы..
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09.12.2020 11:53 Відповісти
Зовсім у вибори не втручався, ага..
І то не він купив своїм посіпакам 4 рейтингові телеканали
Ну ти хоч задоволений тим ватяним контентом ?
Бальзам на твою душу...
Хіба що шмарія не вистачає.
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09.12.2020 10:43 Відповісти
Однозначно,мета Расєї це повернення України в "родную говєнь" Московську орду !!)))
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09.12.2020 10:45 Відповісти
не с его ли помощью прошли такие твари как партия опжозЕ
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09.12.2020 11:55 Відповісти
Стесняюсь спросить: "А Кеннеди тоже Шабунин ...?"
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09.12.2020 10:49 Відповісти
В США свої Шабуніни є !!))
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09.12.2020 10:56 Відповісти
Дійсно дурне питання.
Є привід засоромитись.
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09.12.2020 11:02 Відповісти
Привід є ,а ось з тямою проблема !!))
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09.12.2020 11:04 Відповісти
Не более дурное, чем "Шабуня, твоїми ручками фуйло прибрав проукраїнського президента".
Но мое хоть прикольное, а твое утверждение попахивает упоротой невменяемостью.
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09.12.2020 11:12 Відповісти
Стесняешься спросить, но спрашиваешь. Тебе не стыдно?
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09.12.2020 11:55 Відповісти
Шабунін став порохоботом? Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 6319
Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 6341
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09.12.2020 10:35 Відповісти
Не може ,чи не бажає ,це трохи різні речі !!)))
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09.12.2020 10:36 Відповісти
Скоріше за все-і одне і друге
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09.12.2020 10:41 Відповісти
Не спроможен тому що кремлівський ляльковод не бажає !!Лялька не спроможна діяти самостійно!!)))))
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09.12.2020 10:43 Відповісти
Народження порохобота. 1 серія. Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 5322
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09.12.2020 10:38 Відповісти
Бубочка,це лялька з ганчір"я,а лялька не здатна на самостійні дії,лялька діє за волею ляльковода кремлівського недопалка !!))
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09.12.2020 10:39 Відповісти
Это же НОВЫЕ лица. С ними нельзя так!
Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 2122
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09.12.2020 10:39 Відповісти
Дела сдает. Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 5276
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09.12.2020 10:39 Відповісти
думаю шо всё-таки не понимает
он не злодей, он дегенерат
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09.12.2020 10:40 Відповісти
да какой он призедент? Шмаркля наркоманская крышующая всех ворюг в стране.
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09.12.2020 10:42 Відповісти
зеля - кукла: дерево и вата. Он решений об увольнениях не принимает.
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09.12.2020 10:46 Відповісти
Бубочка,це лялька з ганчір"я,а лялька не здатна на самостійні дії,лялька діє за волею ляльковода кремлівського недопалка !!))))
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09.12.2020 10:59 Відповісти
Да просто ему сверху такой команды не поступало )
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09.12.2020 10:48 Відповісти
конечно, когда хозяин лисапеда беня разрешит, то сразу уволит Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 2923
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09.12.2020 10:53 Відповісти
Овощь тоже упирался до последнего с снятием Захарченка, а потом и Азарова вначале Майдана, чем и поплатился В их понятии "это не по-пацански" выполнять чьи то хотелки.
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09.12.2020 10:49 Відповісти
Наш нелох еще и пацан??? Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 6580
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09.12.2020 11:06 Відповісти
Ну это уже слишком -- столько положительных качеств в одном человеке! Может, сразу в рай его отсюда за это? Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9503 Такой человек, такой Человек!
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09.12.2020 11:08 Відповісти
А мне сдается, что в истории с Татаровым выглядывает Бенина борода и тогда все становится на свои места (в смысле полный игнор со стороны якобы президента)
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09.12.2020 10:52 Відповісти
"Злі язики" говорять що там виглядають певні інтереси наших північних сусідів . Що -Вові зробили пропозицію , від якої він відмовитись не може . Що мовляв - або Татаров , або кінець всяким переговорам і перемир'ям ..
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09.12.2020 11:03 Відповісти
Сомневаюсь. Татаров - бывший ментяра. а потом - решала. Не тянет он на "провайдера" кремлевской стратегии. Тогда как все "решалы" - это "любымые" птенцы Бени и Ермака в частности.
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09.12.2020 11:09 Відповісти
-Ты помнишь как все начиналось.

