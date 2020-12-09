Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 48%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 9 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у 7 областях України та в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях, а також у Києві.
Завантаженість ліжок по Україні становить 48%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Т.е. берем, скажем 50 коек формально числящихся в какой-нить сельской больнице села Новозажопинское, с населением в 2 доживающих свой век бабки и 50 коек на микрорайон в Киеве с соотв. населением. Койки в селе ... пустуют, потому как сама больница полуразрушена и давно не обслуживается - но на балансе есть. Койки в Киеве заполнены.
В среднем имеем ... половина из числящихся на балансе ста коек пустует, половина заполнена.
Я сильно утрирую, но примерно - так.
Джордж Орвелл@m170261m
Знайома з ковідом в критичному стан в розподільнику на Петра Запорожця. Лікування похабне.
Намагалися перевести в Олександрівську - не беруть, немає місць, хоча у родини сильні звязки і підключали різних знайомих.
Отака вона, заповнюваність 50%.
У родини є гроші. Хотіли перевести в приватні клініки - виявилось, що місць нема і можна навіть не надіятись, що найближчим часом з'являться.
Тих, кому за 80, найбільше шкода - взагалі не беруть нікуди. Навіть не намагаються везти до лікарні.