-Все было впервые и вновь. Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 3514 .

Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9676 .
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09.12.2020 10:53 Відповісти
Та да, а ещё он до сих пор не купил ни одной кондитерской фабрики и не построил ни одного кондитерского магазина!
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09.12.2020 10:58 Відповісти
Ну так , тому що лошара безмозгла , все життя одне хі-хі та ха-ха Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9900 ...Ніякої користі .. Як говорять - лох не мамонт , він не вимре .
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09.12.2020 11:10 Відповісти
зато кинчик на рашке снимает во всю)
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09.12.2020 12:16 Відповісти
Шабунін ні за правих, ні за лівих. Він аби ляпнути, а буде користь від цього країні чи ні діло для нього другорядне
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09.12.2020 11:00 Відповісти
Справа півника прокукурікати ,а зійде сонце чи ні ,то таке !!)))
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09.12.2020 11:03 Відповісти
Так то ж барыга был, а этот честный😁😁😁😁😁😁
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09.12.2020 11:34 Відповісти
На жаль, більшість активних писак лайномети мародера аля патріота пороха і ватної зеленої мерзоти.
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09.12.2020 11:42 Відповісти
Дебілко Шабунька досі не дізнався,що прізвище звільненого-Гладковський ?
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09.12.2020 11:48 Відповісти
А ещё, ПАП встал на защиту тупицкого энд компани..!!! Как это объяснить !?
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09.12.2020 11:51 Відповісти
"Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"" - всё познаётся в сравнении. При Януковиче, производная от всего, минимальная пенсия была 119 $, а сейчас после всех повышений аж 62 $. Если Янукович был тупой и плохой, то какой Зеленский в сравнении с Януковичем?
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09.12.2020 11:51 Відповісти
твой тупой овощ просил пуйло чтоб тот на нас напал -так что иди со своим мурлом...
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09.12.2020 12:21 Відповісти
В опг работают серьезные люди, своих не сдают.
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09.12.2020 12:07 Відповісти
- Куме,ви чули новину? Зеля брехати перестав!
-Та ви щооо??? І коли похорон???
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09.12.2020 12:25 Відповісти
а господин Зеленский точно реальный президент?
может его в заложники взяли и он просто говорящая голова? и в своих видео он пытается позвать на помощь, а мы этого не понимаем?
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09.12.2020 12:32 Відповісти
Не может быть!
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09.12.2020 12:34 Відповісти
ничего... их посадят вместе....
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09.12.2020 13:00 Відповісти
Зе в отличии от Пороха - марионетка и решений самостоятельно не принемает.
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09.12.2020 13:14 Відповісти
Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9138
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09.12.2020 13:27 Відповісти
Все познаётся в сравнении.
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09.12.2020 13:28 Відповісти
ой, оказывается бубочке плевать на закон, бубочка защищает коррупцию, бубочка вообще не при делах.
Собственно так и было с первого дня царювання бубочки, а тормоз Шабунин только сейчас прозрел.
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09.12.2020 13:51 Відповісти
Бубочка не может отстранить Татарова без приказа Ермака, а тот скорее уволит и прижмет всех,кто посмел на Татарова рот откртыть.
Бубочка марионетка- ничего не делает, пока кукловоды за ниточки не дернут.
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09.12.2020 20:33 Відповісти
"победим корупцию" и каламойский - это не совместимые понятия.
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11.12.2020 23:49 Відповісти
 
 